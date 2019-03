„Vi se pare corect ca niște funcționari de la București să dicteze cum să facem treabă la Arad?”

O întâlnire cetățenească interesantă a fost organizată astăzi la Nădlac, de Consiliul Județean, pentru dezbaterea problemelor locale și a proiectelor Aradului.

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a organizat astăzi o întâlnire cetățenească, la Nădlac. La eveniment au participat și primarul orașului Nădlac, Ioan Radu Mărginean, viceprimarul orașului, Somrak Dusan, consilieri orășenești, respectiv consilierul județean Vasile Ciceac. La întâlnire au participat aprox. 60 de persoane.

În prezentarea sa, președintele Consiliului Județean Arad a punctat:

-Consiliul Județean a modernizat drumul județean Nădlac-Pereg, finalizat cu câteva luni în urmă;

-Drumul județean Nădlac-Peregu Mare este unul dintre drumurile județene de cea mai bună calitate în județul Arad

Imagine de arhivă (anul 2018), de pe șantierul drumului județean Nădlac-Peregu Mare

-Lungimea drumului este de 5,84 km, iar valoarea lucrării 5,1 milioane lei

-Mă bucur că sunt președintele Consiliului Județean care reușește să repare acest drum. Am tot auzit de plângerile legate de acest drum, încă de când eram primarul orașului Pecica. De asta este o bucurie în plus, fiindcă știu câtă nevoie aveți de drumul acesta. Așa cum am modernizat acest drum, începem în această primăvară lucrări la alți aprox. 300 de km de drum județean;

-de 300 de ani am avea nevoie să modernizăm drumurile județene din Arad, dacă ne-am baza doar pe fondurile alocate de Guvernul României;

-Consiliul Județean s-a bazat pe fonduri europene, în condițiile în care Guvernul s-a obișnuit să ia bani de la Arad, în loc să dea;

-Avem trei zone mari de investiții în drumurile județene, cu investiții care însumează 805 milioane de lei. Dintre aceștia, 561 de milioane vin de la Uniunea Europeană, 130 de milioane de lei de la Consiliul Județean și numai 113 milioane de lei de la Guvernul României. Iată de ce trebuie să mergem să votăm pentru alegerile europarlamentare, fiindcă dezvoltarea județului Arad se bazează pe fondurile de la Uniunea Europeană.

-Anul trecut, din banii trimiși la București nu s-a întors niciun leu în TVA, pentru proiectele județului Arad!

-Legea Achizițiilor Publice nu este o lege bună, pentru că întotdeauna câștigă firma care oferă prețul cel mai mic, nu cea care oferă cea mai bună calitate. Noi facem economii din banii Uniunii Europene, pe care apoi îi dăm înapoi la UE, în timp ce drumurile noi se strică repede, pentru că nu te poți aștepta la calitate la preț mic. Eu am cerut Agenției Naționale a Achizițiilor Publice ca principala condiție la adjudecarea lucrării să fie calitatea, garanția, dar să conteze și viteza de execuție, nu numai prețul cel mai mic. Din păcate, această Agenție, de care depinde organizarea licitațiilor, nu a fost de acord. Acum, eu vă întreb: vi se pare corect ca niște funcționari de la București să dicteze cum să facem treabă la Arad? Există riscul ca o firmă să câștige licitația la un preț neserios, să eșueze apoi să fim toți nemulțumiți. Exact lucrul acesta s-a întâmplat la dvs., la campusul de la Nădlac.

-La Consiliul Județean Arad avem cele mai mici salarii din România, pentru că noi am decis să folosim banii pentru investiții. Știu că asta nu m-a făcut mai popular printre angajați, dar datoria noastră este să facem investiții în județul Arad, după aceste investiții vom fi noi judecați. Or, pentru al treilea an consecutiv, Guvernul României nu a alocat niciun leu pentru investițiile Consiliului Județean. Anul trecut a trebuit, din acest motiv, să tăiem cu 40% cheltuielile de funcționare ale Consiliului Județean. Cei care aveți firmă, înțelegeți ce înseamnă să tai 40% din funcționare! Văd că de la an la an ni se taie din bani, și toată lumea tace, nu ia atitudine. Dacă nemulțumirea nu este exprimată, cui folosește? Eu vin în fața oamenilor să răspund la orice întrebare, să clarific orice problemă, să comunicăm, să formăm împreună un corp comun, să luptăm cu Bucureștiul care ne ia banii, îi duce acolo și nu îi mai retrimite Aradului.

-Proiectul meu de suflet îl reprezintă modernizarea Spitalului Județean Arad. Realizăm cele mai mari investiții din ultimii 40 de ani în sistemul de sănătate publică a județului Arad. Avem astăzi proiecte de 58 de milioane de euro pentru Spitalul Județean, după ce administrația Aradului a investit aprox. 30 de milioane de euro în Spitalul Județean, în ultimii opt ani.

-Construim un spital soul de Psihiatrie, la Căpâlnaș, un complex Matern-Pediatrie, o secție modernă de Oncologie, o secție de Infecțioase Adulți. Extindem Unitatea de Primire Urgențe și Cardiologia (am cumpărat clinica privată Cardiolife, la sfârșitul anului trecut, unde ne dorim ca de anul viitor să se realizeze operații pe cord subvenționate de Casa de Asigurări de Sănătate). Am modernizat Chirurgia, Oftalmologia, secția Anatomo-Patologice, investim în Ambulatoriu și psihiatria din municipiul Arad. Nu în ultimul rând, a fost un proiect al meu personal să ne implicăm foarte mult în prevenirea cancerului la sân și, împreună cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” derulăm un proiect de screening mamar.

-În anul 2018, împreună cu Primăria Municipiului Arad, am cumpărat în medie un aparat nou și modern în fiecare săptămână la Spitalul Județean.

-Una dintre marile noastre realizări o reprezintă cumpărarea unui aparat RMN, cu un milion de euro. Banii i-am recuperat din fonduri europene, adică, în final, am obținut gratuit acel RMN. Din păcate, îmi amintesc cu amărăciune că domnii consilieri județeni de la PSD au votat împotriva cumpărării acestui RMN pentru Spitalul Județean, deși este un aparat care pune un diagnostic de mare finețe și care astfel poate salva vieți.

-Investim în Spitalul Județean, pentru că aici se tratează toți cetățenii județului! Sănătatea arădenilor este mai importantă decât orice altă prioritate!

