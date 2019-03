Interviu cu Iustin Cionca, despre spital: pacienți, investiții, aparatură medicală, dezvoltare, reclamații (I.)﻿

„Astăzi, la Arad, funcționează secții medicale la Spitalul Județean care sunt printre cele mai moderne din România!”



La Spitalul Județean Arad se tratează, după 10 ani, pacienții diagnosticați cu poliradiculonevrită prin metoda de plasmafereză!

-Anul 2018 a fost un an cu investiții mari în Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Consiliul Județean a ajuns la 30 de milioane de euro investite în spital! Ce urmează?

-Încă de la preluarea mandatului de preşedinte de Consiliu Judeţean, eu am avut ca prioritate absolută sănătatea arădenilor. Este o abordare normală, pentru că dacă ai o populaţie sănătoasă, te poţi baza că vei avea şi creştere economică, iar pe noi, cei care suntem aleşi în administraţia locală, și asta ne interesează. Împreună cu conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad am făcut o strategie. Am plecat de la faptul că una dintre cele mai frecvente boli din judeţul Arad este afecţiunea cardiologică. Și în proiectul de management al managerului spitalului, Carmen Lucuța, s-a regăsit acest palier. Prin preluarea clinicii Cardiolife de către Spital am făcut un pas pentru îmbunătățirea sectorului cardio-vascular. Al doilea pas îl va reprezenta modernizarea secţiei de Cardiologie. Ducem un milion de euro din fonduri europene pentru acest obiectiv. După ce intră banii, vom face și pasul următor, pentru extinderea și modernizarea secției existente. Va trebui să ne gândim şi la perfecţionarea forţei de muncă, să creştem studenţi, apoi medici rezidenţi, şi asta o să dureze ani de zile. Consiliul Judeţean va identifica în continuare surse de finanţare pentru modernizarea Secţiei de Cardiologie, pentru cumpărarea aparaturii de performanţă de care are nevoie. Ne dorim foarte mult, tot împreună, să lucrăm şi pe prevenţie. Până la urmă va trebui să facem în aşa fel încât cetăţenii să înteleagă că depinde şi de conduita lor şi de modul în care trăiesc zi de zi, să evite intervenţiile chirurgicale.

În anul 2017, au fost înnoite o parte din paturile de spital, unele ca urmare a donațiilor primite din Germania

-Ce proiecte are anul acesta Consiliul Județean pentru spital?

-Am încheiat un an bun pentru Consiliul Județean Arad, chiar dacă a început sub auspicii extrem de nefaste. Anul 2018 a fost, pentru noi, anul proiectelor europene. Continuăm pe direcțiile definite prin strategia pe care am enunțat-o în anul 2016, atunci când echipa de conducere a Consiliului Judeţean Arad își prelua mandatul. Este pentru prima dată în istoria acestei instituții când a fost depus un număr atât de mare de proiecte de finanțare, majoritatea pentru accesarea fondurilor europene, și când sunt inițiate proiecte de asemenea anvergură în domeniile-cheie ale administrației publice arădene, infrastructură, sănătate publică, servicii sociale și cultură. În domeniul sănătății publice, realizăm cele mai mari investiții din sistemul medical al județului Arad. În urma acestora, suma adusă de Consiliul Judeţean Arad pentru modernizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență, de la preluarea sa în anul 2010, va depăși 90 de milioane de euro.

Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad este printre cele mai moderne din România

-Cum vor fi folosite fondurile europene și cele naționale, pe care le-ați câștigat pentru Spitalul Județean?

-Construim trei spitale noi Psihiatrie, Oncologie, un complex de Pediatrie-Matern, modernizăm cele și importante secții de spital (Cardiologie, Pediatrie Infecțioase – în parteneriat cu societatea civilă -, Infecțioase Adulți). Repet, pentru că este foarte important: în anul 2018, datorită parteneriatului și colaborării dintre Consiliul Județean și Primăria Arad, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a fost dotat săptămânal cu câte un aparat medical nou și modern! Nu cred că așa ceva s-a mai întâmplat undeva în România!



Primăria Municipiului Arad a dotat Compartimentul Nefrologie, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad cu un ultrasonograf performant cu doppler vascular portabil, cu arteriograf și cu un monitor/defibrilator în valoare de aproximativ 60.000 de lei.

-Este adevărat că unele dintre secțiile de spital din Arad sunt printre cele mai moderne din România?

-Da, este adevărat și mă bucur că ați remarcat și dvs. asta! Datorită strategiei noastre de dezvoltare a sănătății publice și a parteneriatelor cu Facultatea de Medicină și organizațiile non-guvernamentale, astăzi, la Arad, funcționează secții care sunt printre cele mai moderne din România: Unitatea de Primire Urgențe (cu aprox. 200 de pacienți deserviți zilnic), Hematologie, Pediatrie Infecțioase, Chirurgie II, TBC, Anatomie Patologică. În implementarea acestor proiecte își dă concursul conducerea Consiliului Judeţean Arad, alături de consilierii județeni și de aparatul de specialitate din Consiliu. Această echipă a demonstrat că are capacitatea să realizeze proiecte de interes strategic pentru dezvoltarea Aradului și în interesul arădenilor, și că, așa cum a promis, a schimbat ritmul în administrația județului! Rata de absorbție a fondurilor europene prin proiectele depuse de Consiliul Județean este de aproape 100%, de peste două ori mai mare decât media națională. Acesta este și motivul pentru care conducerea Consiliului Județean Arad a solicitat ca fondurile europene alocate României să nu mai fie gestionate la nivel național, ci regional.

Sălile de operație de la Secția Chirurgie 2 sunt astăzi printre cele mai performante din țară

-Aminteați despre preocuparea dvs. în domeniul prevenției. Cum anume, concret, vă puteţi implica la nivelul prevenţiei?

-Înainte, exista o comisie la nivel de judeţ care începuse să elaboreze programele de prevenţie. Eu îmi doresc să le preluăm, împreună cu Direcția de Sănătate Publică, Primăria Arad, să mergem în şcoli, sunt dispus să facem echipă cu cei din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” să realizăm o caravană cu care să ajungem cât mai aproape de pacienţi. Este important să comunicăm, să le explicăm cât de important este să ne schimbăm stilul de viaţă, să trăim sănătos, să avem grijă ce consumăm.



Consiliul Județean a cumpărat un aparat pentru spital, care îmbunătățește cu 80% diagnosticarea bolilor cardiace!

-Vă puteţi baza pe ajutor venit de la Bucureşti? Există programe naţionale la care puteţi apela?

-Din păcate, la nivel central nu există o astfel de preocupare, deşi lucrurile aşa ar trebui să fie. Dar nu înseamnă că dacă Ministerul Sănătăţii nu face acest lucru, nu trebuie să-l facem nici noi. Pentru că înţelegem misiunea pe care o avem, noi am început, deși uneori nu avem competenţe ca autorităţi judeţene să facem lucruri care ar trebui făcute de Ministerul Sănătăţii. Îmi doresc ca la un moment dat să avem o guvernare responsabilă, cu o strategie naţională, să nu ni se pună piedici, aşa cum se întâmplă astăzi. Îmi doresc să avem oameni politici la nivel naţional care să nu ia mâna de pe un sector cum este cel al sănătăţii, cum s-a întâmplat acum, când din anul 2010 au transferat toate spitalele către administraţia judeţeană fără să ne aloce și banii pentru funcționarea și modernizarea lor. În Constituţie scrie foarte clar că nu poţi da atribuţii unei autorităţi locale fără să îi asiguri finanţarea corespunzătoare. Dar ni s-a pus totul în brațe, într-o stare catastrofală, iar apoi au început să ne trimită controale și să ne pună în vedere amenzi, Ministerul Sănătății a început să ne spună cum ar trebui să fie spitalul pe care el nu a fost în stare să îl gestioneze. Ce nu a făcut statul în zeci de ani, noi, Consiliul Județean a trebuit să facem în câțiva ani, la Spitalul Județean. Partenerul nostru principal în dezvoltarea Spitalului este Primăria Municipiului Arad, care investește mult, în ultimii ani, în special în aparatură. Colaborăm foarte bine și cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, care finanțează o parte din activitatea spitalului. Și, nu în ultimul rând, cu Direcția de Sănătate Publică, unde avem parteneri corecți în dezvoltarea actului medical.

Cameră de resuscitare, la Spitalul Județean din Arad

