Consiliul Județean Arad a câștigat fonduri europene în valoare de 1.5 milioane de euro pentru extinderea Unității Primire Urgențe!

Consiliul Județean Arad a câștigat un proiect european în valoare de 1.5 milioane de euro pentru extinderea și dotarea cu aparatură performantă a Unității Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad. Prin acest proiect se va extinde spațiul destinat urgențelor, cu 500 de metri pătrați, și se va cumpăra aparatură destinată strict pacienților care ajung la spital în regim de urgență: computer tomograf, ecograf cu aplicații cardiologice și un aparat de radiologie digitală.

„Am candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Arad cu un proiect concret, în care am pus accentul pe dezvoltarea și modernizarea Spitalului Județean. Astăzi avem în lucru proiecte de 58 de milioane de euro pentru Spitalul Județean, după ce Consiliul Județean a investit deja aproape 30 de milioane de euro, începând cu anul 2010. Este o diferență vizibilă între ceea ce a fost în trecut acest spital și ceea ce este acum! Construim două secții noi, Oncologie și Infecțioase Adulți, un spital nou, de Psihiatrie, am preluat clinica Cardiolife și extindem și modernizăm Cardiologia. Anul trecut, așa cum am repetat, am cumpărat în medie un aparat medical nou și modern săptămânal, pentru spital, în parteneriat cu Primăria Municipiului Arad. Facem cele mai mari investiții din ultimii 40 de ani, în sistemul de sănătate publică din Arad!” – a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Extinderea și dotarea cu aparatură radiologică a Unității Primire Urgențe sunt deosebit de importante atât pentru medici cât și pentru pacienți, deoarece investigațiile medicale se vor realiza într-un timp mult mai scurt.

„Achiziționarea unui computer tomograf care să fie folosit strict pentru urgențe va fi de un real folos pentru că vom putea efectua o tomografie mult mai repede. Anul trecut în regim de urgență s-au realizat 7.115 tomografii. Acum, la nivel de spital, avem un singur computer tomograf care este folosit de noi, de celelalte secții din spital dar și de pacienți cu programare. Dacă la urgențe ajunge o persoană care trebuie diagnosticată cu ajutorul tomografiei, iar aparatul este ocupat, trebuie să așteptăm până se eliberează”, a explicat dr. Monica Puticiu, medic șef Unitatea Primire Urgențe.

”În urmă cu câțiva ani se făceau eforturi susținute pentru ca și spitalul din Arad să aibă un computer tomograf. Iată că acum putem vorbi despre trei asemenea aparate, deoarece al treilea computer tomograf va fi achiziționat tot în cadrul unui proiect destinat reamenajării ambulatoriului. Când toate aparatele vor deveni funcționale atunci timpii de așteptare se vor reduce considerabil, deoarece actualul computer tomograf va fi destinat doar pacienților internați în spital”, a declarat ec. Carmen Lucuța, managerul SCJU Arad.

Directorul executiv al Direcției Programe din cadrul Consiliului Județean Arad, Gabriela Chiricheu, și Mihai Șeran, șeful Serviciului Managementul Spitalelor, din cadrul aceleiași instituții, au precizat că valoarea totală a investiției este de 6.770.408,44 lei (T.V.A. inclus), din care 2.316.373,27 lei pentru construcții și 4.454.035,17 lei pentru dotarea cu echipamente medicale. Contribuția U.A.T. Județul Arad la finanțarea acestui proiect este de 135.408,25 lei, reprezentând contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Proiectul are o durată de implementare de 36 de luni.

