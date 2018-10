Sindromul Dăncilă se propagă rapid. Lovește și în Emiratele Arabe Unite!

Comunicatul de presă de astăzi al Guvernului este o colecție de inepții care încearcă să o prezinte pe Viorica Dăncilă ca o eminență 🙂 printr-o colecție de prostologii 🙁

🙂 „Prim-ministrul României a vizitat Moscheea Șeic Zayed din Abu Dhabi, cel mai mare lăcaș de cult din Emiratele Arabe Unite, care poate găzdui mai mult de 41.000 de credincioși. Cu această ocazie, în dialogul cu interlocutorii emiratezi, premierul român a evocat diversitatea etnică și religioasă din Emiratele Arabe Unite, sens în care a apreciat eforturile făcute de autoritățile emirateze în vederea integrării minorităților religioase din această țară.”

🙁 VIORICA DĂNCILĂ ȘI CONSILIERUL EI SUNT DOI DINTRE CEI TREI OAMENI DIN LUME CARE CRED ÎN DIVERSITATEA RELIGIOASĂ A EMIRATELOR ARABE UNITE ȘI O ADMIRĂ. ESTE GENUL DE DIVERSITATE PE CARE ȘI L-AR DORI PSD ÎN POLITICĂ. CÂT PRIVEȘTE EFORTURILE FĂCUTE DE AUTORITĂȚILE ARABE PENTRU INTEGRAREA MINORITĂȚILOR RELIGIOASE, VIORICA I-A UIMIT PÂNĂ ȘI PE EMIRATEZI.

🙂 „În contextul unei discuții pe marginea exponatului privind cele 99 de nume ale lui Allah, scrise caligrafic în scriere kufi, de către cunoscutul caligraf emiratez Mohammad Mandi Al Tamimi, prim-ministrul român a arătat că în România, cu precădere în zona Dobrogea, dar nu numai, comunitățile religioase, conviețuiesc în pace și înțelegere de sute de ani.”

🙁 ASTA ERA! NOI RÂDEAM DE DĂNCILĂ CĂ MASACREAZĂ LIMBA ROMÂNĂ, CÂND EA, DE FAPT, ÎNVÂRTEA PE DEGETE DIATRIBE KUFI. MOR DE CURIOZITATE SĂ AUD OPINIILE CULTE ALE VIORICĂI ÎN „CONTEXTUL UNEI DISCUȚII DESPRE CELE 99 DE NUMELE ALE LUI ALLAH”. 🙂 ÎN ALTĂ ORDINE DE IDEI, CE ARE DE-A FACE CALIGRAFIEREA NUMELUI LUI ALLAH CU DOBROGEA? CE AU ÎNȚELES ARABII DIN ANALOGIA ASTA STUPIDĂ?

🙂 „Cu referire la comunitatea musulmană din România, premierul Dăncilă a arătat că aceasta datează din secolul al XIII-lea și a beneficiat întotdeauna de libertate de cult, fiind pe deplin dedicată valorii conviețuirii pașnice cu majoritatea creștină și cu celelalte minorități religioase din țara noastră, pe baza înțelegerii comune și a respectului reciproc.”

🙁 AM CONVIEȚUIT PAȘNIC CÂND NU PÂRJOLEAM CÂMPIILE ȘI NU OTRĂVEAM FÂNTÂNILE ÎN FAȚA MUSULMANILOR, CÂND PLĂTEAM PUNCTUAL TRIBUT, IAR EI NU RĂPEAU COPIII DE GHIAURI SĂ ÎI TRANSFORME ÎN IENICERI, SAU FETE TINERE PENTRU HAREM. A, SĂ NU UITĂM DE DOMNITORII ROMÂNI CARE S-AU CONSIDERAT APĂRĂTORII CREȘTINĂTĂȚII ÎMPOTRIVA MUSULMANILOR. DE FAPT, DĂNCILĂ NU POATE UITA CE NU ȘTIE. ȘI NICI CONSILIERUL EI… CĂ ASTĂZI LUCRURILE S-AU SCHIMBAT, ESTE ADEVĂRAT. DAR IN ISTORIE AM DUS LUPTE SÎNGEROASE (VEZI, DE PILDĂ, PODUL ÎNALT, ROVINE, VASLUI, CĂLUGĂRENI, CODRII COSMINULUI, BELGRAD, PLEVNA) NU NE-AM ÎNȚELES ȘI NU NE-AM RESPECTAT ALTFEL DECÂT TE INTELEGI ȘI TE RESPECȚI CU UN CUCERITOR OSTIL.

*

Altfel, astăzi tot respectul pentru Emiratele Arabe Unite, un paradis turistic și un model de dezvoltare planificată. Dubai, Abu Dhabi, niște destinații miraculoase, Eldorado contemporan! Sper măcar că vizita Vioricăi Dăncilă le-a făcut zilele mai vesele liderilor de acolo

