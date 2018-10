Sergiu Bîlcea (PNL): “Ministrul Fifor nu respectă Aradul!”

Sergiu Bîlcea a depus o coroană de flori din partea PNL Arad în memoria eroilor români, de Ziua Armatei, la monumentul din Piaţa Avram Iancu.

„Este o tradiţie la Arad cinstirea eroilor atât la Păuliş cât şi la monumentul dedicat eroilor din centrul oraşului. Din păcate, în acest an nici prefectura nici Ministerul Apărării nu au organizat un eveniment de comemorare şi în Piaţa Avram Iancu. Ministrul Mihai Fifor, care a fost la Păuliş dar nu a fost şi la Arad, dovedeşte că nu cunoaşte tradiţiile Aradului, dovedeşte că nu respectă Aradul. Consider că domnul Fifor este direct responsabil pentru această eroare gravă. Dânsul ar fi trebuit să organizeze şi la Arad comemorarea eroilor, ca în fiecare an de Ziua Armatei şi să depună o coroană de flori, dacă tot a fost în judeţ. Nu persoana domnului Fifor le lipsea arădenilor, este vorba aici de un nivel instituţional, de respectul pe care Guvernul prin reprezentanţii săi trebuie să îl arate Aradului. Dacă agenda domnului ministru este atât de încărcată şi a sărit peste Arad, în orice caz Prefectura trebuia să organizeze corespunzător evenimentul.

Aşa cum s-au desfăşurat evenimentele, putem trage concluzia că domnul Fifor nu şi-a făcut timp pentru Arad, unde nu este deloc apreciat, iar din slugărnicie instituţiile subordonate nu au mai organizat Ziua Armatei în municipiu. Este un atac la adresa simbolurilor Aradului pe care nu îl putem accepta. Aşteptăm în numele arădenilor precizări şi scuze publice din partea ministrului Fifor şi din partea Prefecturii”, a declarat Sergiu Bîlcea, preşedintele PNL Municipiul Arad.

