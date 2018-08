Un exercițiu de responsabilitate și caracter în China, pentru două studente din Arad!

Casa Româno-Chineză, filiala Arad, a prezentat două tinere arădence care au primit șansa vieții lor: posibilitatea de a studia în Republica Populară Chineză! Este nu numai o oportunitate pentru prezent, cât mai ales pentru viitor, fiindcă într-o lume în care China se validează tot mai mult ca o superputere ce dictează ritmul în politică, finanțe și strategii, un stagiu de pregătire academică în statul-continent se poate constitui într-o garanție a succesului.

Ancuţa Ardelean şi Daiana Dan sunt bursiere ale statului chinez, ceea ce sporește, desigur, performanța acestor tinere fete curajoase. Departe de casă și de părinți, pe cont propriu într-o civilizație radical diferită de cea europeană, Ancuța și Daiana „se călesc” pentru cariera pe care și-o construiesc pas cu pas, cu responsabilitate. Dificultatea demersului lor este sporită de faptul că își susțin studiile în limba chineză. Este un exercițiu de disciplină care nu e la îndemâna oricui… Fetele însă dovedesc forță și tărie de caracter, și mai ales sârguință și conștiinciozitate. Iată o altă lecție importantă deprinsă în societatea chineză: aceea că pentru rezultatele bune pe care ți le dorești, cea mai viabilă cale este cea a transpirației.

Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, preşedintele filialei arădene a Casei Româno-Chineze are (și) meritul important de a fi inițiat parteneriatul dintre Arad și spațiul chinezesc. Datorită activității și implicării sale, astăzi Aradul are una dintre cele mai prolifice filiale ale Casei Româno-Chineze din România, primul club Pro China din țară (inaugurat în 13 aprilie chiar de Ambasadorul Republicii Populare Chineze la București) și mai mulți bursieri arădeni în universități renumite din China. Prof. univ. dr. Lizica Mihuț a prezentat cu frumoase cuvinte cele două studente, pe care a insistat să le aducă în fața presei: „Este o șansă imensă pe care Ambasada Chinei la București le-a oferit-o acestor două tinere din Arad. Bursele, acordate sub cupola prieteniei româno-chineze, acoperă cheltuielile aferente studiilor, cazării și mesei și sunt printre puținele burse integrale pentru 4 ani de studii pe care le acordă China – dar gândiți-vă că aceste burse implică o exigență maximă – prima dintre cerințe fiind obligativitatea învățării limbii chineze, în caz contrar bursa suspendându-se la începutul primul an”, a declarat prof. univ. dr. Lizica Mihuț.

Ancuța Ardelean este absolventă a Colegiului Național – Preparandia „Dimitrie Țichindeal”. Ea studiază economie și comerț internațional la Beijing Language and Culture University, unde intră în anul IV de studiu, terminal. Va aplica, după absolvire, pentru un loc de muncă la BMW.

Daiana Dan este absolventă a Colegiului Economic din Arad. A terminat primul an de studiu la Universitatea Normală din Nanjing cu rezultate foarte bune la testele de limbă chineză de la finalul anului pregătitor. NU este mai puțin important că a avut o prezență de 100% la cursuri, onorată de facultatea unde studiază cu o diplomă de merit.

Fără îndoială, pe cele două arădence le așteaptă un viitor frumos, în care vor putea beneficia de rezultatele educației în Republica Populară Chineză, dar și de exercițiile de formare a caracterului, care lasă urme durabile în structura lor personală. Iar dacă viitorul va fi într-adevăr frumos pentru aceste două tinere silitoare, Casa Româno-Chineză, filiala Arad, și neobositul său președinte, Lizica Mihuț, au un rol important în aces succes!

(Andrei Ando)

