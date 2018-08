Sergiu Bîlcea (PNL): “Cerem Guvernului să nu blocheze drumurile din Vladimirescu!”

Guvernul, prin Direcţia regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, blochează accesul auto al cetăţenilor în cartierul Via Carmina din Vladimirescu şi se pregăteşte să îl blocheze şi în alte cartiere noi ale localităţii. Ei invocă câteva nereguli ale dezvoltatorului imobiliar, care nu a obţinut o serie de avize necesare.

„Cred că Guvernul prin instituţiile sale procedează greşit. Nu este corect să cadă la mijlocul unor conflicte cetăţenii care nu au nicio vină. Este foarte bine să se intre în regulă cu toate avizele, dar nu prin măsuri de forţă îndreptate împotriva cetăţenilor.

Am fost ieri la faţa locului, împreună cu primarul Ioan Crişan şi am stat de vorbă cu oamenii. Sunt supăraţi, pe bună dreptate. Când este vorba să ofere servicii arădenilor, cei din Guvern se dovedesc incompetenţi. Am comemorat şase ani de când trebuiau finalizate cele două pasaje de pe centura Aradului, care blochează traficul. Asistăm la justificări şi amânări peste amânări. În schimb, în acest caz, vedem o intransigenţă exagerată. Cei de la Guvern trebuie să respecte arădenii, nu să le impună măsuri de forţă, abuzive. În acelaşi timp, Guvernul trebuie să susţină investiţiile în noi cartiere, aşa cum sunt cele din Vladimirescu. Acest gen de investiţii aduc bani în economia reală şi creează dezvoltare economică sustenabilă.

Pe lângă faptul că acest Guvern nu susţine investiţiile, vedem acum că atacă şi investiţiile private. Cerem doamnei prefect Horgea şi parlamentarilor PSD să intervină urgent în favoarea arădenilor, să demonstreze măcar o dată că sunt reprezentanţii noştri, ai arădenilor, nu ai PSD”, a declarat Sergiu Bîlcea, preşedintele PNL Municipiul Arad.

