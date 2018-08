Iustin Cionca a inițiat o Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru prevenirea pestei porcine africane în județul Arad

„Pesta porcină africană a ajuns la doi pași de Arad, în județul Bihor, unde am fost informați că există opt focare de infecție. Producătorii agricoli și crescătorii de animale se plâng că, la nivelul Instituției Prefectului Județului Arad, în loc să se desfășoare activități clare de prevenire a răspândirii epidemiei, pentru apărarea arădenior de pesta porcină africană, doamna prefect discută ca și cum epidemia ar fi deja prezentă. În loc de măsuri de prevenire, se discută despre îngroparea porcilor – deocamdată sănătoși – cu toate că în acest moment încă se mai poate evita o catastrofă, dacă autoritățile din Arad reprezintă corect interesele arădenilor și nu ale unui Guvern vizibil depășit și nepregătit”, a declarat Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

Producătorii agricoli și primarii din județul Arad au găsit înțelegere la Consiliul Județean pentru problemele lor. În regim de urgență, preocupat de rezolvarea acestei situații grave, Iustin Cionca a transmis astăzi Guvernului României, primului ministru Viorica Dăncilă și vice-prim-ministrului Paul Stănescu, solicitarea emiterii unei Ordonanțe de Urgență a Guvernului pentru prevenirea epizootiei de pestă porcină africană și protejarea nu doar a arădenilor, ci a acelor zone din România care nu au fost încă infectate.

„În acest moment, din informațiile noastre de astăzi, avem opt județe afectate, socotite deja contaminate. Unul este vecinul Aradului, județul Bihor. Viteza de răspândire a epidemiei este de 18 kilometri pe săptămână. Numărul județelor afectate va crește, conform prognozelor Comisiei Europene, harta ascunsă de Guvern, la 13 într-o lună de acum înainte. Presa scria astăzi că sunt 100.000 de porci infectați. Însă, dincolo de asta, mai este un aspect important: dacă România nu ia măsuri urgente pentru prevenirea răspândirii pestei porcine și pentru eliminarea focarelor, dacă nu demonstrează marilor puteri europene care dictează importurile și exporturile că suntem o țară sigură, mă tem că am putea ajunge sub embargo și la exportul de carne de porc și la cel de porumb. Asta ar fi o catastrofă. Vă dați seama, pe de altă parte, că marile companii europene abia așteaptă să elimine concurența serioasă din România și, mai mult, să câștige o piață de desfacere de aprox. 20 de milioane de locuitori. Asta este adevărata amenințare, cu efecte asupra siguranței statului român. Astăzi în joc nu sunt fermele de porci, ci afacerile românești, miza este agricultura românească, agricultorul român”, a declarat Iustin Cionca.

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a organizat astăzi o şedinţă de lucru cu primarii localităţilor din judeţul Arad, cu instituţiile abilitate şi cu reprezentanții legali ai asociațiilor de vânătoare, în vederea structurării activităţilor de prevenţie împotriva pestei porcine africane şi diseminarea prevederilor Legii 551/2018. La întâlnire au fost invitați şi agricultori şi zootehnişti cu investiţii importante în judeţul Arad şi relevante la nivel naţional. Oamenii s-au arătat intrigați și chiar supărați pe faptul că Guvernul României nu a luat măsurile de prevenție necesare și că prioritară pare nu prevenirea răspândirii pestei porcine africane, ci despăgubirea în cazurile deja existente, ceea ce poate determina o adevărată catastrofă în domeniul agricol. O catastrofă care ar servi intereselor marilor corporații importatoare de carne din Europa și nu producătorilor români.

Printre propunerile formulate de primari, agricultori, reprezentanți ai asociațiilor de vânătoare la ședința de astăzi de la Consiliul Județean s-au numărat:

-Eliminarea prin împuşcare a întregului efectiv de mistreţi nu doar de pe teritoriul județelor afectate, ci și în județele limitrofe, în vederea preîntâmpinării răspândirii bolii de la animalele sălbatice la cele domestice. Acest lucru se poate realiza prin derogare de la Legea Vânătorii, eliminarea imediată a cotelor şi stimularea financiară a vânătorilor în vederea vânării mistreţilor şi a predării exemplarelor vânate. De asemenea, vă supunem atenției, în urma propunerilor primarilor din județul Arad, ca actul normativ să prevadă expresis verbis și aprobarea recoltării pe timp de noapte.

-Obligativitatea dezinfectării prin incendiere controlată a lanurilor de porumb după recoltare;

-Stabilirea unui cordon de siguranţă de aprox. 10-20 de km la frontierele de stat ale României, precum și la granițele cu județele afectate, în perimetrul căruia să se organizeze vânători pentru împiedicarea pătrunderii mistreţilor prin fenomenul de migrație, în vederea prevenirii transmiterii virusului de la exemplare infectate din alte state;

-Stimularea financiară a vânătorilor și a celor care colectează, în condițiile legii, carcasele de mistreți care au pierit prin vânare dar și din cauze naturale;

-Alocarea de urgență de fonduri financiare pentru autoritățile locale în vederea realizării de garduri electrice între județele afectate de pesta porcină africană și cele în care nu s-au semnalat deocamdată cazuri de îmbolnăviri, respectiv stipularea obligativității realizării acestor garduri electrice în procedură de extremă urgență;

-În situaţia în care se va considera ca asociațiile de vânătoare să nu aibă obligaţia asanării efectivului de mistreți, să se instituie, prin Ordonanță de Urgență a Guvernului, răspunderea proprietarilor de Asociații de Vânătoare pentru omiterea luării tuturor măsurilor în vederea preîntâmpinării răspândirii pestei porcine.

