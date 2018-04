Începe unul dintre cele mai importante proiecte de la Spitalul Județean! Modernizarea Cardiologiei și înființarea Cardiologiei Intervenționale – e în proiectare tehnică!

Unul dintre principalele obiective din cadrul proiectului managerial al conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad începe să se concretizeze! Este vorba despre una dintre cele mai importante investiții ale Consiliului Județean Arad, după construirea Spitalului de Pneumologie și TBC, și anume: reabilitarea Secției Clinice Cardiologie și înființarea în cadrul acesteia, a Compartimentului de Cardiologie Intervențională.

În acest sens, conducerile celor două instituții – Consiliul Județean Arad și Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad – au contractat serviciile de proiectare, faza DALI, iar acum se lucrează la finalizarea documentației ce va fi depusă pentru obținerea finanțării necesare prin Programul INTERREG VA Ro-Hu, ”Reabilitarea serviciilor spitalicești în domeniul medicinei cardiovasculare la SCJU Arad, etaj 5, Corp C1.”

”Încă de la începutul mandatului meu am solicitat conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad să găsească o soluție pentru modernizarea Secției Cardiologie pentru că una dintre cele mai importante cauze a mortalității în județul nostru o reprezintă bolile cardiovasculare. Am avut mai multe consultări cu medici specialiști și am înțeles că secția este la un nivel de dotări care nu corespunde cerințelor actuale, de aceea susțin proiectul conducerii spitalului de a moderniza Cardiologia și de a înființa Compartimenul de Cardiologie Intervențională, chiar la un nivel care să poată atrage și pacienți din alte județe. Pentru asta Consiliul Județean Arad accesează fonduri europene, investind milioane de euro ca arădenii să beneficieze, la ei acasă, de servicii medicale pentru care astăzi se duc în străinătate”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Bolile cardiovasculare sunt printre principalele probleme de sănătate în România. Aproximativ 60% dintre decesele înregistrate anual în țara noastră sunt datorate acestor boli, un procentaj net mai mare comparativ cu media de 46% a țărilor din Uniunea Europeană. În rândul bolilor cardiovasculare, boala cardiacă ischemică și accidentele vasculare cerebrale sunt principalele cauze de deces în România.

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, ec. Carmen Lucuța, a declarat, referitor la înființarea Compartimentului de Cardiologie Intervențională că ”Din cauza numărului tot mai mare al persoanelor care suferă de boli cardiovasculare, preocuparea noastră, a conducerii spitalului, a medicilor cardiologi și a Consiliului Județean Arad a fost de a găsi soluții care să vină în sprijinul populației județului nostru. Proiectul inițiat de noi, se referă atât la reabilitarea Secției Clinice Cardiologie, cât și la înființarea de servicii medicale cardiologice, inexistente în momentul de față, în județul nostru. Prin acest proiect dorim ca pe lângă oferirea unor condiții hoteliere mai bune – reducerea numărului de pacienți în saloane, grup sanitar în fiecare salon – să oferim pacienților servicii medicale de cardiologie intervențională, absolut necesare în cardiologia actuală.”

În prezent, în cadrul Secției Clinice Cardiologie se acordă servicii medicale pentru majoritatea urgențelor cardiologice: ”Oferim servicii de îngrijire a pacienților cu afecțiuni cardiace acute, care necesită spitalizare, aceasta însemnând cam toate urgențele cardiologice: infarctul miocardic, embolia pulmonară, tulburările de ritm, insuficiența cardiacă acută și insuficiența cardiacă cronică acutizată. Acordăm îngrijiri prin monitorizare continuă iar în cadrul Compartimentului de Terapie Intensivă Coronarieni acordăm servicii de terapie intensivă pacienților aflați în stare gravă. Ca și investigații paraclinice, efectuăm ecocardiografie Doppler color, ecocardiografie transesofagiană, ecografie Doppler vasculară (arterială și venoasă), monitorizare Holter EKG și a tensiunii arteriale”, a explicat dr. Adina Pop Moldovan, medicul șef al Secției Clinice Cardiologie.

Dr. Mircea Onel, directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, a declarat că: ”Serviciile oferite de noi nu sunt complete – ne lipsește o verigă foarte importantă în tratarea pacientului cardiovascular și aceasta este cardiologia intervențională. În urmă cu ceva timp aceste servicii de cardiologie intervențională existau numai în institutele cardiologice special înființate în centrele universitare tradiționale, dar în ultimii ani aceste servicii au apărut și s-au dezvoltat și în spitale județene precum cele din Brașov, Sibiu sau Oradea. Ținând cont de numărul mare al persoanelor diagnosticate cu boli cardiovasculare în județul Arad, consider că este absolut necesară înființarea acestui compartiment în cadrul spitalului.”

Proiectul prezentat inițial de ec. Carmen Lucuța, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, anul trecut, în planul de management, prevede reabilitarea spațiilor existente, amenajarea Compartimentului de Cardiologie Intervențională, dotarea cu aparatură corespunzătoare standardelor actuale precum și asigurarea de personal medical specializat pentru cardiologia intervențională.