CCIA Arad informează societățile arădene despre expoziția China Smart Expo, ediția 2018

CHINA SMART EXPO 31 mai – 2 iunie 2018

CCIA Arad invită societățile arădene interesate de participarea la cea de-a 9-a ediție a China Smart Expo să transmită intențiile de participare până în data de 4 mai 2018. Ediţia din acest an are loc în perioada 31 mai – 2 iunie 2018, la Budapesta și va promova nu doar posibilităţile de import din China, ci şi exportul, educația, turismul și sportul.

Pentru prima dată, partea chineză oferă cu titlu gratuit un stand expozițional întreprinzătorilor români care doresc să exporte în China (în special din industria agro-alimentară şi FMCG). În acest sens, cei care doresc să își promoveze oferta în cadrul standului comun sunt rugați să transmită pe adresa de e-mail menționată mai jos numele companiei, datele de contact și produsul/serviciile care urmează a fi prezentate.

„CCIA Arad oferă un sprijin financiar de 150 de euro firmelor care participă la târg, cu condiţia să stabilească cel puţin 6 întâlniri de afaceri, prin intermediul platformei online, cu expozanţii chinezi. Suma poate acoperi cheltuielile de transport sau cazare”, declară președintele Gheorghe Seculici.

Ediția din acest an propune 3 expoziții în una singură:

1.China Smart Expo

Întrevederi regionale de afaceri ale antreprenorilor din Europa Centrală și de Est cu 300 de expozanți chinezi din domeniul exporturilor. Evenimentul a ajuns la a IX-a ediție.

Expoziția importatorilor chinezi

Este un forum de afaceri comun al țărilor exportatoare care participă la proiectul 16 + 1 și cumpărătorii de import proveniți din provincia Shandong, în domeniile industriei alimentare și produselor agricole.

SHANDONG CULTURE EXPO

Domeniu: educație (universități chinezești, posibilități de schimb de studenți, traininguri), muzică, artă, conținut online, sport, turism.

Societățile interesate sunt rugate să trimită intenţia de participare la expoziţie până la data de 4 mai 2018, prin email ccia@ccia-arad.ro și să se înregistreze și la următorul link: http://bit.ly/2tIZZbQ.

***

Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul evenimentului: http://www.chinasmartexpo.com/

China Smart Expo este expoziția anuală, organizată de CECZ Co, Ltd. în Budapesta și găzduiește sute de companii chineze care caută parteneri de afaceri pe piețele din Europa Centrală și de Est.

Compania organizatoare, CECZ Co, Ltd. a fost înființată pentru a promova comerțul în cadrul Zonei de Cooperare și Logistică Central-Europeană, un vast proiect inițiat de Ministerul Comerțului din China. Ca principal co-organizator al China Smart Expo anual, CECZ Co, Ltd. își propune să ofere cele mai bune soluții pentru încheierea de afaceri între producătorii, furnizorii din China și companiile din Europa Centrală și de Est.

Partajează asta: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp

Skype

Email

Listare



Apreciază: Apreciere Se încarcă...