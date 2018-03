Unic în vestul României: 1000 de arădence au fost examinate până astăzi la Centrul de Screening Mamar din Arad!

O mie de arădence au beneficiat din iulie 2017 și până în prezent de mamografii gratuite, în cadrul Centrului de Screening Mamar deschis, prin eforturi comune, de către Consiliul Județean Arad, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad și Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad!

​„ Am sărbătorit astăzi pacienta cu numărul 1000 care a apelat la Screeningul mamar gratuit oferit de Spitalul Clinic Județean Arad, în parteneriat cu Consiliul Județean și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”. Programul a fost lansat în vara anului trecut, după ce am vizitat spitale din Bekescsaba, Ungaria, unde acest proiect de screening are mare succes. Am fost acolo împreună cu rectorul UVVG, Coralia Cotoraci, cu care am decis să implementăm programul și la Arad. Am lansat programul în iulie 2017. După opt luni avem 1000 de paciente. Ținta noastră o reprezintă 5000 de examinări. Consililiul Județean administrează sistemul de sănătate publică a județului Arad. Din anul 2010, am investit 27 de milioane de euro în spitalul clinic județean de urgență. În strategia pe care ne-am făcut-o am decis însă că trebuie să punem accentul, în paralel, pe prevenție. În discuțiile pe care le-am avut cu președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, dr. Aurel Ardelean, am convenit să încercăm dezvoltarea acestui proiect, chiar cu realizarea unui centru de cercetări în domeniul oncologic. Având în vedere că incidența cazurilor de cancer în județul Arad este foarte mare, am depus un proiect pentru construirea unui Spital de Oncologie. Am fost anunțați că proiectul va fi finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ” – a declarat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.​

În cadrul centrului, femeile pot beneficia de investigații medicale gratuite pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului la sân. Populația țintă a examinărilor mamare, în cadrul Centrului de Screening Mamar, este reprezentată de femeile cu vârsta cuprinsă între 45 și 65 de ani, deoarece cel mai mare factor în dezvoltarea unui cancer mamar este vârsta.

Ec. Carmen Lucuța, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, a precizat că: ”Mă bucur că arădencele au realizat cât de importante sunt aceste mamografii și se prezintă în număr tot mai mare la Centrul de Screening Mamar. Sper ca în perioada următoare tot mai multe femei, din județul nostru, care se încadrează în categoria de vârstă 45-65 de ani, să vină la centrul de Screening Mamar pentru examinare. Datorită acestui aparat, cancerul poate fi depistat în fază incipientă iar șansele de vindecare sunt mult mai mari. Mulțumesc pe această cale Consiliului Județean Arad, Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad și Ministerului Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică Arad, instituții care au implementat acest proiect deosebit de important pentru comunitatea noastră.”

Despre importanța realizării acestor mamografii la Arad a vorbit și consilierul județean dr. Corina Crișan: ”Consiliul Județean Arad împreună cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad și cu Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” și-au unit forțele și au pus la dispoziție toată infrastructura necesară pentru ca arădencele să beneficieze de mamografii gratuite. Rolul nostru este de a promova acest program de screening mamar în rândul arădencelor, dar decizia personală, a fiecărei femei sănătoase în parte, este cea mai valoroasă pentru a face o mamografie de control. Șansa de a depista la timp leziuni de sân care se pot trata, trebuie să motiveze decizia de a beneficia de serviciile acestui Centru de Screening mamar arădean.”

Screeningul mamar se face pe baza unui bilet de trimitere simplu, de la medicul de familie sau de la medicul specialist.

Programul de lucru în ambulatoriul de mamografie este de două zile pe săptămână. Pentru programarea mamografiilor puteți apela numărul: 0730 11.02.01, de luni până vineri între orele 08.00 și 17.00.

Rezultatul se eliberează în 24 de ore de la efectuarea mamografiei, acesta fiind comunicat atât pacientei cât și medicului de familie. Centrul de Screening Mamar este situat în Arad, pe strada Cocorilor, nr.57.

