Paştele în Ţara Zărandului şi Podgoria Aradului

Consiliul Judeţean Arad își extinde oferta turistică şi începe promovarea Ţării Zărandului şi a Podgoriei Aradului încă din primăvară! Cel mai potrivit prilej îl reprezintă Sărbătorile Pascale, pentru că zona Podgoriei abundă în datini specifice. În ce priveşte Ţara Zărandului, considerăm că recuperarea acestui brand românesc în Anul Centenar este mai mult decât un demers de patriotism local, este o obligaţie.

„Consiliul Judeţean a rezervat la OSIM brandurile «Ţara Zărandului» şi «Podgoria Aradului». Anul trecut am început promovarea intensă a Podgoriei Aradului, am dus cu Săgeata Verde peste 450 de persoane în Podgorie, în cadrul a 15 circuite, şi am creat un circuit al vinului la cramele locale. În ceea ce priveşte Ţara Zărandului, zona a jucat un rol important în istoria românilor, iar datoria noastră, ca autoritate publică, este să le prezentăm românilor istoricul şi potenţialul acestei zone”, a declarat Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

Iustin Cionca a purtat în ultima perioadă o discuţii cu mai mulţi primari care au acceptat să intre în programele de turism cultural şi gastronomic iniţiate de Consiliul Judeţean Arad.

