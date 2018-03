Lansarea concursului #2oldforgold la prezentarea echipajul Cotnari Rally Team  

Echipajul Cotnari Rally Team format din Titi Aur și Silviu Moraru a fost prezentat astăzi, în cadrul unui eveniment organizat la Academia Titi Aur.

În plus de clasicele prezentări de echipament, mașină, ture de circuit și obiectivele echipajului, a fost lansat concursul național #2oldforgold, pe site-ul cu același nume, www.2oldforgold.ro (http://titiaur.ro/2oldforgold/).

“Nu cred că există un concurent care merge la o competiție fără să-și dorească să ajungă pe locul 1. Cu siguranță, echipamentul și experiența noastră ne califică să ne luptăm pentru locul 1. În același timp, evoluția campionatului și tinerii care merg din ce în ce mai tare, fac dovada că nu va fi deloc ușor. Eu nu sunt un fan al asfaltului. Se știe că-mi place aderența cât mai scăzută, motiv pentru care mă bucură faptul că vremea la prima etapă din Campionat, Tess Rally 2018, va fi capricioasă. Vremea urâtă pentru mine înseamnă vreme bună! Însă, nu neg că trebuie să mă adaptez la noul stil de pilotaj. Dacă pe timpuri, mersul de-a latul sau mersul spectaculos însemna și eficient, acum, cu astfel de mașini, orice derapaj înseamnă o mică întârziere și atunci sunt foarte conștient că trebuie să lupt cu câteva lucruri: cu pauza făcută, cu instinctul de conservare care se accentuează odată cu înaintarea în vârstă, dar în același timp trebuie să mă adaptez și la noua mașină, și la noul stil de pilotaj. Foarte greu îmi este să dau un pronostic, dar cu siguranță vom face totul ca să fim cât mai sus în clasament”, a declarat Titi Aur, în cadrul conferinței de presă.

Copilotul său, Silviu Moraru a completat: “Mai sunt mici amănunte de pus la punct, iar echipa tehnică lucrează de zor. Am adunat 250 km de teste cu Skoda Fabia R5 și spunem noi că suntem unde trebuie. Ne simtim bine în mașină, este prietenoasă, ascultătoare și cred că am găsit stilul de pilotaj optim. Am reînnodat legătura pilot-copilot ca și cum nu am fi avut niciodată vreo pauză!”

Echipajul Cotnari Rally Team va avea numărul 41 de concurs. Ce înseamnă acest lucru? “Sincer, concursul pe care îl lansăm astăzi, #2oldforgold, definește următorul joc de cuvinte: <<2 seniori pentru aur>>. Iar numărul 41 se traduce și prin <<pentru locul 1, pentru aur>>. Important este că nu mă consider prea bătrân pentru aur, cu două înțelesuri… pentru Titi Aur și pentru locul 1 pe podium!”, a ținut să mai precizeze Silviu Moraru. “Da, suntem doi bătrâni care pornim în cursa pentru aur. Dacă suntem prea bătrâni pentru asta, rămâne de văzut în acest an. Cert este că fanii care mă cunosc știu că vom face spectacol pentru ei, pe probele speciale, iar noi avem 3 ani de-acum încolo să le demonstrăm ce putem. Sponsorii noștri Cotnari, Vodafone, Skoda și Omniasig vor fi alături de noi și le mulțumim pentru susținere și implicare!”, a adăugat zâmbind pilotul Titi Aur.

Concursul #2oldforgold reprezintă o premieră pentru lansarea unui echipaj în Campionatul Național de Raliuri și vine din dorința de a atrage, la nivel național, cât mai mulți tineri spre motorsport și pe probele de raliu. Inițiativa echipajului Cotnari Rally Team este bine venită, pentru că, în ultimii ani, numărul spectatorilor pe probe a scăzut dramatic și orice demers care ar duce la atragerea lor către motorsport, este salutar. “Îmi place să am contact direct cu fanii și sunt convins că, din curiozitate, vor posta câte-o fotografie ca să ne susțină, apoi își vor învita prietenii să-i susțină cu voturi, pentru ca, într-un final, ei să ajungă să vină ca spectatori la etapele din acest an. Noi îi așteptăm, cu sau fără #!”, a mai subliniat Silviu Moraru.

Echipajul Cotnari Rally Team și-a propus să facă spectacol pe probele speciale, iar fanii lui Titi Aur sunt obișnuiți cu asta. Mai mult, fotografiile înscrise în concurs, purtând semnul victoriei pentru echipajul Titi Aur și Silviu Moraru, vor fi printate în 2019 și afișate în zona de service dedicată echipei, astfel că Titi Aur se ține de promisiune și îi va lua alături de el, la curse, pe tinerii care știu ce înseamnă raliu doar pe calculator. “Am ales să lansăm acest concurs online, folosind un hashtag așa cum sunt obișnuiți tinerii: #2oldforgold, pentru că ei stau în casă, în fața calculatorului și iubesc jocurile de viteză. Să nu uităm că jocurile cu mașini sunt în top 5 în preferințele gamerilor, având un public țintă general. Noi le vom oferi posibilitatea să câștige un curs de pilotaj cu Titi Aur și Silviu Moraru la Academia Titi Aur, care le va permite să-și îndeplinească visul de a fi piloți de raliu. De asemenea, în perioada raliurilor, vom oferi premii tinerilor care vin la standul echipajului Cotnari Rally Team”, a explicat Mirela Secan, directorul de marketing și comunicare al Academiei Titi Aur.

Așadar, începând cu cea de-a doua etapă a Campionatului Național de Raliuri Dunlop 2018, echipajul Cotnari Rally Team va aloca premii în cadrul concursului #2oldforgold pentru fanii înscriși, care vor veni la raliu să îi cunoască.

Marele premiu al concursului constă într-un curs de pilotaj cu Titi Aur și Silviu Moraru la Academia Titi Aur. “Ne gândim ca pe viitor să susținem câștigătorul concursului pentru participarea la o etapă de viteză în coastă, oferindu-i o mașină și cele necesare. În acest fel, fanii vor vedea că ne ținem de promisiune!”, a mai explicat Silviu Moraru.

În plus, tot în premieră, fotografiile cu cele mai multe voturi intră în cursa pentru 10 produse inedite, marca Custom Engine Tables. Aceste obiecte unicat, înseriate și semnate de Titi Aur, vor fi realizate de Bogdan Ciubotariu, artistul Custom Engine Tables (https://www.instagram.com/customenginetables/), din piese auto păstrate de la mașinile pe care le-a condus Titi Aur, de-a lungul anilor. Produsele vor fi însoțite de certificate de conformitate și o istorie a ceea ce înglobează. “N-a fost ușor să accept o astfel de provocare. Să duc mai departe istoria lui Titi Aur, prin obiectele unicat pe care le voi realiza, este onorant, dar mă și obligă să identific cele mai spectaculoase soluții pentru piesele auto pe care le voi avea la dispoziție, astfel încât să rezulte niște obiecte decorative de impact. Sunt mândru că voi realiza cele 10 premii și sper ca întreaga colaborare cu Academia Titi Aur să fie un moment important în cariera mea. În ultimii 5 ani, am realizat peste 100 de astfel de obiecte, iar fiecare comandă a fost o provocare pentru imaginația mea, rezultatul fiind mereu peste așteptări”, a subliniat Bogdan Ciubotariu de la Custom Engine Tables.

Celelalte premii constau în tricouri cu autografe, șepci, DVD-uri de colecție cu echipajul în etapele din Campionatul Național de Raliuri Dunlop 2018 și, bineînțeles, sticle de vin Cotnari, oferite de sponsorul principal al echipajului. Pagina de concurs www.2oldforgold.ro este activă, iar regulamentul va fi publicat pe 24 martie.

BACKGROUND:

După o pauză de 7 ani, Titi Aur revine în Campionatul Național de Raliuri Dunlop 2018 împreună cu Silviu Moraru, copilotul său, alături de care a câștigat în 2001 și 2002 edițiile Campionatului Național, iar în 2003 a participat în Campionatul Mondial de Raliuri. Cotnari este sponsorul principal al echipajului Titi Aur și Silviu Moraru, împreună cu Vodafone, Skoda și Omniasig.

Programată pentru acest weekend, 23-25 martie 2018, la Brașov, prima etapă a Campionatului Național de Raliuri Dunlop 2018 se bucură de un foarte mare interes din partea concurenților, astfel că lista de înscrieri include numărul maxim de concurenți admiși de regulament: 90 de echipaje urmând să ia startul în concurs.

Titi Aur

A debutat în Raliul Brașovului, în 1986, pe o Dacia 1300

A câștigat 51 de raliuri

A câștigat de 8 ori (record național) titlul de Campion Național al României: 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006

A fost primul pilot român care a participat la World Rally Championship în 2003

Este adeptul derapajelor și fan al aderenței scăzute

Iubește mașinile anilor ‘70 – ’80 cu care “nu aveai nicio șansă la raliuri dacă mergeai drept”

Inițiator proiect și Director General al Academiei Titi Aur

Silviu Moraru

Are în spate 20 de ani de experiență în Campionatul Național de Raliuri, atât ca pilot, cât și ca navigator

A câștigat 28 de raliuri

Are 2 titluri de Campion Național al României și 1 titlu de ViceCampion Național

A participat în Campionatul Mondial de Raliuri în 2003

10 ani – membru în echipa de Uzină – Dacia

A fost Șeful Comisiei de Raliuri din cadrul FRAS – Coordonator Activitate de Raliuri pe plan național

Team Manager Jack Daniel’s Rally Team

În prezent este Master Trainer în cadrul Academiei Titi Aur

Partajează asta: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp

Skype

Email

Listare



Apreciază: Apreciere Se încarcă...