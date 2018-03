Aradul ARE recunoaștere europeană

Aradul este gazda unui eveniment extrem de important care se desfăşoară la Palatul Administrativ în perioada 20-22 martie. Consiliul Judeţean, în parteneriat cu Primăria Municipiului Arad, organizează Plenara de Primăvară a Adunării Regiunilor Europei. Cu această ocazie peste 150 de participanţi din Europa sunt în oraşul nostru.

Este unul dintre cele mai importante evenimente în domeniul administraţiei publice organizat în ultimii ani la Arad.

Consiliul Judeţean Arad a fost astăzi gazda unei conferinţe de presă la care au participat preşedintele suedez al Adunării Regiunilor Europei, Magnus Berntsson, primarul Gheorghe Falcă şi preşedintele Iustin Cionca.

,,Am propus conducerii Adunării Regiunilor Europei organizarea Plenarei la Arad, pentru a marca prin acest eveniment internațional important rolul Aradului în Anul Centenar, cel mai important moment al istoriei statului român modern. Îi mulțumesc domnului președinte că a acceptat propunerea noastră și domnului primar că este partenerul Consiliului Județean în organizare. Ne dorim să prezentăm Aradul și România cu oamenii harnici de aici și cu administrațiile locale care găsesc soluții de dezvoltare în ciuda condițiilor grele în care muncesc. Ne dorim să prezentăm o Românie a oamenilor integri și angajați profund față de valorile europene, o Românie care nu admite să fie pe o altă cale decât calea europeană. După cum știți, Consiliul Județean Arad și-a propus să crească vizibilitatea județului Arad prin parteneriatele sale internaționale”, a declarat Iustin Cionca.

Preşedintele ARE, Magnus Berntsson s-a declarat impresionat de Arad și a subliniat faptul că este încântat de prezența sa în România, în anul sărbătorii Centenarului.

,,Aştept cu interes întâlnirile pe care le vom desfăşura la Arad pentru că sunt foarte importante pentru toate ţările UE şi non-UE. Vom discuta despre dezvoltarea regională, protecţie socială şi cultură. Tema principală este de a crea ecosisteme inovative. Acest subiect este dezbătut în toată Europa. Un alt subiect important sunt coridoarele de transport europene pentru că este foarte important să conectăm Europa. E important ca atunci când ai produse bune să le exporţi şi când ai parteneri buni să te întâlneşti cu ei, iar o rețea de transport modernă vine în întâmpinarea acestor cerințe. De coridoarele de transport europene beneficiază în primul rând regiunile, pentru dezvoltarea economică, a comerțului, turismului cât și o mobilitate a forței de muncă. Politica de coeziune este o temă extrem de importantă pentru noi. Dorim să ştim ce înseamnă asta pentru toate regiunile Europei.”

La rândul său, primarul Gheorghe Falcă, membru al Comitetului Regiunilor de la Bruxelles, a ținut să sublinieze beneficiul pe care-l are Aradul prin organizarea acestui eveniment de rezonanță europeană. „Felicit Consiliul Județean că a reușit să aducă Plenara de Primăvară ARE la Arad. Este o întâlnire importantă, deoarece Aradul este o prezenţă importantă în regiunea din care face parte, împreună cu Timişoara construim un pol de dezvoltare care include Regiunea noastră între cele mai eficiente şi mai performante”, a declarat Gheorghe Falcă, primarul municipiului, care a adus în sprijinul afirmaţiilor sale date statistice care atestă forţa economică a Regiunii Vest. „Cooperarea regională este un deziderat actual, prezența la Arad a membrilor ARE fiind un semnal și pentru București că avem nevoie de o dezvoltare pe regiuni”, a completat Gheorghe Falcă.

Subliniind faptul că evenimentul actual face parte dintr-un calendar menit să promoveze contribuţia Aradului la Marea Unire şi pentru că suntem în anul Centenar, preşedintele Iustin Cionca a prezentat evenimentele viitoare care se vor desfăşura la Arad: ,,În luna mai organizăm o săptămână a Diplomației, Economiei și culturii, în care prezentăm produsele arădene unor investitori din China, Italia, Polonia, Ungaria, Republica Moldova, Belgia, Serbia, Cehia, dar și opiniei publice arădene care vor fi surprinși de ceea ce se produce în județul nostru. În octombrie vom organiza Rendez Vous d’Arad, conferința Rețelei orașelor și regiunilor culturale din Europa. Iar în noiembrie și decembrie, la sărbătoarea Centenarului Marii Uniri, vom reuni alături de noi partenerii noștri din țară și din străinătate, să ne bucurăm împreună de momentul frumos și important al aniversării Unirii”.

