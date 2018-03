Acoperișurile verzi sunt tot mai populare în România

Modificarea stării vremii și poluarea sunt doar două dintre motivele care au dus la răspândirea acoperișurilor verzi (cu vegetație) şi în România. Ele reprezintă una dintre cele mai inovative și eficiente soluții pentru redresarea mediului înconjurător.

Vegetaţia de pe acoperiş captează dioxidul de carbon din atmosferă, microparticulele sau praful purtat de vânt, generează oxigen, oferind un aer mai curat, mai respirabil. În plus, se stimulează biodiversitatea, întrucât acestea reprezintă un important refugiu pentru microhabitate, care sunt de regulă deranjate de construirea de clădiri.

„Avantajele sunt multiple. Fie că ne referim la economia de energie realizată prin micșorarea diferenţelor de temperatură interioară a clădirilor cu amenajări de înveliş vegetal, fie la aspectul în mod cert atractiv a unui acoperiş cu verdeaţă, relaţia cost – eficienţă înclină mult spre ideea implementării unui asemenea proiect”, explică dl. Mathe Janos, administratorul companiei Odu Green Roof, lider de piaţă în proiectarea şi realizarea acoperișurilor verzi.

De exemplu, în cazul în care temperatura exterioară este de 35° C la umbră, la nivelul unui acoperiș cu învelitoare clasică ea poate atinge 80° C. Însă acoperișurile verzi asigură izolația termică și păstrează răcoarea în casă, sub 25° C. Se adaugă și alte avantaje, precum izolaţia fonică, protecția împotriva radiațiilor electromagnetice; este complet ignifug; reţine şi filtrează apele pluviale.

În funcție de complexitate, acoperișul verde poate fi extensiv și intensiv. Pe lângă avantajele directe, de termo sau fonoizolaţie și protecţie mecanică a hidroizolaţiei, ele au o contribuție activă şi la reducerea poluării din zonele urbane.

Acoperișul extensiv este alcătuit majoritar din plante rezistente la variaţii mari de temperatură, secetă sau ger, în special specii de sedum sau iarbă grasă iar cel intensiv din gazon, flori şi arbuşti ornamentali, putând fi folosit ca un mic parc cu zone de circulaţie.

Costurile solicitate de un acoperiș verde sunt accesibile chiar şi pieţei imobiliare româneşti. Prețurile pot porni de la 50 de euro + TVA/ mp, însă cel final va fi influenţat de forma, înclinaţia, cota de înălţime, accesibilitatea respectiv mărimea acoperişului.

Dacă acoperişurile „clasice” se înlocuiesc, în cele mai multe cazuri, după 20 – 30 ani, cele verzi au o durată medie de utilizare de 60 – 100 de ani. Un aspect financiar, deloc de neglijat, este amortizarea investiţiei în timp relativ scurt, respectiv 8 – 12 ani.

„Avantajul diferitelor tehnologii de care ne folosim în realizarea acoperişurilor vegetale constă în faptul că specialişti se pot adapta la cele mai diverse tipuri de învelitori noi sau vechi, existând soluții ultraușoare care produc încărcări similare cu țigla (60 – 75kg/mp) nefiind necesară întărirea structurii acoperișului”, precizează administratorul Odu Green Roof.

Trebuie amintit faptul că 10% din acoperișurile plate din Germania și 12% din casele elvețiene sunt acoperite cu vegetație.

