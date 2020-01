Iustin Cionca: „Știu că un șantier nu este plăcut, dar este mult mai plăcut decât un drum distrus!”

-Domnule președinte, ați afirmat că anul 2019 a fost anul investițiilor record în drumurile județene arădene. Puteți fi mai concret?

-Consiliul Județean Arad a încheiat un an cu investiții record în modernizarea și reabilitarea drumurilor județene! Niciodată în existența instituției nu s-au adus atât de mulți bani pentru drumurile județene și nu au fost realizate investiții atât de consistente! Obiectivul conducerii Consiliului Județean Arad a fost ca până în iunie 2020, 300 km de drumuri județene, adică un sfert din total, să fie ca noi. Acest obiectiv este foarte aproape de realizare, întrucât la finalul anului trecut ajungeam la 250 km. Această performanță a fost premiată în luna decembrie, la Gala Administrației din România, organizată la Cluj, unde Consiliul Județean Arad a fost apreciat pentru rezultatele deosebite în modernizarea drumurilor județene.

-Care au fost cele mai importante lucrări începute pe drumurile județene din Arad?

-Cum spuneam, anul 2019 a fost anul marilor investiții, unele începute, altele finalizate. Am realizat zeci de kilometri de covoare asfaltice în localități unde de peste cincizeci de ani nu s-au mai realizat decât, poate, cârpeli. Dar am avut și curajul să începem lucrări grele, modernizare din fundație, pe cele mai grele trasee din județ, și aș aminti aici, printre altele, Pâncota-Târnova-Buteni, Gurahonț-Dieci-Buteni, Sintea-Șepreuș, Târnova-Tauț. Nu în ultimul rând, faptul că modernizăm drumurile transfrontaliere, realizând pentru prima oară în istorie o legătură ireproșabilă între punctele de trecere a frontierei Nădlac și Vărșand (inclusiv centuri ocolitoare pentru două orașe) demonstrează eficiența și forța Consiliului Județean Arad. Prin intermediul portalului www.vestic.ro, le mulțumesc tuturor colegilor și colaboratorilor noștri, care și-au adus contribuția la aceste proiecte, dar le mulțumesc și arădenilor pentru răbdare și înțelegere. Știu că un șantier nu este plăcut, dar este mult mai plăcut decât un drum distrus.

-Ați afirmat, la sfârșitul anului trecut, că situația drumului județean Arad-Șiria-Pâncota trebuie să determine o schimbare la nivel național, în favoarea administrațiilor locale! La ce anume vă refereați?

-Cea mai mare nemulțumire a mea, ca președinte al Consiliului Județean Arad, legată de anul 2019, o reprezintă drumul județean Arad-Șiria-Pâncota, unde lucrările nu au putut începe deși Consiliul Județean a câștigat din fonduri europene banii necesari modernizării drumului. Piedicile birocratice, legile imperfecte, activitatea ruptă de realitatea din județe a unor instituții de la București au făcut ca lucrările să fie blocate, deși există toți banii pentru plata lor.

Este una dintre cele mai grave situații din România, după părerea mea, și nu numai din cauza calității drumului, ci și pentru că pune degetul pe o rană mare a statului român: lipsa de eficiență a instituțiilor de la București care ar trebui să ajute activitatea Consiliului Județean, dar din păcate nu numai că ne încurcă, dar ne și pun piedici.

-Ați declarat că drumul va intra în lucru anul acesta.

-Este adevărat, dar putea deja să fie un șantier deschis, așa cum este tronsonul Pâncota-Târnova-Buteni, unde lucrările avansează foarte bine. Vă reamintesc că au trecut peste 1100 de zile de când Consiliul Județean a depus documentația pentru drumul județean Arad-Horia-Șiria-Pâncota. Am vrut ca aici să se lucreze și noaptea, ca firma să demonstreze că are suficiente utilaje și muncitori și să acorde o garanție extinsă pentru lucrare, adică să își asume răspunderea pentru lucrare. Și ce au făcut instituțiile statului, în loc să ne ajute? Ne-au blocat. O spun și o repet cu supărare: ne-au blocat! Au blocat o investiție pe fonduri europene, cu pretextul că trebuie să dăm contractul firmei care oferă prețul cel mai mic, indiferent de consecințe. Am așteptat trei ani să primim undă verde pentru începerea lucrărilor, și când în sfârșit licitația a fost organizată, ne-am trezit în toamna trecută că este contestată de firma care execută lucrări de întreținere pe drumul județean respectiv. Asta înseamnă altă amânare, până în primăvară. Sunt foarte dezamăgit, ceea ce se întâmplă pe drumul Arad-Horia-Șiria-Pâncota ar trebui să fie o lecție de predat la facultățile de Administrație Publică, despre greutățile pe care le are un Consiliu Județean unde se muncește.

-La un moment dat ați luat în calcul și realizarea unui ovor asflatic pe drumul județean Arad-Horia-Șiria-Pâncota. De ce nu s-a făcut?

-Pentru că legea nu permite ca după o astfel de lucrare, timp de trei ani, să se realizeze o intervenție pentru modernizare, or fondurile europene câștigate pentru drumul respectiv trebuie consumate. Dacă făceam covorul asfaltic și nu mai puteam începe lucrarea de modernizare timp de trei ani, pierdeam finanțarea europeană. Interesul nostru este ca drumul respectiv să fie modernizat. Am mai spus-o și repet: legislația românească, și susțin asta cu toată responsabilitatea, descurajează investițiile administrațiilor locale în infrastructură, prin reglementări stufoase și prevederi care împiedică încredințarea lucrărilor către firme care nu lucrează ieftin, dar lucrează bine. Am fost atacați permanent pentru starea drumurilor, iar noi am explicat mereu că pentru fiecare kilometru de asfalt este nevoie de un metru de acte și de proceduri birocratice greoaie.

-Domnule președinte, dacă ar fi să tragem linie, care sunt concluziile anului 2019 pentru investițiile Consiliului Județean Arad în drumurile județene?

-Concluziile anului 2019 sunt, pentru Consiliul Județean Arad, următoarele:

-Niciodată în istoria Consiliului Județean Arad nu s-a lucrat atât de intens la drumurile județene, ca în anul 2018!

-Avem în lucru aprox. 256,1 km de drumuri județene în perioada 2016-2019!

-Solicităm revizuirea legislației stufoase, care blochează investițiile în infrastructura rutieră!

