Iustin Cionca: „Vrem să aducem fonduri europene pentru Muzeul Lipova!”

-Domnule președinte Iustin Cionca, ați anunțat că veți face „investiții calculate” pentru restaurarea Muzeului din Lipova. La ce v-ați referit?

-În luna septembrie, Consiliul Județean Arad a aprobat documentațiile tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici pentru RESTAURAREA MUZEUlui ORĂȘENESC LIPOVA. Administraţia judeţului Arad doreşte efectuarea unor reparaţii capitale la clădirea care găzduieşte muzeul din Lipova. Ulterior, prin recalcularea costurilor, s-a actualizat devizul general, aprobat în şedinţa de săptămâna trecută a Consiliului Judeţean, în urma căruia a rezultat o economie de 800 de mii de lei, sumă ce se va reîntoarce la bugetul Consiliului Judeţean Arad. Investiția este cu atât mai importată cu cât pregătește și Lipova pentru anul în care Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii. Este de datoria noastră să susţinem cultura, şi aici mă refer atât la susţinerea actului cultural, cât şi a patrimoniului. Îmi doresc să găsim şi surse de finanţare, din fonduri externe, pentru a putea conferi acestei clădiri, atât de importantă pentru patrimoniul nostru cultural material, valoarea pe care o merită, cât să şi oferim un spaţiu adecvat patrimoniului deţinut de Muzeul din Lipova. La ora actuală, Muzeul Orășenesc Lipova funcționează într-un valoros castel din secolul al XIX-lea, monument istoric și de arhitectură – Castelul Misici. Acesta a aparținut omului politic Sever Bocu. Aici regăsim colecția de artă Eleonora Costescu și Vasile Varga, alcătuită din pictură românească modernă, pictură din școlile italiană, flamandă, engleză, franceză, maghiară, piese de artă decorativă (argintărie, porțelan, sticlă, mobilier). De asemenea, în patrimoniul muzeului se regăsesc şi piese originale de mobilier care au supravieţuit perioadei comuniste, obiecte autentice, cărora le-a fost înlocuită doar tapiţeria, iniţial lucrată manual, parchetul, şemineul din marmură de Carrara, sobele de teracotă, candelabrele şi oglinzile din cristal ce au fost aduse din Viena de către Sever Bocu după 1930.

-Dacă discutăm despre ședința Consiliului Județean Arad, Cinci comune și-au realocat sumele primite de la Consiliul Județean Arad. Ne puteți da câteva detalii?

-Consilierii județeni au aprobat solicitările a cinci administrații locale (Macea, Pilu, Gurahonț, Șeitin, Vladimirescu) de realocare a unor sume destinate la începutul anului spre alte investiții decât cele inițiale. Aceste sume au fost repartizate de către Consiliul Județean către primării, sursa fiind cota de 7,5% din impozitul pe venit. Ca întotdeauna, am dat curs solicitărilor administrațiilor locale, de a transfera anumite sume destinate proiectelor locale, de la unele investiții la altele. Aceste sume aparțin comunităților locale și e logic ca administrațiile locale să le repartizeze aceste sume către prioritățile proprii deoarece cunosc mult mai bine cerințele cetățenilor. Această flexibilitate a Consiliului Județean subliniază, de fapt, colaborarea foarte bună cu administrațiile locale, rezultatul concret regăsindu-se în satisfacerea cerințelor oamenilor. La Primăria Comunei Macea majorăm obiectivul de investiții „Rambursare credit «Reabilitare iluminat public în comuna Macea»”, cu suma de 150.000 lei. La Primăria Comunei Pilu înființăm un nou obiectiv de investiții, pentru construcția unei capele mortuare. La Primăria Comunei Gurahonț am aprobat finanțarea modernizării parcărilor și trotuarelor pe strada Ioan Buteanu (zona liceului și a fostului internat școlar). La Primăria Comunei Șeitin am acordat 35 de mii de lei pentru reabilitare anexe cămin cultural și alte 55 de mii de lei pentru amenajare curții căminului cultural. La Primăria Comunei Vladimirescu, alocăm 80 de mii de lei pentru reabilitarea de trotuare pe străzile Libertății și Fermei.

-Domnule Cionca, se vorbește în această perioadă și despre o colaborare eficientă între Primăria Arad și Consiliul județean, pentru un nou spital de pediatrie. Despre ce este vorba, mai exact?

-Am aprobat săptămâna trecută trecerea unei parcele de teren, în suprafaţă de 906 mp, din domeniul public al Municipiului Arad în domeniul public al Judeţului Arad. Prin preluarea acestui teren, Consiliul Judeţean face un nou pas în ceea ce înseamnă realizarea obiectivului de investiţii ,,Construire Secţii Obstetrică Ginecologie şi Neonatologie, Secţie Chirurgie Infantila, Secţie Pediatrie” din incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Ne dorim un complex pediatric nou, cu circuite medicale moderne, care să asigure toate condiţiile necesare în tratarea copiilor, inclusiv efectuarea investigaţiilor medicale necesare stabilirii diagnosticului. Mă bucur că Primăria Arad a răspuns atât de prompt solicitării noastre, un demers important şi necesar pentru demararea proiectului. Vă reamintesc că noul pavilion de pediatrie va fi construit la Spitalul Județean și va consta într-o clădire pe şapte nivele, care va cuprinde secţiile de neonatologie, obstetrică-ginecologie, pediatrie şi chirurgie şi ortopedie infantilă. Valoarea investiţiei a fost estimată la aprox. 40 de milioane de euro. Necesitatea construirii unui pavilion spitalicesc destinat pentru îngrijire și tratament pediatric a venit ca urmare a faptului că două din cele trei clădiri ale Maternului sunt revendicate, dar și din dorința de a grupa cât mai multe secții în același loc, pentru o mai bună funcționare a circuitelor medicale.

Partajează asta: Twitter

Facebook

WhatsApp

Skype

Email

Listare



Apreciază: Apreciere Încarc...