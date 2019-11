Iustin Cionca: „Reorganizăm activitatea Consiliului Județean și a instituțiilor din subordine!”

Noi am făcut angajări, în ultimii doi ani, au crescut semnificativ și salariile. Ca urmare, se impunea o reașezare a organigramelor. Consiliul Județean Arad are în subordine aproximativ 7000 de angajați, incluzându-i și pe cei din instituțiile subordonate. Fiecare dintre aceștia trebuie să se regăsească în sistem. Nu ne putem permite să plătim funcționari care vin la lucru ca în concediu, sau nu au ce face la birou. Analizele pe care le-am făcut au arătat că este necesară o reorganizare, este necesară o reducere a funcțiilor de conducere și o regândire a structurii instituțiilor. Asta și facem. Îmi doresc ca arădenii să fie adevărații beneficiari ai acestui program de regândire a funcționării instituțiilor noastre și a Consiliului Județean”

Pe ordinea de zi a Consiliului Județean Arad a fost, zilele trecute, reorganizarea activității instituției.

„Am decis reorganizarea activităţii unor direcţii, servicii şi compartimente de specialitate din cadrul instituţiei. Prin reorganizare renunţăm la unele funcții de conducere. Printre altele, înfiinţăm un compartiment de Cooperare Instituţională şi Asistenţă Consilii Locale, prin scindarea Serviciului Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe, care se transformă în două compartimente. Reorganizăm activitatea Secretarului General al judeţului, a Serviciului Juridic, a Direcţiei Economice și Direcţiei Tehnice Investiţii. Se reorganizează și Direcţia Comunicare şi Strategii prin preluarea activităţii Direcţiei Administraţie Publică. Direcţia Comunicare şi Strategii se va redenumi Direcţia Comunicare Strategii şi Administraţie Publică, iar în locul a doi directori executivi ai acestor Direcții, va rămâne unul singur. De asemenea, desființăm și o funcție de șef serviciu. Prin această reorganizare, care are în vedere prevederile Noului Cod Administrativ, distribuim mai eficient sarcinile cuprinse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, şi cele din Fişa Postului. Împreună cu directorii Consiliului Judeţean am realizat o analiză a activităţii din Consiliu şi am constatat necesitatea acestei reorganizări. Interesul meu este ca instituția să funcționeze eficient pentru cetățeni.

Dar, cu asta, nu am încheiat reorganizarea, pentru că o extindem și asupra unor instituții din subordine. Reorganizăm activitatea Bibliotecii Județene, punem în discuție noile state de funcții la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad și la Direcția Generală pentru Protecția Copilului. La asta se adaugă procesul de reorganizare deja început la Compania de Apă”, a precizat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.

Noul director al Direcției Comunicare, Strategii și Administrație publică devine, prin reorganizare, dr. Andrei Ando.

Președintele Consiliului Județean a declarat că reorganizarea vizează eficientizarea activității cu cetățenii și încărcarea cu sarcini de serviciu a funcționarilor. „Noi am făcut angajări, în ultimii doi ani, au crescut semnificativ și salariile. Ca urmare, se impunea o reașezare a organigramelor. Consiliul Județean Arad are în subordine aproximativ 7000 de angajați, incluzându-i și pe cei din instituțiile subordonate. Fiecare dintre aceștia trebuie să se regăsească în sistem. Nu ne putem permite să plătim funcționari care vin la lucru ca în concediu, sau nu au ce face la birou. Analizele pe care le-am făcut au arătat că este necesară o reorganizare, este necesară o reducere a funcțiilor de conducere și o regândire a structurii instituțiilor. Asta și facem. Îmi doresc ca arădenii să fie adevărații beneficiari ai acestui program de regândire a funcționării instituțiilor noastre și a Consiliului Județean” – a declarat Iustin Cionca.

Acesta a declarat că peste șase luni rezultatele reorganizării actuale vor fi evaluate și ar putea urma noi măsuri de reorganizare, în funcție de concluziile la care se va ajunge.