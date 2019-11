Iustin Cionca, nominalizat pentru al doilea mandat de președinte al Consiliului Județean Arad!

Unele dintre cele mai importante și consistente lucrări la nivelul județului Arad s-au realizat în ultimii trei ani și jumătate, atât în domeniul infrastructurii rutiere, cât și în modernizarea sistemului de sănătate publică.

Consiliul Director Județean al PNL Arad l-a desemnat pe președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, în calitate de candidat pentru un al doilea mandat pentru această funcție importantă. Cionca a fost votat în unanimitate, după ce și-a prezentat un bilanț al ultimilor trei ani și jumătate la Consiliul Județean. Acesta a fost flancat de vicepreședinții Sergiu Bîlcea și Răzvan Cadar, de primarul interimar al Aradului, Călin Bibarț și de europarlamentarul Gheorghe Falcă.

În discursul său, președintele Consiliului Județean Arad a punctat următoarele aspecte:

„După trei ani și jumătate de la alegerile locale, vin în fața Dvs. cu un succint bilanț al mandatului meu de președinte al Consiliului Județean Arad și cu un obiectiv clar: să continuăm să construim!

Să continuăm să construim politic, administrativ și la nivelul relațiilor personale, pentru că eu văd PNL mai mult decât un partid politic – ca o familie unită, ca o echipă de prieteni solidari!

Cu patru ani în urmă, cam pe aceeași vreme, era între noi o competiție care a fracturat organizația. Fuziunea PNL-PDL era încă proaspătă, și pe acel fond de nisipuri mișcătoare s-au încercat niște rupturi. Vă amintiți că au fost alegeri interne, cu coaliții și bisericuțe. Rezultatul a fost că s-au născut niște resentimente peste care unii dintre dumneavoastră ați trecut cu greu.

Am preluat administrarea județului Arad într-un moment delicat, cu proiecte puține și firave, după un interimat la conducerea Consiliului Județean care nu a reușit să genereze o strategie de dezvoltare pe patru ani. Am găsit proiecte mărunte, pentru asfaltări de câteva sute de metri, un scandal legat de spitalul TBC, unde se trăgeau sfori să se transforme în Matern. Încă nu mi-am preluat bine mandatul când a trebuit să rambursăm două milioane de euro din cauza neregulilor la proiectul Unității de Primiri Urgențe. În Consiliul Județean am găsit o echipă de funcționari timorați, care nu au avut curajul să semneze acte, să își asume decizii. Era un blocaj total.

Și de la acest nivel am început să construim! Împreună cu Sergiu Bîlcea și, la vremea respectivă, Claudia Boghicevici, iar mai târziu Răzvan Cadar, ne-am stabilit obiective ambițioase. Nu vreau să spun cuvinte mari, dar aproape nimeni, nici măcar din această sală, nu a crezut că vom și reuși să realizăm ce ne-am propus:

-să modernizăm sau să reabilităm 300 km de drumuri județene!

-să legăm județul Arad de județul Timiș pe patru coridoare rutiere noi!

-să modernizăm drumurile transfrontaliere, printr-un proiect Interreg prin care am adus la Arad banii destinați pentru opt județe!

-să legăm comunele din județ, de la Nord la Sud și de la Est la Vest, cu drumuri județene noi!

-să construim trei spitale noi!

-să fim printre primii din România la accesarea fondurilor europene!

-să realizăm o echipă politică și administrativă unită, sudată, care să câștige toate alegerile!

-să investim jumătate de miliard de lei în dezvoltarea rețelei de apă și canalizare, în stații noi de epurare în județ!

-să finalizăm cu bine, printre primele județe din România, masterplanul pe deșeuri!

Voi realiza mai târziu o scurtă prezentare care vă va arăta că am realizat aproape tot ce ne-am propus. Spun „aproape”, pentru că întotdeauna este loc de mai bine, iar asta, în cazul nostru, trebuie să însemne că vom câștiga alegerile locale de anul viitor cu un rezultat care să confirme că PNL Arad este printre cele mai puternice din România!

Mi-am început mandatul de președinte al Consiliului Județean Arad pe fondul unor nemulțumiri în partid. Încet, când s-a văzut că muncim, că ne respectăm fiecare coleg, că vrem să construim împreună, nemulțumirile s-au stins.

Am demonstrat că nu m-am ascuns după Gheorghe Falcă și că un primar de oraș mic poate deveni președinte de Consiliu Județean. Astăzi, suntem o echipă unită și foarte harnică. Asta dă forța PNL Arad!

Așa trebuie să rămânem: uniți, puternici, determinați, ambițioși, muncitori.

Să nu ne sperie obiectivele mari!

Suntem filiala PNL care a trimis la București peste 65.000 de semnături pentru candidatura lui Klaus Iohannis.

Suntem filiala PNL care la alegerile europarlamentare a pierdut o singură localitate în fața USR și doar patru în fața PSD!

L-am dus pe Gheorghe Falcă în Parlamentul European!

Întreaga conducerea a Primăriei Municipiului Arad și a Consiliului Județean Arad este liberală. Cele mai puternice comune și orașe arădene sunt liberale.

Suntem filiala PNL care va câștiga categoric alegerile prezidențiale, și care la alegerile locale de anul viitor va câștiga alegerile în municipiul Arad, la Nădlac, Lipova, Pecica, Sântana, Curtici, Ineu, Chișineu Criș, Pâncota, Sebiș, în toate comunele mari și în cele mai importante comune medii.

Astăzi avem 50 de primari. Obiectivul meu de președinte al Consiliului Județean Arad, de prim-vicepreședinte PNL Arad, este să avem cu cel puțin 25% mai mulți după alegerile locale de anul viitor. Pentru o astfel de performanță însă avem nevoie nu numai de liniște! Avem nevoie de unitate, de fermitate, de curajul să avem obiective mari și de înțelepciunea să ne grupăm în jurul partidului.

Candidez la un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Arad și vă cer să îmi dați astăzi votul de încredere și de susținere a candidaturii, pentru că am un proiect politic și am un proiect administrativ, prin care PNL va rămâne cel mai puternic partid în Arad și se va consolida.

Vom câștiga, atâta timp cât vom fi uniți, vom fi puternici, atâta timp cât vom fi conștienți ce înseamnă forța noastră împreună!”