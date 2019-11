INTERVIU Iustin Cionca: „Încă două milioane de euro intră în județul Arad, din fonduri europene”

-Domnule președinte Iustin Cionca, începem discuția de astăzi cu o veste bună. Încă două milioane de euro intră în județul Arad! Despre ce este vorba, de această dată?

-Bună dimineața, este vorba despre dezvoltarea sistemului de ape interne de interes comun de pe Canalul Mureșel, Canalul Ier Legător și Canalul Ier. Este un proiect finanțat din fonduri europene, prin Programul transfrontalier Interreg și va fi derulat de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. Apreciez faptul că acest proiect prinde viață. În perioada în care am fost parlamentar, am pus bazele și am asigurat finanțarea pentru documentația tehnică, de fapt primii pași ai acestui proiect semnat astăzi și care are nu doar rolul de a asigura o protecție în plus împotriva inundațiilor, ci și diminuarea poluării mediului. Principalele obiective ale proiectului sunt decolmatarea, regularizarea și igienizarea canalului Mureșel, dar și modernizarea stației de pompare, refacerea unor construcții hidrotehnice (8 stăvilare) reprofilarea a trei canale de desecare. Perioada de implementare este de 30 de luni, din aprilie 2019 până în septembrie 2021.

-Domnule președinte, săptămâna trecută județul Arad a aderat la Asociaţia Română pentru Smart City şi Mobilitate. Ce așteptări aveți de la această asociație?

-Eu am, în primul rând, așteptări de la Consiliul Județean și colegii mei care vor lucra în acest proiect. Prin acest demers intenţionăm racordarea judeţului Arad la fluxul comunicaţional al administraţiei publice româneşti eficiente. De asemenea, în calitate de membru al Asociaţiei, judeţul Arad se poate alinia la soluţiile inovative din domeniul administraţiei publice, având posibilitatea de a lua contact cu exemple de bune practici la nivelul administraţiei locale şi de a observa modelele de dezvoltare a comunităţilor partenere. Scopul alăturării judeţului Arad la această Asociaţie, în calitate de membru îl reprezintă schimbul de bune practici la nivelul administraţiei locale, observarea modelelor de dezvoltare a comunităţilor partenere şi alinierea judeţului Arad la soluţiile inovative din domeniul administraţiei publice. În cadrul procesului de eficientizare şi transparentizare a activităţii administraţiei arădene, Consiliul Judeţean Arad a aplicat şi câştigat un proiect de finanţare europeană în valoare de 300 mii lei pentru realizarea de strategii sectoriale de dezvoltare. Prin Compartimentul Cooperare Instituţională şi Asistenţă Consilii Locale, pe care noi l-am înființat săptămâna trecută, Consiliul Judeţean Arad va sprijini oraşele din judeţ pentru implementarea soluţiilor digitale inteligente în administraţie.

-Domnule președinte Iustin Cionca, în cea mai recentă ședință de Consiliu Județean ați transferat comunei Șiria terenurile pentru realizarea șoselei de centură. De ce nu o realizează Consiliul Județean Arad, în cadrul proiectului de modernizare din fonduri europene a drumului județean Arad-Șiria-Pâncota-Târnova-Buteni?

-Este corect, Primăria comunei Şiria a decis să construiască din resurse proprii centura ocolitoare a localităţii. Decizia vine ca urmare a faptului că lucrarea nu poate fi executată din fondurile europene câştigate de Consiliul Judeţean Arad pentru modernizarea drumului Arad – Şiria – Pâncota – Buteni. Autoritatea de management nu ne-a permis finanțarea șoselei de centură a comunei Șiria. În şedinţa de joi a Consiliului Judeţean, un număr de 15 parcele de teren au fost trecute din domeniul public al judeţului Arad în domeniul public al comunei Şiria. În cadrul proiectului se va asfalta şi strada Locotenent Iacob din Șiria. Ne-am dorit foarte mult să realizăm această şosea de centură care va scoate traficul greu din Şiria. Pentru că nu a putut fi finaţată din fonduri europene, primarul Valentin Bot a preluat iniţiativa de realizare a acestei şosele de centură de către Primăria Şiria. Mă bucur că avem ca partener un primar ambiţios şi determinat, susţinut şi de Consiliul Local şi de consilierii judeţeni, din zona respectivă. Comuna Şiria s-a dezvoltat în ultimii ani şi este astăzi una dintre cele mai frumoase din judeţ. La intersecţia dintre Drumul Vinului şi drumul înspre Moneasa, cu o istorie bogată şi o cultură promovată permanent de primarul Valentin Bot, comuna Şiria este una dintre mândriile Aradului şi chiar merită o infrastructură bună. Suntem în faza de contestare a licitaţiei pentru drumul Arad – Şiria -Pâncota, pe care îl vom realiza din fonduri europene. Trei firme au depus contestaţie. Au trecut peste 1000 de zile de când Consiliul Judeţean Arad a depus acest proiect şi din cauza birocraţiei stufoase nu ne-am putut încă apuca de lucru.

-Apropo de proiecte de infrastructură pe fonduri europene, știm că s-a mai făcut un pas pentru realizarea pistei de biciclete Arad-Pecica, pe malul Mureșului.

-Așa este, consilierii județeni au aprobat Acordul cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Agenția Națională Apele Române Administraţia Bazinală de Apă Mureş şi Consiliul Judeţean Arad, necesar pentru proiectul „Extindere piste de biciclete pe malul râului Mureş, în judeţele Arad şi Csongrad” depus în parteneriat cu oraşul Mako, în cadrul Programului Interreg VA România – Ungaria. Proiectul a fost declarat admis. Ne propunem extinderea pistei de biciclete pe coronamentul digului râului Mureş începând cu limita administrativă a municipiului Arad înspre oraşul Pecica până la pod peste râul Mureş – oraş Pecica, pe o lungime de 17,9 km. Fiind primul pe lista de rezerve, există posibilitatea de a semna contractul de finanţare pe măsură ce se înregistrează economii în urma derulării achiziţiilor publice din cadrul proiectelor finanţare. Ca atare, pentru a pregăti viitoarea investiţie, a fost necesară semnarea unui Acord cadru de parteneriat privind colaborarea dintre A.N. Apele Române Administraţia Bazinală de Apă Mureş şi Consiliul Judeţean Arad, acord care dă dreptul Consiliului Judeţean Arad să deruleze investiţia pe terenul aflat în proprietatea Statului Român şi administrarea AN Apele Române Administraţia Bazinală de Apă Mureş.

-Domnule președinte Iustin Cionca, ați fost zilele trecute la Lipova, pe Valea Mureșului. Este una dintre zonele cele mai pitorești ale județului Arad, dar și una cu o viață extrem de dificilă, din cauza lipsei de dezvoltare. Ce soluții are Consiliul Județean Arad pentru Lipova?

– Lipova are șansa ca, împreună cu o nouă administrație locală, să se poziționeze în sfârșit, după mulți ani, în echipa câștigătoare la nivel județean! Vă reamintesc că actualul primar a fost declarat incompatibil, dar în mod inexplicabil Prefectura Arad nu a emis deocamdată ordinul de încetare a mandatului acestuia, în conformitate cu decizia instanței. Am convingerea că, pe viitor, Lipova va avea un primar tânăr, susținut de Consiliul Județean, de majoritatea parlamentară, de miniștri, de Guvern. Consecința: proiecte de dezvoltare pentru un oraș care, sub conducerea unor primari nepotriviți, este departe de locul unde ar trebui să fie. Consiliul Județean a sprijinit Lipova în ultimii trei ani cu proiecte punctuale. Am revitalizat Muzeul din oraș, pentru că este convingerea mea fermă că Lipova poate trăi bine din istoria și cultura sa, dacă va fi condusă de oameni care le și înțeleg. Am organizat deja două ediții a unui spectacol cu peste o mie de spectatori, lângă mănăstire, aproape de cetate, să punem în valoare și aceste obiective. Dar cel mai important este că ducem bani înspre modernizarea drumurilor județene care leagă Lipova de județul Timiș. Am modernizat patru legături noi cu județul Timiș, și trei sunt în apropiere de Lipova: Lipova-Cuveșdia-limită de județ, Zăbalț-limită de județ, Neudorf-limită de județ. Investim în aceste drumuri pentru că oamenii din zonă ajung astfel mai ușor la autostradă, dar creăm și o nouă deschidere pentru investitori. Insist, însă: este nevoie de un primar bun și dinamic, partener cu conducerea județului, care să știe să atragă investiții și să scrie proiecte. În mandatul 2016-2020, în calitate de președinte al Consiliului Județean, am lucrat la marile proiecte de infrastructură. Avem în lucru 21 de șantiere pe drumurile județene, am finalizat anul acesta sau suntem în curs de finalizare 179 km de drum județean. Ne-am stabilit ca obiectiv 300 km, adică un sfert din totalul rețelei. Am continuat să investim în spitalul județean, unde am ajuns la 30 de milioane de euro investite în opt ani și jumătate, iar astăzi spitalul s-a schimbat foarte mult în bine. Putem realiza aici și intervenții în caz de infarct, care până anul acesta se făceau, în spital public, la Timișoara. Construim alte trei spitale noi. În mandatul 2020-2024 mă voi concentra pe polii zonali de dezvoltare, iar Lipova trebuie să devină unul dintre ei! Cu un primar bun, cu care să pot lucra, ducem și acest oraș acolo unde merită să fie!

-Apropo de legăturile cu județul Timiș, ați emis zilele trecute ordinul de începere a lucrărilor pentru drumul județean Sânpetru German-limită județ Timiș. Au și început lucrările?

-Da, lucrările au încept cu organizarea de șantier. Aici vreau să insist asupra faptului că, la nivelul Consiliului Județean Arad, s-a muncit foarte mult pentru modernizarea drumurilor județene. Numai anul acesta avem în lucru 179 km de drum județean și lucrăm pe 21 de șantiere. Ne-am propus, așa cum știți, să modernizăm aproximativ 300 km de drum județean, iar acesta este unul dintre cele mai ambițioase proiecte din România. Din păcate, ne confruntăm cu mari probleme birocratice, pentru că statul român, prin instituțiile sale, blochează marile proiecte județene. Să vă dau trei exemple concrete: am așteptat peste o mie de zile pentru a putea începe lucrările la drumurile județene Arad-Șiria și Pâncota-Buteni. De ce? Pentru că noi ne-am dorit să se lucreze și noaptea, firma câștigătoare să aibă experiență în domeniu și utilaje. Dar instituțiile de la București au considerat că așa ceva nu se poate, că lucrarea trebuie executată de firma care oferă prețul cel mai mic. Și pe acest considerent ne-au blocat. O situație similară o avem și la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Pe drumul județean Arad-Șiria, după ce am trecut de barierele birocratice, avem acum trei contestații, care întârzie începerea lucrărilor.

-Domnule președinte, vă propun să schimbăm registrul și să discutăm despre o altă problemă de mare actualitate – învățământul profesional, care asigură viitorul investițiilor din România. Știu că și Consiliul Județean din Arad este implicat în găsirea unei soluții, cu atât mai mult cu cât este direct interesat: aveți mari investitori în județ care se confruntă cu problema forței de muncă.

-Este adevărat. Consiliul Județean nu are atribuții în ceea ce privește învățământul preuniversitar, însă pentru învățământul dual, acolo unde partea de pregătire este împărțită între școală și firmă, consider că Consiliul Județean se poate implica pentru susținerea agenților economici. În acest sens, Consiliul Județean este implicat într-un proiect cu Districtul Tubingen, cu care suntem înfrățiți de anul trecut. Proiectul vizează folosirea unor exemple de bună practică din experiența germană cu privire la învățământul dual. Chiar zilele trecute am avut o delegație în Germania, însoțită și de președintele Asociației Directorilor din Învățământul Preuniversitar, dl. Marius Gondor, care a discutat cu conducerea districtului, cu reprezentanți ai unităților de învățământ de acolo și ai firmelor. S-au evidențiat asemănările și diferențele majore între cele două sisteme de învățământ dual. Astfel, învățământul dual în Germania începe la vârsta de 16 ani a copilului, atunci când el poate intra pe piața forței de muncă. Elevul se adresează firmei, pentru a fi angajat, și i se întocmește un contract de ucenic, iar firma este cea care caută școala, pentru pregătirea teoretică a angajaților săi. Pe când, în România elevii au 14 ani atunci când intră în acest învățământ dual, de aceea angajatorul nici nu poate fi implicat direct. În România, școala este cea care va trebui să îi atragă pe elevi, însă fără o implicare directă a firmelor nu cred că poate exista un învățământ dual eficient. De aceea, Consiliul Județean se va implica în conștientizarea firmelor pentru implicarea în acest învățământ dual. Avem de gând ca în primăvara anului viitor să organizăm un târg educațional pentru acest învățământ dual, ineditul acestui târg fiind că el va fi unul organizat de firmele care au nevoie de muncitori.