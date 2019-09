Harta și Teritoriile – ediția a 6-a fARAD  (Arad, 2-6 octombrie)

Arad/București, 27 septembrie 2019 – fARAD 6 anunță programul filmelor și al evenimentelor speciale, care vor transforma timp de o săptămână Aradul în locul de întâlnire al pasionaților de film documentar.

Festivalul începe miercuri, 2 octombrie, de la ora 19:30, cu filmul „Lumea de la picioarele tale” regizat de Jeremy Workman. Propunându-și să parcurgă toate străzile New York-ului, eroul filmului descoperă oameni și locuri ale metropolei aflate în contrast cu ceea ce suntem obișnuiți să gândim despre „The Big Apple”. Filmul reușește să umanizeze și să umple emoțional un spațiu urban pe care îl imaginăm rece, dominat de arhitecturi colosale.

Întreaga ediție fARAD din acest an propune, de altfel, o călătorie imaginară în colțurile cele mai îndepărtate ale lumii. „Veți vedea documentare care abordează temele în mod original, tratează subiectele alese evitând clișeele și caută noi modalități de a aborda o poveste. Acestea sunt prin definiție provocatoare, în condițiile în care cer o abordare în afara cutiei, o modalitate de a privi realitatea diferit. Selecția din acest an are în vedere documentare care se focusează pe tematica spațiului și care arată diferitele aspecte ale vieții urbane în lume. Sunt prezentate orașe precum Madrid, La Habana, Hong Kong, New York, Rome, Kinshasa, Iași, dar și teritorii mai puțin explorate precum taigaua Siberiană și Sahara de Vest” declară Dimitris Kerkinos, directorul artistic al festivalului.

Sub genericul Harta și Teritoriile, festivalul propune și câteva evenimente speciale: proiecția filmului „Guvernul copiilor” de Ioana Mischie, în toate cele trei cinematografe de artă din Arad. Regizoarea invită 100 de copii să își imagineze cum ar evolua societatea în următorii 100 de ani și cum ar arăta România dacă ar fi condusă de copii. E un film provocator și amuzant, a cărui temă invită la o serioasă reflecție; filmul „Timebox”, al Norei Agapi, continuă seria proiecțiilor accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere. E un film tulburător despre arhivarea intimă a unei epoci văzută prin ochii unui artist care e tatăl autoarei; inspirată de documentarul lui Victor Moreno, „Orașul ascuns”, campania online #AradulAscuns provoacă locuitorii orașului să documenteze fotografic secvențe urbane sau instantanee surprinzătoare. Fotografiile, transmise prin e-mail la aradulascuns@farad.ro și postate pe rețelele de socializare cu #AradulAscuns și #fARAD6, urmează să fie selectate, iar cele mai reușite vor fi premiate cu tricouri și invitații la petrecerea de închidere a evenimentului.

Lansat cu patru ani în urmă, Laboratorul fARAD ocupă un spațiu original în interiorul festivalului. El reunește proiecte de film documentar în dezvoltare, ai căror autori participă la atelierul intensiv „Sunetul de film documentar ca parte din viziunea creativă” susținut de Dana Bunescu și beneficiază de discutarea proiectelor lor cu regizorul Laurențiu Damian și cu invitații festivalului, regizorii Victor Moreno, Bo Wang, Pedro Ruiz și Nora Agapi.

În acest an, Alexander Nanau, regizor al filmului „Colectiv”, va participa la o sesiune specială a Laboratorului, alături de Mihai Grecea, colaborator la realizarea filmului.

În premieră, ediția 6 fARAD se extinde la București la începutul lunii noiembrie, propunând proiecții comune cu Festivalul de film UrbanEye și coordonând o dezbatere împreună cu revista Zeppelin.

Nu în ultimul rând, mult așteptata petrecere de închidere va fi animată de doi invitați speciali, pe care festivalul se bucură să îi aibă alături, Andreea Esca și bloggerul Cristian „Otravă” Șimonca. Ea va avea loc sâmbătă, 5 octombrie, după proiecția filmului „System K” (un film despre efervescența pe care artiștii urbani o aduc unui oraș precum Kinshasa), la Cafeneaua Literară Joy’s.

Programul integral fARAD 6 poate fi consultat pe www.farad.ro și pe pagina Facebook a festivalului.

Inițiat și dezvoltat ca un eveniment dedicat educării prin imagine a publicului, dar și revitalizării interesului pentru filmul de artă, Festivalul fARAD a fost lansat în 2014 la inițiativa Corinei Șuteu, președintele festivalului, și a Film ETC., în colaborare cu Centrul Municipal de Cultură Arad. Festivalul se află sub patronajul Primăriei Municipiului Arad și este produs și curatoriat de Asociația Film ETC. (producător general Oana Radu și consultant programare Mihai Chirilov), în parteneriat cu 111 Film (Eugen Lumezianu). Co-fondator: Mona Nicoară. Începând cu ediția 2019 directorul artistic al festivalului este Dimitris Kerkinos. Ediția 2019 a fARAD este realizată cu sprijinul Uniunii Cineaștilor din România.

Parteneri media: Actualități Arad, aradculture.ro, Agerpres, Bookhub, Ceașca de cultură, feeder.ro, Jurnal arădean, Ghidul arădean, IQool, Joy FM Arad, miscareaderezistenta.ro, MovieNews, pauldutu.eu, ProTV.ro, Radio Arad 99.1 FM, Radio Arad, Radio România Cultural, Radio Timișoara, RFI România, Revista Fashion Premium Magazine, Revista Zeppelin, www.aradon.ro, 24 Fun Arad, TV Arad

Intrarea este liberă la toate evenimentele.

