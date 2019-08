Nu se trage, se proiectează! Central European Film Festival Timișoara este aproape.

În perioada 28 august-1 septembrie 2019, Central European Film Festival Timișoara (CEFFTM) revine cu filme, cineconcert și dezbateri pe tema rEvolutions, în mai multe spații din Timișoara: Piața Unirii, Aula Magna a Universității de Vest Timișoara, Grădina de Vară Capitol (Sala Capitol, în caz de vreme nefavorabilă), Casa Artelor, Anturaj, librăria Cărturești Mercy, Piața Sfântul Gheorghe.

Anul 1989 înseamnă ziduri spulberate, bariere depășite, un mod nou de a vedea lucrurile, deschidere spre democrație și capitalism în timp ce comunismul ajunge la apus. La 30 de ani de la Revoluția din 1989 și de la căderea Cortinei de Fier, Central European Film Festival Timișoara 2019 a decis să aducă în prim-plan rEvoluțiile cu tot ce reprezintă ele din punct de vedere social, politic și emoțional prin intermediul mai multor evenimente conectate la film.

Secțiunile din acest an ale festivalului sunt: Competiția, Panorama, No/Kidding!, Filme Studențești și Revoluții în documentare. Acestea vor fi completate de două proiecții speciale: un film din Singapore și altul despre cultura Klezmer.

Deschiderea Central European Film Festival se va întâmpla în Piața Unirii, la ora 21:00, trupa care va susține cineconcertul în acest an fiind Luna Amară. Aceasta va interpreta piese asociate unor secvențe din Hîrtia va fi albastră, de Radu Muntean și Timișoara Decembrie 1989, de Ovidiu Bose Paștina. Formație fanion pentru mai multe generații de consumatori de muzică live care apreciază mesajele sociale, dar și de dragoste, ale poeziilor care abordează diverse stări, Luna Amară vine în fața cinefililor cu o interpretare inedită.

În secțiunea competițională se vor întrece producții ca: Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari; Donbass; The Announcement și multe altele. Secțiunea Panorama va include atât filme românești, cât și coproducții: Hîrtia va fi albastră; God Exists, Her Name is Petrunja; L’Homme fidèle.

Juriul care va decide câștigătorul competiției este format din Laurențiu Damian (regizor și scenarist), Ioana Flora (actriță), Dana Duma (critic de film), Adrian Titieni (actor) și Irina Margareta Nistor (critic de film și ambasadoare CEFFTM)

Și anul acesta se va acorda Premiul Radu Gabrea în cadrul secțiunii de filme studențești. Cei care vor hotărî spre cine se va duce premiul sunt: Sanda Vișan (realizatoare TV și critic de film), Marian Sorin Rădulescu (scriitor și critic de film) și Melania Oproiu (editor de film).

Documentarele despre revoluții sunt cele proiectate de-a lungul anului în programul X-tensii derulat împreună cu Asociația TM 2021: The Singing Revolution; 1989; After The Fall; Last Days of Ceausescus; 1989, Revoluția din Ungaria; Timișoara Decembrie 1989.

Intrarea la proiecții este liberă.

Mai multe informații se găsesc pe pagina de Facebook a evenimentului.

Central European Film Festival Timișoara este organizat de Asociația EuroFest și finanțat de Primăria Municipiului Timișoara, CNC, Ministerul Culturii, UCIN.

Sponsori: Federația Comunităților Evreiești din România, KPMG, Hotel Continental, Casa Auto Timișoara.

Parteneri: Universitatea de Vest Timișoara, Casa Artelor, Cărturești, Centrul Cultural German, Institutul Francez, Asociația Contrasens, UNATC, Thomas Bata University, NAFTA, ADU, Teatrul Maghiar, Aeroportul Internațional Traian Vuia Timișoara, Filarmonica Banatul, Youth Bank, Ozz Vintage House, Anturaj, Coco, Pepper, Grill&Chill, The 80’s Pub.

Parteneri Media: TVR, TVR Timișoara, Film New Europe, Aarc, Live Timișoara, România Pozitivă, 4arte, movienews.ro, Timiș Online.

Cu sprijinul: Asociația Tm2021-Capitală Europeană a Culturii.

Văzut de Radio Guerrilla.

Partajează asta: Twitter

Facebook

WhatsApp

Skype

Email

Listare



Apreciază: Apreciere Încarc...