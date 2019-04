Nicușor Dan, fondatorul USR, laudă iar administrația Aradului!

Pentru a doua oară în câteva săptămâni, fondatorul USR are cuvinte de laudă pentru administrațiile liberale din vestul țării. Printre ele este și Aradul.

De ce laudă Nicușor Dan administrația Aradului? Pentru că, în calitate de consilier local la București și candidat la Primăria Generală a Capitalei, știe ce înseamnă administrația locală. Asta, spre deosebire de unii care nu știu, dar au păreri ferme despre ea…

Cei care sunt obiectivi și înțeleg care sunt atribuțiile sale, admit că administrația Aradului are rezultate bune. Administrația locală nu este spălător de geamuri, nici zidar, să repare clădirile proprietate privată sau să le curețe (clădiri abandonate de proprietarii care, altfel, cer o avere pentru ele). Nu umblă să arunce în tomberon, și nu lângă el, gunoiul. Culmea, nu administrația ridică nici containerele, ci firmele plătite pentru asta. Și enumerarea poate continua, fiindcă există o confuzie între ceea ce trebuie să facă administrația și ceea ce i se reproșează. Treaba administrației este să genereze proiecte de creștere a calității vieții acolo unde are atribuții, și din acest punct de vedere Aradul chiar are de ce să fie lăudat de Nicușor Dan.

