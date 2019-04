Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad: ,,Continuăm modernizarea Spitalului Județean!”

Ministrul Sănătății, dna Sorina Pintea, a vizitat astăzi Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, unde a avut o întâlnire cu consiliul medical. Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, prezent la întâlnire, a transmis doamnei ministru o mapă consistentă conținând istoricul investițiilor, dar și proiectele în lucru și cele viitoare pe care Consiliul Județean Arad le-a susținut și le susține pentru modernizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

Ministrul Sorina Pintea a vizitat în prima etapă a deplasării sale la Arad Unitatea de Primiri Urgențe, Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală și Laboratorul de Cardiologie Intervențională de la parterul spitalului, preluat de unitatea medicală din fonduri europene, la începutul acestui an.

,,Prima impresie pe care am avut-o la intrarea în Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a fost că aici nu miroase a spital, așa cum se întâmplă în alte locuri și credeți-mă chiar știu ce spun. Am văzut că există un plan de investiții în aparatură și vă anunț acum, public, că suma pe care Ministerul Sănătății o va aloca în județul Arad pentru dotarea cu echipamente medicale este de 10 milioane de lei”, a declarat ministrul Sorina Pintea.

La rândul său, Consiliul Județean Arad investește aprox. 10 milioane de lei în aparatură medicală și continuă planul său de modernizare a Spitalului Județean. Pe lângă această sumă, Consiliul Județean Arad va aloca anul acesta fonduri pentru cofinanțarea proiectelor cu finanțare națională sau europeană pentru modernizarea Spitalului Județean. În cadrul întrevederii cu consiliul medical, medicii șefi de secție au ridicat diferite probleme legate de finanțarea și de modul de organizare a sistemului medical.

Într-o declarație de presă, ministrul Sorina Pintea a precizat: ,,Am avut o surpriză plăcută la Arad, legată de faptul că aici lumea medicală știe ce dorește, care sunt nevoile reale ale pacientului din zonă, fapt care mi-a fost scos în evidență de solicitările pe care spitalele din Arad le-au făcut Ministerului Sănătății pentru investiții.”

La finalul întâlnirii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență, cu ministrul Sorina Pintea, președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a vizitat laboratorul, ambulatorul și secția de ortopedie. Acesta a discutat pe larg cu angajații și pacienții Spitalului despre viitoarele investiții care se vor realiza aici.

