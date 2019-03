INEDIT! Planurile pentru „Litoralul Vestului”, de la Ghioroc, pe anul acesta, explicate de primarul comunei

Anul trecut, peste 100.000 de turiști și-au petrecut cel puțin o zi la Ghioroc, pe „Litoralul Vestului”! Într-un interviu pentru vestic.ro, primarul comunei Ghioroc, Corneliu Popi Morodan, vorbește despre noutățile importante pe care le pregătește pentru acest sezon estival! (AUTOR: ANDREI ANDO)

Ghiorocul este o destinație pentru toate buzunarele!

– Domnule primar, cu doi ani în urmă ați inițiat transformarea comunei Ghioroc într-o stațiune turistică de interes local. Ce s-a întâmplat în acești doi ani?

– După ce am luat decizia de a transforma comuna Ghioroc într-o stațiune turistică de interes local, am început să lucrăm pentru îndeplinirea condițiilor cerute de legislația în vigoare pentru a putea cere Ministerului Turismului acest statut. În acești doi ani ce au trecut am făcut progrese mari, pentru a ne îndeplini obiectivul. Am lucrat pe partea de amenajare și extindere a plajei, unde am adus nisip nou de cea mai bună calitate, am amplasat mai multe umbreluțe pentru umbră, așa cum ne-au cerut turiștii, am amenajat zone verzi cu palmieri, am lucrat și pe partea de iluminat ornamental al plajei. În prezent lucrăm la extinderea plajei cu aproximativ 3500 metri pătrați, lucrări care până în luna mai dorim să le finalizăm. De asemenea, am achiziționat un utilaj special pentru curățarea nisipului de pe plajă.

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca (în stânga imaginii), alături de primarul comunei Ghioroc, Corneliu Popi Morodan, la o „bătaie colorată” pe plaja de la Ghioroc

Un aspect important și foarte cerut de turiști a fost îndeplinit deja. Este vorba de asfaltarea drumului de legătură dintre drumul județean 708C și Plaja Ghioroc, drum pe care l-am asfaltat anul trecut în regim de drum județean, cu ajutorul unei finanțări europene nerambursabile câștigată de Primăria comunei Ghioroc. Am construit o parcare de 680 de locuri cu sprijinul financiar important al Consiliului Județean Arad. În timpul sezonului estival, cu bucurie pot să vă spun, că parcarea este neîncăpătoare, și sunt parcate mașini din toate județele din vestul țării și chiar mai îndepărtate. Aproximativ 25 % din turiști sunt din afara județului nostru.

Peisaj de vis pe malul lacului!

-Pentru a deveni stațiune de interes local, trebuie să asigurați cel puțin o sută de locuri de cazare. Aveți această capacitate?

-În urma numeroaselor cereri de la turiștii care doreau să se cazeze la noi, în anul 2017 am început să construim un camping exact lângă Plaja Ghioroc. Campingul a fost construit în parteneriat cu Consiliul Județean Arad, și pe această cale aș dori să le mulțumesc tuturor colaboratorilor din aparatul Consiliului Județean și în mod deosebit domnului președinte Iustin Cionca pentru sprijinul acordat. Campingul este proiectat pentru o capacitate de 52 de locuri, din care avem construite deja 28 de locuri în 14 apartamente, fiecare apartament având baie proprie. Tot în camping dar și cu deservire a plajei, au fost construite cabine de duș și toalete. Singura condiție care ne desparte de obținerea statutului de stațiune turistică pe care mai trebuie să o îndeplinim este finalizarea campingului. Nu ne dorim întâmplător statutul de ”Stațiune Turistică”!

O parte dintre căsuțele amplasate pe plaja de la Ghioroc

Liga Studenților Universității „Aurel Vlaicu” a atras zeci de mii de tineri la Festivalul Verii

Comuna Ghioroc mai deține obiective turistice, spunem noi importante, cum ar fi: ”Săgeata Verde” care este primul tren electric din România și care este în stare de funcționare și în prezent. Iar în acest sens dorim să facem un Muzeu al Săgeții Verzi sau al Transportului Arădean la noi în comună. De asemenea, un punct turistic important îl reprezintă Muzeul Viei și Vinului, care funcționează în incinta fostei Cabane Ghioroc. Și nu în ultimul rând, avem o tradiție viti-vinicolă de două milenii în podgoria noastră, Podgoria Miniș-Măderat fiind una din cele mai apreciate din România.

Podgoria Miniș-Măderat, care înglobează și zona Ghioroc, este una dintre cele mai cunoscute și apreciate din euroregiune. Aici, Consiliul Județean Arad a dezvoltat proiectul „Drumul Vinului”, finanțat din fonduri europene

– Cum a evoluat numărul turiștilor/vizitatorilor la Lacul Ghioroc?

– Despre turiști numai de bine am să vă spun. Dacă în anul 2004-2005 aveam un număr de aproximativ 45.000 de turiști/an, acum depășim 100.000 de turiști anual și tendința este de creștere cu 15% în fiecare an! Cred că toate acestea se datorează investițiilor făcute în ultimii doi ani și Festivalului Ghioroc Summer Fest, care se bucură de o apreciere foarte mare mai ales din partea tinerilor. Festivalul Ghioroc Summer Fest a fost votat în ultimii trei ani ca fiind cel mai popular festival din județul Arad!

Atmosferă incendiară, în sezonul estival!

– Care sunt proiectele pe care le aveți în vedere anul acesta pentru dezvoltarea zonei și a viitoarei stațiuni?

– Planuri avem multe, să dea Domnul să avem resurse financiare să le putem îndeplini. Așa cum am spus mai sus, dorim să finalizăm extinderea plajei, fiindcă cu așa aflux mare de turiști este un lucru foarte necesar. Ne propunem ca această extindere să fie finalizată până în luna mai. În prezent lucrăm și la camping, unde mai avem de făcut zona de grill, dorim să mai lucrăm pe partea scurgerii apelor pluviale și la zona de selectare a deșeurilor menajere. Dorim ca începând de anul acesta să facem accesul în camping și la balta de pescuit ”Șofron”, pe un drum separat de drumul de acces spre plaja, și deja suntem în stadiu avansat de executare a acestui drum.

Diversitatea activităților atrage un mare număr de turiști

Toate cele spuse mai sus se vor face cu siguranță anul acesta până în luna mai când deja sezonul este început, dar mai avem și planuri de viitor. În primul rând căutăm surse de finanțare pentru finalizarea campingului, acesta fiind o prioritate, pentru că ar conduce la îndeplinirea condițiilor pentru obținerea statutului de Stațiune Turistică. Dorim extinderea zonei de agrement în jurul Plajei Ghioroc, și deja câțiva pași am făcut în acest sens, dar și aici este nevoie de resurse financiare importante, pe care momentan nu le deținem. Am început colaborări pe partea de servicii de agrement cu câțiva investitori, și suntem în căutare de un investitor important pentru realizarea unui circuit de ski nautic. Și planuri mai avem! Dar le realizăm pe rând, în funcție de necesitatea lor, dar și a resurselor financiare pe care le avem la dispoziție. Oricum cred că Plaja Ghioroc a devenit un punct de atracție majoră pentru turiști și am muncit asiduu ca zona noastră să ajungă una din cele mai căutate zone turistice din vestul țării. Ghiorocul este numit, astăzi, „Litoralul Vestului”.

Aprox. 100.000 de turiști au ajuns, anul trecut, la Ghioroc!

Sursa foto: Primăria Comunei Ghioroc și Liga Studenților Universității „Aurel Vlaicu" Arad.

