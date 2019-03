Cristian Sălășan: „În ultimii șase ani Lipova nu a mai primit atâția bani de la Consiliul Județean!”

Consilierul județean Cristian Sălășan, președintele organizației PNL Lipova, a discutat cu conducerea Consiliului Județean Arad unele dintre cele mai importante proiecte ale orașului, susținând nevoia co-finanțării acestora. În ședința extraordinară de astăzi a Consiliului Județean Arad, orașului Lipova i-au fost alocate 200.000 de RON (două miliarde lei vechi), pentru următoarele investiții:

-Consolidare, restaurare, conservare biserică, amenajare incintă, restaurare şi consolidare împrejmuire, realizare corp anexă şi lumânărar, iluminat arhitectural ansamblu Biserica Adormirii Maicii Domnului: 64.000 lei

-Reutilizarea spaţiului fostei piețe agroalimentare din Lipova prin amenajarea de spaţii verzi publice şi reabilitarea străzii de acces Miron Costin: 13.000 lei

-Reabilitare clădire existenţă pentru realizarea unei grădiniţe cu program normal: 18.000 lei

-Unitate de producere a energiei termice utilizând biomasă: 18.000 lei

-Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public: 23.000 lei

-Reabilirea şi dotarea Liceului „Atanasie Marienescu”, respectiv a Şcolii Generale Radna cu clasele I – VIII: 64.000 lei

Sumele au fost alocate de Consiliul Județean Arad din cota de 7,5% din impozitul pe venit.

„Atunci când am acceptat poziția de consilier județean, am declarat că o fac pentru a putea susține proiectele orașului Lipova și ale locuitorilor din Lipova. Am discutat aceste proiecte cu președintele Consiliului Județean Arad, dl. Iustin Cionca, și am reușit să asigurăm bani pentru co-finanțarea unor lucrări. Iar suma nu este mică. În ultimii șase ani Lipova nu a mai primit atâția bani de la Consiliul Județean!”, a declarat consilierul județean Cristian Sălășan.

