Arădeanul care este printre cei mai influenți oameni din lume!

Un arădean este considerat printre cele mai influente personalități ale planetei. Dalai Lama s-a consultat cu el și a fost mâna dreaptă a mai multor președinți americani. Născut la Arad, a emigrat la câțiva ani de la naștere, alături de părinții săi. Aradul continuă să fie, însă, aproape de sufletul său.

Un articol publicat de portalul descopera.ro îl readuce în prim-plan pe arădeanul ale cărui vorbe influențează lumea. Este poreclit Machiavelli, este politolog şi strateg militar şi se numără printre cei mai respectaţi şi influenţi oameni.

Este vorba despre Edward Nicolae Luttwak, născut în anul 1942, în Arad, într-o casă de raport de pe Bulevardul Revoluției. A crescut în Italia şi Anglia.

După ce a lucrat la Londra, Paris şi Ierusalim, s-a mutat în Statele Unite în anul 1972. În anul 1975 devine profesor asociat la Universitatea Georgetown şi la Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale din Washington.

„A fost consultant rând pe rând al Secretarului de Stat al Apărării, al Consiliului Naţional de Securitate, US Navy, US Air Force sau al NATO. Este omul care a dezvoltat doctrina de luptă a US Army, este persoana care a pus bazele conceptului Rapid Deployment-Force utilizat de armata americană şi trupele speciale. A fost un apropiat al lui Jimmy Carter şi un om pe care Regan l-a respectat. Mai târziu, Bush le-a cerut generalilor americani să-l consulte înainte de declanşarea primul război din Irak. A planificat alături de aceştia strategia US Air Force de a bombarda forţe irakiene în Kuveit.

Luttwak este cunoscut pentru ideile sale politice inovatoare, sugerând, de exemplu, că încercările marilor puteri „pentru a pune capăt războaielor regionale duce de fapt la apariţia unor conflicte de lungă durată: exemplu Siria, Irak sau Afghanistan. Cartea sa, Coup d’État: A Practical Handbook, este folosită pe post de manual obligatoriu în nenumărate colegii şi universităţi cu profil militar din lumea întreagă. A fost tradusă inclusiv în chineză, ebraică, japoneză sau turcă.

Anual zeci de lideri influenţi sau oameni obişnuiţi vin pentru a-i cere cele mai ciudate sfaturi: preşedintele Mexicului l-a rugat să ofere o soluţie autorităţilor locale din capitala ţării pentru a scăpa de bandele de huligani şi cerşetori care îi sperie pe turişti. Primul ministrul al Kazahstanului a vrut să găsească o modalitate de a elimina etnicii ruşi dintr-un oraş la graniţa de nord a ţării. Un guvern din Asia i-a solicitat sprijinul pentru a-i instrui pe membrii servicilor de informaţii. O companie de produse chimice din Italia l-a solicitat pentru a ajuta la soluţionarea unui proces legat de azbest cu o comunitate locală. Un grup de cetăţeni din Tonga i-au cerut sfatul pentru a scăpa braconierii japonezi de delfini. Review of Books Londra i-a solicitat o carte despre genocidul armean, în timp ce o femeie din Washington DC vrea să-l consulte într-un proces referitor la custodia copiilor ei. Şi toate acestea, potrivit lui Luttwak sunt cererile pe care le-a primit doar în ultima vreme.

Dalai Lama l-a vizitat în casa sa din Maryland, pentru ai cere sfaturi în chestiunea Chinei, iar guvernele europene i-au cerut sprijinul pentru detectarea membrilor Al Qaida. La cei 72 de ani ai săi, Edward Luttwak se ghidează în continuare după mottoul care i-a adus sume considerabile: ”să fii plătit de fiecare dată pentru munca prestată”. Astfel, din consilierea acordată guvernanţilor din întreaga lume şi din cărţile sale câştigă circa 1 milion de dolari pe an” – scrie descopera.ro.

Sursă foto: http://johnshaplin.blogspot.com/

