„Oricât ar fi de supărat PSD, tot modernizăm drumul Arad-Șiria!”﻿

„Oricât ar fi de supărat PSD, Consiliul Județean tot va moderniza drumul Arad-Șiria!” – a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă la Consiliul Județean Arad, președintele Iustin Cionca.





„Blocajul a fost determinat de presiuni politice ale PSD ”

Acesta a dorit să clarifice toate amănuntele legate de situația drumului județean Arad-Horia-Șiria-Galșa-Mâsca-Pîncota-Măderat-Târnova-Șilindia-Luguzău-Cuied-Buteni, un subiect intens discutat în spațiul public. Iustin Cionca a fost tranșant, arătând exact situația creată: „Încep cu deznodământul. Guvernul PSD a blocat lucrările pe acest drum timp de șase luni. Proiectul a fost deblocat, în urma întâlnirilor cetățenești pe care le-am organizat și a insistențelor noastre repetate la Agenția Națională de Achiziții Publice. Am convingerea că blocajul a fost determinat de presiuni politice ale PSD asupra Agenției Naționale de Achiziții Publice. Este singurul nostru proiect blocat șase luni la ANAP! Asta în condițiile în care drumul este distrus, iar noi am adus fonduri europene, 124 de milioane de lei pentru modernizarea sa. Controlul politic al PSD asupra ANAP ni s-a confirmat ieri, atunci când un deputat PSD a făcut publică o parte din corespondența noastră strict confidențială cu ANAP, primind informațiile secrete chiar din interiorul ANAP. Noi vom acționa în judecată respectivul deputat, pentru că este vorba aici despre o violare a corespondenței și divulgare de date confidențiale. Sper că astfel vom contribui ca funcționarii din instituțiile statului să nu mai fie supuși presiunilor politice, iar aceste instituții să nu funcționeze ca niște feude ale PSD. Timp de câteva luni de zile, noi am avut o corespondență permanentă cu ANAP. Ni s-a respins proiectul inexplicabil, de trei ori, de parcă instituțiile statului ar avea interesul să protejeze constructorii privați și nu administrația locală, în cazul nostru, Consiliul Județean. Și deși am fost atacați, uneori într-o manieră jignitoare, din cauza stării drumului Arad-Șiria, unde Guvernul, prin ANAP, bloca licitația pentru începerea lucrării, noi am respectat regulile de confidențialitate și nu am făcut publice motivările – din punctul meu de vedere – injuste, care ne blocau”, a explicat Iustin Cionca.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 28 martie, la ora 15

În ce privește proiectul în sine, el a fost publicat ieri în Jurnalul European, pentru că datorită valorii sale ridicate, se organizează o licitație europeană. „Eu mi-aș dori să câștige o firmă puternică, nu una de apartament. O firmă care are capacitatea să realizeze o lucrare de calitate. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 28 martie, la ora 15. Înțeleg supărarea oamenilor, sunt alături de arădeni, dar, așa cum le-am spus și la întâlnirile cetățenești, mi-aș fi dorit ca parlamentarii puterii să fie partenerii noștri în rezolvarea acestei probleme a județului Arad. Ei au ales să fie adversarii noștri și implicit adversarii arădenilor. În schimb, au mințit, ne-au murdărit, au încercat să susțină că din cauza Consiliului Județean arată astfel drumul Arad-Șiria”, a completat președintele Consiliului Județean Arad.

