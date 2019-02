Guvernul a refuzat de două ori modernizarea drumului Gurahonţ-Buteni

Consiliul Judeţean Arad a insistat să obțină fonduri de la Guvern pentru modernizarea drumului judeţean Gurahonţ – Iosaş – Pescari – Dieci – Revetiş –Berindia – Păulian – Buteni (22,2 km).

“Am cerut de două ori Guvernului să aloce bani pentru acest drum și am fost refuzați în ambele situații! Asta, deși am indicat chiar și sursa de finanțare: economiile realizate prin faptul că am trecut finanțarea unui alt drum județean, Nădab-Seleuș, de pe fonduri de la bugetul, pe fonduri europene! Considerăm că este firesc ca acești bani să rămână în județul Arad, care a demonstrat că este eficient și în atragerea fondurilor europene, și să nu fie redistribuiți unui alt județ!”, subliniază preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca.

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale, a respins solicitarea Consiliului Județean. În schimb asigură, în mod aproape ironic, Consiliul Judeţean Arad de tot sprijinul acordat în implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

„Inițial, am solicitat finanțarea drumului Gurahonţ – Iosaş – Pescari – Dieci – Revetiş –Berindia – Păulian – Buteni prin Programul Național de Dezvoltare Locală, în 2017. Am fost refuzați, fără niciun fel de explicație! Ulterior, în anul 2018, pentru un alt drum inclus în Programul Național de Dezvoltarea Locală (Nădab-Seleuș) am obținut finanțare europeană și am solicitat ministerului să putem moderniza drumul Gurahonț-Buteni din suma pe care am economisit-o pentru statul român. Adică banii alocați Aradului pentru drumul Nădab-Seleuș, 47,6 milioane de lei, să rămână în Arad și să îi folosim la drumul Gurahonţ-Buteni. Am fost refuzați!” – a declarat Iustin Cionca.

Președintele Consiliului Județean Arad susține că este evident faptul că Guvernul nu are nici cea mai mică intenție să investească în drumul Gurahonț-Buteni, deși există banii necesari, asigurați chiar prin efortul Consiliului Județean! „Guvernului nu îi pasă de cei peste 8800 de locuitori ai județului afectați de starea acestui drum! Faptul că refuză repararea drumului chiar și atunci când ar fi bani pentru asta, dovedește rea-credință și dorința de a nu face investiții în județul Arad. Vă reamintesc că tot Guvernul României, printr-o Agenție a sa, a blocat jumătate de an începerea procedurilor pentru modernizarea drumului județean Arad-Șiria-Pâncota-Buteni, deși avem banii în cont și pentru acest drum” – a precizat Iustin Cionca.

