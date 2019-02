De ce împiedică Guvernul lucrările pe drumul Arad-Șiria? Vezi RĂSPUNSUL în text!

Iustin Cionca: „Eu am refuzat și refuz să fac blat cu cei care pun piedică investițiilor în Arad. Nu îi mângâi pe cap și mă bat să putem realiza investițiile în Arad”





Întâlnire cetățenească, la Horia, joi seara

Conducerea Consiliului Județean Arad și Primăria Vladimirescu a invitat cetățenii din Horia și din Șiria la dezbaterea situația drumului Arad-Șiria-Pâncota-Buteni. Consiliul Județean a fost reprezentat de președintele Iustin Cionca și vicepreședintele Sergiu Bîlcea, consilierii județeni Răzvan Cadar, Garofița Popa și Ioan Plaveți, administratorul public Gheorghe Stoian și toți directorii instituției. La Horia, primăria Vladimirescu a fost reprezentată de primarul Ioan Crișan și viceprimarul Mihai Mag. La Șiria, primăria a fost reprezentată de primarul Valentin Bot. La întâlniri au participat în total aprox. două sute de locuitori din Horia și Șiria. Iată ce au declarat Iustin Cionca și Sergiu Bîlcea:

Sergiu Bîlcea, vicepreședintele Consiliului Județean Arad, sintetizează lucrările la care încep lucrările anul acesta, pe drumurile județene din Arad

„Am adus 805 milioane de lei pentru modernizarea drumurilor județene!”

Sergiu Bîlcea: Vă propunem două planuri de discuție. În primul, vă fac o prezentare generală despre ce ne propunem să facem în județ, iar dl președinte Cionca vă va vorbi despre drumul Arad-Șiria. Prioritatea noastră este infrastructura, pentru că în 2016 am preluat o infrastructură cu probleme. În total avem în județul Arad 466 km de drumuri naționale, 1190 km drumuri județene. Cel mai important coridor, „drumul de încredere”, este Arad-Șiria-Pâncota-Buteni, pe care trebuie neapărat să îl modernizăm. Are 61,2 km și am adus 124,7 milioane de lei (cu TVA inclus) din fonduri europene pentru el. Sântana-Pâncota l-am finalizat în 2017. Pe Sintea Mare-Șepreuș, 14,2 km, vom demara lucrările luna viitoare. Gurahonț-Dieci-Buteni nu a văzut niciodată asfalt, Guvernul României a refuzat să îl finanțeze prin programul Național de Dezvoltare Locală, dar noi am identificat o soluție de modernizare chiar dacă Guvernul le refuză locuitorilor din zonă un drum civilizat. Lucrările la Bârsa-Moneasa-limită de județ Bihor, 28 km vor începe în luna mai. Pe Nădab-Seleuș, 21,13 km vom începe în aprilie. Sântana-Sintea Mică este în licitație în acest moment, în toamnă vom începe lucrările. Pe Sânmartin-Șimand-Caporal-Alexa suntem în licitație. Pe Pâncota-Seleuș suntem în lucru, în această vară vom încheia lucrările; aici insist asupra faptului că este vorba de un șantier, lucrarea nu a fost finalizată și am turnat un covor de asfalt peste terasamentul de piatră, ca pe drum să se poată circula și iarna. Pe Tauț-Târnova, 9 km, putem în vară să începem să lucrăm. Pe Mișca-Apateu vom avea o licitație în perioada următoare. Investim 400 de milioane de lei numai în drumurile județene în lotul I, drumurile pe care le-am enumerat. Mai avem un alt lot de drumuri transfrontaliere, Nădlac-Pereg-Turnu-Pecica-Dorobanți-Macea-Curtici-Sânmartin, unde vom începe lucrările. Pe Nădlac-Pereg deja am încheiat lucrările, pe Turnu-Pecica începem în două luni, pe Macea-Dorobanți vom finaliza în vară, Curtici-Macea-Sânmartin intră în licitație în perioada următoare, centura Curtici se va realiza tot în acest proiect, Socodor-Nădab va rezolva și problema centurii Chișineului, Șofronea-Zimand Cuz are licitația validată. Pe acest lot investim 116 milioane de lei în drumurile județene. Al treilea lot este legătura cu județul Timiș: Sâmpetru German-Gelu, care face legătura cu zonele industriale din Sânnicolau, Neudorf-limită de județ Timiș se finalizează în vară, pe Lipova-Șiștarovăț-Cuveșdia așteptăm semnarea contractului european de finanțare, Zăbalț-limită de județ Timiș – pe acest lot investim 74 de milioane de lei. Din punctul meu de vedere, după Arad-Șiria-Pâncota-Buteni, care este un drum circulat, proiectul cel mai mare pentru Arad este centura de Sud-Est, închiderea inelului de centură în zona Vladimirescu. Studiul de fezabilitate este deja gata, inclusiv traseul este stabilit. Acest tronson va cuprinde un pod peste Mureș de 1,3 km, un pasaj peste calea ferată de 600 metri. Tot în zona Vadimirescu rezolvăm și drumul prin combinat, de 3,5 km. Valoarea acestui lot este de 217 milioane de lei. Deci un total de 805 milioane de lei pentru drumurile județene, din care 561 de milioane de lei i-am adus din fonduri europene, 113 milioane de lei fonduri de la Guvern (și asta doar pe două drumuri, și ele cu semnul întrebării, pentru că așa înțelege Guvernul să respecte arădenii), iar Consiliul Județean vine cu 130 de milioane de lei înspre drumurile județene. Nu s-a mai întâmplat niciodată să avem, la Consiliul Județean, atâtea proiecte pentru modernizarea drumurilor județene, și să deschidem atât de multe lucrări. Îmi doresc ca și firmele să aibă capacitatea să realizeze lucrări de calitate!

Întâlnire cetățenească la Șiria, pe același subiect al drumului județean a cărui modernizare o blochează Guvernul României

„De două ori am adus finanțare pentru Arad-Șiria. O dată Guvernul ne-a luat banii înapoi, iar acum blochează proiectul pentru care am adus fonduri europene!”

Iustin Cionca: Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să vă întâlniți cu noi. Știu cât de greu vă este să vă întâlniți cu oameni de la care aveți așteptări în fiecare zi. Gândiți-vă că în acești ultimi doi ani s-a muncit foarte mult în Consiliul Județean pentru finanțarea investițiilor Aradului prin proiecte europene. Noi v-am prezentat doar investițiile în drumuri, dar avem proiecte și pentru spital, și pentru Compania de Apă. Dar eu mă voi referi doar la drumul Arad-Șiria. Drumul acesta este pentru mine prioritar. Cu el am început mandatul, dar el este mult rămas în urmă față de altele, care sunt deja în fază mult mai avansată. În anul 2011 Consiliul Județean a obținut finanțare pentru acest drum printr-un program național de dezvoltare a infrastructurii. Cel care a câștigat licitația organizată de minister, a fost arestat. Iar ministerul a reziliat contractul de modernizare a drumului Arad-Șiria. După doi ani de zile în care nici măcar nu a astupat gropile care au apărut în asfalt, ministerul a „rezolvat” problema, ne-a pus drumul în brațe. Timp de doi ani, acest drum fiind al ministerului, nici reparații nu am putut face la el, și atunci s-a distrus cel mai mult. În anul 2015, conducerea Consiliului Județean de atunci a întocmit o documentație pentru a obține finanțare europeană pentru Arad-Șiria. În anul 2016 a fost depusă cererea de finanțare din fonduri europene, de data aceasta pentru drumul Arad-Șiria-Pâncota-Buteni. Primul contract de finanțare din fonduri europene semnat pe regiunea de vest și al doilea din România, a fost acest proiect. Culmea este că mai târziu am semnat un contract pe Sânpetru German, care astăzi este într-un stadiu mult mai avansat decât cel pe Arad-Șiria, pe care ni-l întârzie Bucureștiul.

„Bucureștiul nu vrea să facem drumul ăsta pentru că este cel mai important din județul Arad și astfel vă descurajează să mai mergeți la vot, pentru că arădenii oricum nu votează cu PSD.”

În 28 mai 2017 am semnat contractul pentru finanțarea drumului Arad-Șiria, iar în 4 octombrie 2018 Consiliul Județean a finalizat întreaga documentație și am depus-o pentru un aviz la București. De șase luni de zile așteptăm acel aviz, în loc să ne apucăm de lucru, pentru că fără acel aviz, pe care trebuie să ni-l dea cei de la București, nu putem începe să lucrăm. Eu, ca președinte al Consiliului Județean, și domnii primari din zonă, primim zilnic injurii din această cauză. Deci nu Guvernul, care blochează lucrarea, ci noi, care am adus bani europeni pentru ea! Este o mare durere pentru noi că din cauza a ceea ce se întâmplă la București, noi nu putem moderniza acest drum atât de repede cât ne-am dori. Dvs. ascultați ce spunem noi, mâine ascultați ce spune PSD, și veți spune că niciunul nu suntem mai buni decât ceilalți. Or, nu este adevărat! Noi am muncit pentru acest proiect pe care ni-l blochează, de șase luni, Autoritatea Națională de Achiziții Publice, din subordinea Guvernului. Iar eu cred că ni-l blochează intenționat! Nu mai discut că anul trecut Guvernul ne-a tăiat 45 de milioane de euro, din care am fi putut repara toate drumurile în județ. Oamenii aceia care prin niște promisiuni mincinoase au ajuns să ne reprezinte la București trebuie să vină cu probe, să demonstreze de ce ne blochează. Legile pe care le face Parlamentul nu sunt bune. Au trecut ani de zile în care Bucureștiul ne-a păcălit. Ni se cere să lucrăm la prețul cel mai mic, iar noi am solicitat să putem pune ca și criteriu de departajare pentru constructorii care vor moderniza drumurile județene și un termen de garanție mai mare și o viteză de lucru mai mare, nu doar prețul cel mai mic. Nu mi se pare corect ca niște funcționari de la București să ne împiedice să reparăm acest drum, Arad-Șiria.

„M-am săturat să mă uit cum arădenii se trezesc la ora 6 să meargă la lucru, iar banii lor să plece să îi îmbogățească pe alții, iar noi ne certăm între noi, aici, pe sărăcia pe care Guvernul și parlamentarii ne-o lasă”

Vreau să știți un lucru: drumul acesta, din lipsa unui buget, nici măcar nu îl putem repara. Legea spune că Guvernul trebuia să ne dea bugetul anul trecut, dar nu au făcut legea, pentru că se ceartă între ei fiindcă vor să își îndestuleze clientela. Bucureștiul nu vrea să facem drumul ăsta pentru că este cel mai important din județul Arad și astfel vă descurajează să mai mergeți la vot, pentru că arădenii oricum nu votează cu PSD. V-ați pus întrebarea ce interese aș avea eu să nu vă fac drumul? Trebuie să respect aceste legi proaste, această birocrație cruntă făcută de cei care sunt la București. Nu poți să vii să îmi spui tu, ca parlamentar, care nu ești în stare să schimbi o lege proastă, tu, care votezi să se ia banii arădenilor și să fie duși în alte județe, nu poți să vii să îmi spui că nu suntem în stare să reparăm drumurile. M-am săturat să mă uit cum arădenii se trezesc la ora 6 să meargă la lucru, iar banii lor să plece să îi îmbogățească pe alții, iar noi ne certăm între noi, aici, pe sărăcia pe care Guvernul și parlamentarii ne-o lasă”.

Președintele Consiliului Județean, Iustin Cionca, a declarat tranșant: „Vreau să modernizez drumul ăsta, dar nu suntem lăsați. Eu am refuzat și refuz să fac blat cu cei care pun piedică investițiilor în Arad, dezvoltării Aradului. Nu îi voi mângâia pe cap și mă voi bate să putem realiza investițiile în Arad”.

Partajează asta: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp

Skype

Email

Listare



Apreciază: Apreciere Încarc...