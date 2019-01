UPDATE Dezastru pe drumurile naționale din județul Arad!

Zăpada de marți seara a creat probleme șoferilor care au tranzitat unele porțiuni de drum național de pe raza județului Arad. Nu am putut ajunge în tot județul, dar am constatat că de la Vărșand la Chișineu Criș s-a circulat extrem de dificil, stratul de zăpadă nu părea să fi curățat. Între Pecica și Nădlac situația era încă și mai jalnică, așa cum se vede în imagini. Dar cea mai mare delăsare ni s-a părut că am întâlnit-o la urcarea pe autostradă, în jurul sensului giratoriu de la Zădăreni, unde se circula cu viteza melcului, altfel exista pericolul să ieși în decor. Și toate acestea pe drumuri naționale, pentru întreținerea cărora statul român susține că investește bani grei. Unde se duc acești bani? Cine și cum verifică lucrările executate? Imaginile pe care le publicăm arată clar că zăpada a creat probleme în trafic, și nu în colțurile uitate de județ, între localități cu câte trei sute de locuitori, ci între orașe, pe drumuri intens circulate.

Partajează asta: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp

Skype

Email

Listare



Apreciază: Apreciere Încarc...