La Filarmonică, un magnific concert de Anul Nou, cu o primă audiție în Arad!

Arădenii s-au bucurat joi seara de tradiționalul concert de an nou al Filarmonicii orășenești. Sala s-a umplut până la refuz, abia dacă zăreai un loc gol, și acela în sectorul abonaților. Și nu întâmplător. Publicul tradițional cunoaște foarte bine farmecul primului concert din an, iar publicul ocazional este atras în număr mare de publicitatea excelentă a concertului similar vienez. În privința repertoriului nu au fost diferențe majore între concertul de la Arad și cel din capitala valsului. Iar interpretarea orchestrei locale a fost excepțională, răsplătită cu aplauze îndelungi de arădenii recunoscători. S-a interpretat Johann Strauss, Josef Strauss, Franz Lehar și, o frumoasă surpriză pentru public, în primă audiție la Arad, joi seara, Emile Waldteufel, „Les patineurs vals”. Foarte apreciată evoluția scenică a simpaticului dirijor Cristian Neagu, care a presărat cu intervenții personale spirituale piesele ritmate. Nu suntem critici de specialitate, de aceea ne pronunțăm doar în calitate de melomani profani, din perspectiva privitorilor admiratori ai artiștilor arădeni: a fost o seară a bucuriei, una care a pus în valoare talentul orchestrei și a reconfirmat privilegiul arădenilor de a avea la noi acasă o Filarmonică de valoare. Desigur, se cuvine să apreciem și atitudinea managerului Doru Orban, nu doar un factor de echilibru în această instituție sensibilă, ci și un promotor al valorilor arădene autentice! Săptămâna viitoare, joi, Filarmonica va prezenta suite de balet sub bagheta dirijorului Dorin Frandeș. În program, Léo Delibes – Coppélia Piotr Ilici Ceaikovski – Spărgătorul de nuci, Piotr Ilici Ceaikovski – Lacul lebedelor.

Partajează asta: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp

Skype

Email

Listare



Apreciază: Apreciere Încarc...