Județul Arad – primul centru al penticostalismului în România!

Prima fotografie a comunităţii penticostale din Păuliş (anul 1924). În centru Dumitru Stoiu, Pavel Budean şi Gheorghe Bradin (sursa: istoriepenticostala.wordpress.com)

Aradul, mai exact localitatea Cuvin, este locul de naștere a penticostalismului în România. „E bine să cunoaștem şi secta cea mai nouă, care s’a ivit la noi sub numirea „Penticostal”. Ea este importată din America, şi anume mai întâi în comuna Cuvin, din judeţul Arad, având de conducător pe V. Semenaşcu, cu 25 aderenţi. Secta mai are aderenţi în comuna Păuliş, din același judeţ, în frunte cu Gheorghe Bradin și Dimitrie Stoiu. Secta este compusă din persoanele retrase din organizaţiunile baptiste și din membri noi. Are legături cu un anumit Budeanu Pavel din oraşul Akron-Ohio, America. Acest Budean a tradus din limba engleză şi mărturisirea de credinţă a sectei, pe 12 pagini, în broşura ce poartă titlul: „Decretarea fundamentului adevărat”.” (Renașterea, organul oficial al Eparhiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului, Geoagiului și Clujului, 17 februarie 1924).

Cercetătoarea Lavinia Betea publica în ziarul Adevărul din București un studiu care îl confirma, la rândul său, pe emigrantul român din America Pavel Budeanu (1886–1958), ca fondator al penticostalismului românesc. Românul Budeanu ar fi participat chiar la fondarea cultului penticostal în Statele Unite, în California, în anul 1906. Budeanu, revenit în țară, i-ar fi întâlnit pe cuvineanul Gheorghe Bradin și soția acestuia, Persida, care suferea de o boală grea. Persida s-a însănătoșit la scurt timp, iar asta a fost pusă de cei doi soți pe seama unei rugăciuni personale, ceea ce i-a determinat să se convertească la penticostalism, convinși că Dumnezeu face minuni și botează cu Duhul Sfânt, conform evenimentelor descrise în Faptele Apostolilor.

Prima casă penticostală de rugăciune din România se deschide la Păuliș, la 10 septembrie 1922, de către același Bradin. La sfârșitul anului 1922, adunarea penticostală din Păuliș număra circa 30 de persoane. „La 3 iunie 1923 au avut loc primele experiențe tipic penticostale ale acestui grup: 8 persoane au fost botezate cu Duhul Sfânt”, notează C. Bădiliță și O. Vereș în volumul colectiv „Biserici, secte, erezii? Dialoguri fără prejudecăți despre marile tradiții creștine” (București, Editura Vremea, 2011).

Potrivit aceleași surse: „În iunie 1922, Gheorghe Bradin s-a rugat pentru vindecarea soției sale care suferea de tuberculoză și hidropizie; ea a fost vindecată. Bradin a trimis o scrisoare la o adresă găsită în cartea de cântări . În septembrie 1922 a primit un răspuns de la Budeanu și a hotărât să deschidă prima biserică penticostală din România în Pǎuliș, ceea ce a avut loc pe 10 septembrie 1922. La sfârșitul anului 1922 această biserică avea 30 de membri. În februarie 1923 a fost fondată o noua biserică penticostală în Cuvin, lângă Pǎuliș, în casa soților Vasile și Persida Semenascu; din ea făceau parte alți trei credincioși. Persida Semenascu era la acea vreme prima româncă penticostală botezată cu Duhul Sfânt. Pe 3 iunie 1923, atât Persida cât și Bradin au fost botezați cu Duhul Sfânt.”

Autor: Andrei Ando

