Iustin Cionca: „Facem investiții istorice, de 90 de milioane de euro, în Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad!”

Într-o conferință de presă de bilanț, organizată astăzi, la Consiliul Județean Arad, președintele Iustin Cionca a insistat asupra investițiilor realizate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean.

„Încheiem un an bun pentru Consiliul Județean Arad, chiar dacă a început sub auspicii extrem de nefaste. Anul 2018 a fost, pentru noi, anul proiectelor europene. Continuăm, astfel, pe direcțiile definite prin strategia pe care am enunțat-o în anul 2016, atunci când echipa de conducere a Consiliului Judeţean Arad își prelua mandatul. Este pentru prima dată în istoria acestei instituții când a fost depus un număr atât de mare de proiecte de finanțare, majoritatea pentru accesarea fondurilor europene, și când sunt inițiate proiecte de asemenea anvergură în domeniile-cheie ale administrației publice arădene, infrastructură, sănătate publică, servicii sociale și cultură.

În domeniul sănătății publice, realizăm cele mai mari investiții din sistemul medical al județului Arad. În urma acestora, suma adusă de Consiliul Judeţean Arad pentru modernizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență, de la preluarea sa în anul 2010, va depăși 90 de milioane de euro. Construim trei spitale noi Psihiatrie, Oncologie, un complex de Pediatrie-Matern, modernizăm cele și importante secții de spital (Cardiologie, Pediatrie Infecțioase – în parteneriat cu societatea civilă -, Infecțioase Adulți). În anul 2018, datorită parteneriatului și colaborării dintre Consiliul Județean și Primăria Arad, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a fost dotat săptămânal cu câte un aparat medical nou și modern! Datorită strategiei noastre de dezvoltare a sănătății publice și a parteneriatelor cu Facultatea de Medicină și organizațiile non-guvernamentale, astăzi, la Arad, funcționează secții care sunt printre cele mai moderne din România: Unitatea de Primire Urgențe (cu aprox. 200 de pacienți deserviți zilnic), Hematologie, Pediatrie Infecțioase, Chirurgie, TBC” – a precizat președintele Iustin Cionca.

În implementarea acestor proiecte își dă concursul conducerea Consiliului Judeţean Arad, alături de consilierii județeni și de aparatul de specialitate din Consiliu.

Această echipă a demonstrat că are capacitatea să realizeze proiecte de interes strategic pentru dezvoltarea Aradului și în interesul arădenilor, și că, așa cum a promis, a schimbat ritmul în administrația județului!

Rata de absorbție a fondurilor europene prin proiectele depuse de Consiliul Județean este de aproape 100%, de peste două ori mai mare decât media națională. Acesta este și motivul pentru care conducerea Consiliului Județean Arad a solicitat ca fondurile europene alocate României să nu mai fie gestionate la nivel național, ci regional.

