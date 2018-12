﻿FotoClubPro Arad, 10 ani de pasiune!

Zeci de artiști vizuali, pasionați ai fotografiei, arădeni iubitori ai frumosului au sărbătorit, la Sala Clio, aniversarea de zece ani a FotoClubPro Arad.





În anul 2008, această asociație pornea timid, cu 11 membri, stabilindu-și ca obiectiv realizarea unei platforme de exprimare pentru fotografii profesioniști din Arad și impunerea județului nostru ca un reper internațional în artele vizuale. Faptul că după zece ani acest obiectiv a fost realizat, îl demonstrează nu doar asistența numeroasă de la aniversarea de vineri, ci și succesul extraordinar al Salonului Internațional de Fotografie, organizat deja pentru a șaptea oară de FotoClubPro Arad. De această dată, printre artiștii din Arad și alte județe din România, printre câștigători au fost, printre alții, fotografi din Vietnam, Finlanda, Iran, Oman, Arabia Saudită, Germania. Amfitrionii serii au fost președintele FotoClubPro Arad, Nelu Scripciuc, și vicepreședintele Călin Andra. Vernisajul aniversar de la Sala Clio a fost deschis de directorul Complexului Muzeal al Județului Arad, dr. Constantin Inel, căruia i s-au alăturat directorul Centrului Cultural Județean, Ionel Bulbuc, și directorul executiv al Direcției de Comunicare și Strategii din Consiliul Județean Arad, dr. Andrei Ando. Cei trei au realizat o retrospectivă a FotoClubPro Arad și au vorbit despre valorile Aradului, despre arădenii activi și implicați în viața orașului, despre cei care își asumă inițiative și caută să îi atragă alături de ei și pe scepticii letargici ce se întreabă retoric pe rețelele sociale cum s-ar putea schimba în bine locul unde trăiesc. La finalul evenimentului, două surprize frumoase au încheiat seara: decernarea, în numele președintelui Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, și a primarului municipiului Arad, Gheorghe Falcă, a Medaliei Centenar, pentru Nelu Scripciuc și Călin Andra, ca o apreciere a voluntariatului și implicării neobosite pentru promovarea imaginii Aradului prin FotoClubPro; a doua surpriză a reprezentat-o un tort uriaș de ciocolată, în forma numărului 10, care a marcat aniversarea clubului. Cei prezenți au discutat despre proiectele viitoare, s-au bucurat de o seară frumoasă într-o companie bună și s-au imortalizat la oglinda-foto a colegului lor Octavian Tocaciu. „Zece ani de viață pentru FotoClubPro Arad reprezintă o dovadă că pasiunea poate împinge lucrurile înainte. Suntem mai mult decât colegi, aici, în FotoClubPro, suntem un grup de prieteni care au preocupări comune și un stil de viață comun: fotografia. Atunci când am pornit la drum, ne-am stabilit un standar de calitate, să primim în club numai fotografi profesioniști sau interesați să se profesionalizeze. Am procedat astfel, pentru că am vrut să stabilim un standard, într-o lume în care totul se relativizează și am vrut să demonstrăm că poți ține la calitate și chiar este obligatoriu să ții. Pentru următorii zece ani ne dorim să ne intensificăm prezența internațională, să demonstrăm în cât mai multe competiții și expoziții externe valoarea fotografiei arădene”, a declarat președintele FotoClubPro Arad, Nelu Scripciuc. La rândul său, dr. Andrei Ando a evocat, în cuvântul său, personalitatea a doi susținători importanți ai FotoClubPro Arad, trecuți în neființă: Bujor Buda, atrăgând atenția cu baritonul său grav asupra petelor Aradului, și Kelen Ferenc, un critic acerb a evoluției societății românești. La rândul său, Andrei Ando a accentuat nevoia de implicare a arădenilor, pentru că „Aradul nu este un oraș mort, evenimente frumoase se întâmplă în aproape fiecare zi, dar ele au nevoie de public și de susținători, de arădeni care ies din casă și motivează, prin participarea lor, ambiția, talentul și efortul artiștilor. În numele administrației locale arădene, felicităm FotoClubPro și toate acele asociații arădene și toți acei arădeni care își abandonează zona de confort și să implică să influențeze în bine viața noastră de zi cu zi”.

Partajează asta: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp

Skype

Email

Listare



Apreciază: Apreciere Încarc...