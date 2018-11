Începe Festivalul Internațional de Teatru Clasic Ediția a 24-a, Arad 15-25 noiembrie 2018

Cu bucuria și entuziasmul începutului, vă anunțăm că mâine, 15 noiembrie 2018, dăm startul ediției 24 a Festivalului Internațional de Teatru Clasic de la Arad, selecția fiind realizată, pentru a patra oară, de criticul de teatru Maria Zărnescu.

Timp de 11 zile, la Teatrul „Ioan Slavici” din Arad sunt așteptați toți cei care doresc să descopere nenumăratele fațete, clasice sau moderne, ale teatrului. Pentru că FITCA înseamnă anul acesta și Shakespeare și Caragiale, și Cehov și Mușatescu, și Frații Grimm, dar și Agatha Christie. Sau, mai simplu spus: melancolie – bună dispoziție – suspans – basm – muzică – poveste.

Avem convingerea că universurile create de regizorii români Andrei Șerban, Alexandru Dabija, Victor Ioan Frunză, Horaţiu Mălăele, Claudiu Goga, Erwin Șimșensohn, Catinca Drăgănescu și Ștefan Lupu vor suscita interesul unui public mereu în căutarea poveștilor de viață spuse prin intermediul teatrului. Cu atât mai mult cu cât sărbătoarea arădeană este dedicată publicului său. Un public care a sărbătorit recent șapte decenii de teatru profesionist în limba română devine o comunitate teatrală avizată. De aceea, pentru Festival este o provocare și, în egală măsură, o responsabilitate enormă să vină în întâmpinarea publicului său cu spectacole de teatru care să zică ceva despre acum.

Primele 3 zile de Festival abundă în emoții, stări și întrebări cehoviene. A.P.Cehov este vedeta clasică a primei părți de FITCA, festival ce debutează mâine, 15 noiembrie, ora 19.00, la Sala Mare cu spectacolul [ză]Pes©ăruş, cea mai nouă și mult așteptată producție a Teatrului Clasic din Arad, spectacol ce poartă semnătura regizorală a Catincăi Drăgănescu. O producție extrem de vie, actuală și totuși clasică. Acest [ză]Pes©ăruş înseamnă pentru Simona Deaconescu, autoarea coregrafiei: „…un demers curajos și complex, care animă spectatorul într-un carusel de senzații, gânduri și emoții puternice.

Vineri, 16 noiembrie, începând cu ora 19.00, în Sala Mare, urcă în scenă 12 oameni furioși, în regia lui László Méhes, produs de Teatrul Național din Pécs, Ungaria – primul spectacol din străinătate prezentat arădenilor.

12 jurați cât se poate de diferiţi ca indivizi, trebuie să îl condamne la moarte sau să îl achite pe un tânăr acuzat că și-a ucis tatăl. Vor fi faptele tânărului examinate obiectiv?

Cum se vor transforma personalitățile și orgoliile profesionale ale celor 12 jurați în încercarea de a lua decizia corectă? Un spectacol psihologic extrem de captivant care sapă până în străfundurile ființei umane.

Pescărușul, în viziunea regizorală a lui Andrei Șerban, creat în spațiul bucureștean independent și extrem de viu – la unteatru – este prezentat publicului arădean în două reprezentații, în zilele de sâmbătă, 17 noiembrie și duminică, 18 noiembrie, ora 17.00, la Sala Studio.

Despre această colaborare, cunoscutul regizor Andrei Șerban declară pentru site-ul unteatru.ro: „Am primit bucuros invitația de a lucra la unteatru. Am regăsit atmosfera anilor mei de tinerețe de la La Mama din New York, același spirit prietenos și liber, o comunitate de artiști care, fără niciun considerent material, sunt animați de pasiunea de a face teatru altfel, de a descoperi forme noi. Și ideea acestor forme noi m-a dus direct la Treplev și la Pescărușul, o piesă care m-a urmărit toată viața și pe care nu am înțeles-o pe deplin, deși am montat-o în limbi diferite pe trei continente, de fiecare dată altfel. Sper ca această versiune să fie ultima și, deși nu vom putea dezlega misterul care face ca o poveste ce sfârșește în moarte violentă să fie catalogată de Cehov drept comedie, am încredere că împreună vom (re)descoperi paradoxul că în teatru singura permanență e starea de schimbare continuă. Dacă acceptăm că nicio concluzie nu e definitivă, putem porni în căutare.”

Fugarii lui Alexandru Dabija, produs de Teatrul Odeon București, încheie periplul cehovian al primelor zile de FITCA 2018: sâmbătă, 17 noiembrie, ora 20.00, la Sala Mare. Un spectacol construit după rigori psihologice fine, cu personaje care se revoltă, care pendulează neîncetat între deznădejde și credință. Un spectacol despre siguranța omului cu bani, despre falsitate, superficialitate și despre dragoste.

Așadar, trei seri de visare, de poveste și de bucuria de a gusta din imensitatea spațiului și timpului teatral. Trei seri de toamnă arădeană în care vă invităm să descoperiți actori minunați conduși pe treptele trăirilor umane de regizori profesioniști, adevărați constructori de lumi, de istorii de viață.

Trei motive pentru care Festivalul Internațional de Teatru Clasic de la Arad nu trebuie ratat. Vă așteptăm seară de seară la teatru pentru a vă împărtăși din magia și resursele lui inepuizabile!

ORGANIZATORI ŞI PARTENERI

Eveniment organizat de: Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad alături de Consiliul Local al Municipiului Arad şi Primăria Municipiului Arad

Parteneri: BavariaCarsArad, MedLife, Zemix, Hotel Phoenix, Urbanna, GI Motor, Activ Club, Mix Studio, Hueman Advertising

Parteneri media: TVR Timişoara, Radio România Cultural, Radio România Timişoara, Radio România Arad, Ziarul Metropolis, Yorick, INARAD.TV, Radio Arad, TV Arad, Pro FM, Glasul Aradului, Arad Culture, Arad Online, Jurnal Arădean, ARQ – ştirile care te deşteaptă, Special Arad, Vestic.ro, Ghidul Arădean, Party Arad, News-AR, LiterNet, Modernism, bookhub, Agenția de Carte

Partajează asta: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp

Skype

Email

Listare



Apreciază: Apreciere Încarc...