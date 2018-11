Circuitul Cramelor Arădene – un bun început! Regional

Aradul are potențial turistic. Indiscutabil. Are nevoie de promovare, de dezvoltare a infrastructurii, de îmbunătățire a serviciilor conexe, hoteliere și gastronomice. Dar, are nevoie și de inițiativă, de implicare, de încurajare. Consiliul Județean a făcut câțiva pași importanți, a promovat și organizat circuite turistice.