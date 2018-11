Astăzi, Ducu Bertzi, la Târgul de Iarnă

Duminică, 25 noiembrie 2018, Parcul Mihai Eminescu, ORA 18.00

Ducu Bertzi (n. 21 septembrie 1955, Sighetu Marmației) este un cantautor și folkist român.

Din clasa a noua, împreună cu un grup de prieteni, a înființat grupul Mi bemol rock. Cu această formație, Ducu Bertzi cânta, la serile de dans ale liceului, piese românești și din repertoriul unor formații la modă. Treptat, a renunțat la chitara electrică în favoarea celei acustice.

Debutul pe o scenă recunoscută a avut loc în 1976 la Baia Mare, iar consacrarea in Cenaclul Flacara a avut loc in toamna anului 1979 cand a lansat cantecul „Cand s-o-mpartit norocul“ în cadrul manifestărilor organizate de Cenaclul Flacăra, unde a activat până în 1985.

Prima înregistrare audio a fost realizată la Radiodifuziunea Română în noiembrie 1979.

După o perioadă în care muzica folk a intrat într-un con de umbră, în 1986, Ducu Bertzi a continuat să înregistreze noi piese, dintre care cele mai cunoscute s-au transformat în șlagăre: „Și de-ar fi“, „Floare de colț“, „M-am îndrăgostit numai de ea“, „Suflet fără chei“, „Omul pădurii“, „Iertarile“, „Unde oare“, „Focul vanat e gonit de vant“.

A sustinut aproximativ 4.500 de concerte atit in tara cat si in strainatate in mijlocul comunitatilor romanesti (21 de tari).

