Aradul își construiește trei spitale noi! Cele mai mari investiții în sănătatea arădenilor, după 40 de ani!

(Autor: Andrei Ando) Trei spitale noi vor fi construite, în următorii ani, în județul Arad! Două dintre ele vor fi deschise în anul 2020, iar al treilea - care va avea șapte nivele - în ciclul următor! Cu investiții care vor ajunge la 90 de milioane de euro, Aradul devine astfel județul din România cu cele mai mari investiții în sistemul de sănătate publică! Ceea ce realizează acum Consiliul Județean Arad este fără precedent în România! Din fonduri europene, din resurse proprii și bani de la Guvern (deși în ultimii doi ani Spitalul Județean din Arad nu a primit niciun leu pentru investiții, de la Ministerul Sănătății!), se reconstruiește, practic, sistemul de sănătate publică din Arad! Nu este un proces care să se încheie peste noapte dar, cu siguranță, este unul cu rezultate deja vizibile și spectaculoase. Și suntem abia la început!

Cele mai mari investiții în ultimii 40 de ani

60 de milioane de euro! Atât investește Consiliul Județean Arad în spitalele arădene, în următorii ani! Această sumă se adaugă celor aprox. 30 de milioane de euro investite în Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, de la preluarea sa de către Consiliul Județean Arad, în anul 2010. Asta înseamnă o infuzie de 90 de milioane de euro în sistemul de sănătate publică al Aradului! Să nu uităm nici faptul că Aradul este singurul județ din România care și-a construit un spital nou (cel TBC, care astăzi este printre cele mai moderne la nivel național!) și unde societatea civilă s-a implicat și a modernizat la standarde europene o secție întreagă de spital (este vorba despre proiectul Asociației „Cetatea Voluntarilor”, care a vizat modernizarea totală a Pediatriei). Sunt cele mai mari investiții în Spitalul Județean din Arad, în ultimii 40 de ani!

(Foto: Aspectul interior și exterior al Spitalului Județean s-a schimbat radical în ultimii ani!)

Ce spitale noi se construiesc

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, declara astăzi, în cadrul unei conferințe de presă: „Am anunțat astăzi semnarea proiectului tehnic și a proiectului de execuție a noului Spital de Psihiatrie din Arad. Valoarea lucrării este de 4,5 milioane de euro, cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Durata de realizare a investiţiei este estimată la doi ani și jumătate, iar garanţia acordată lucrării este 10 ani. După doi ani de muncă pentru proiectele din domeniul medical, astăzi vă pot anunța că printr-o contribuție de numai 8,3 milioane de euro, Consiliului Județean Arad a câștigat 51,2 milioane de euro! Din punctul meu de vedere, asta înseamnă activitate eficientă în interesul județului Arad! La asta se adaugă suma de 8 milioane de lei, recuperată de Consiliul Județean Arad pe proiecte retrospectivă (în cazul nostru, Ambulatorul Spitalului Județean)! Concluzionând, investim în modernizarea Spitalului Județean din Arad, a sistemului de sănătate publică din Arad, peste 60 de milioane de euro! Nimeni nu îndrăznea nici măcar să se gândească la așa ceva, cu doi ani în urmă! Astăzi, discutăm la Arad despre faptul că începem în scurt timp să construim trei spitale noi:

-Psihiatrie

-Oncologie

-un complex pediatric pe șapte nivele, care va îngloba toate specializările de obstetrică-ginecologie și neonatologie și toate secțiile de pediatrie.”

(Foto: Clădirea noului Spital TBC, care a fost dotată cu aparatură ce depistează afecțiunile TBC în numai 30 de minute)

Cum va fi noul Spital de Psihiatrie

Spitalul se va construi la Căpâlnaș, comuna Birchiș, în apropierea actualului spital, a cărui clădire a fost retrocedată urmașilor foștilor proprietari.

Proiectul tehnic, cât și execuția lucrării, au o valoare de 21 de milioane de lei cu TVA inclus și vor fi realizate cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Contractul a fost câştigat de Asocierea SC Tehnodomus SRL (va efectua partea de execuţie a lucrării) şi SC S&M Expert Project SRL (va efectua partea de proiectare). Durata de realizare a investiţiei este estimată la doi ani și jumătate, iar garanţia acordată lucrării este 10 ani.

Cum va fi noul Spital de Oncologie

Noul Spital de Oncologie va funcționa pe str. Vicentiu Babeş nr. 11-13.

Valoarea totala a investiţiei este de 13 milioane de lei. Durata de realizare, având în vedere complexitatea investiţiei propuse, raportat la suprafaţa desfăşurată a clădirii, dar şi localizarea amplasamentului, se preconizează că va fi de cel mult 36 de luni, adică anul 2021.

Capacităţi (unităţi fizice): construcţia propusă pentru modernizare are regim de înalţime Demisol + Parter + Etaj, în prezent este clădire neutilizată şi se doreşte transformarea acesteia în spital (secţie oncologie) cu 50 de locuri de găzduire a pacienţilor.

Cum va fi noul Spital de Pediatrie

Fără îndoială, cea mai importantă și cea mai spectaculoasă investiție se va realiza în Complexul Pediatric al Aradului! Acesta se va construi în incinta actualului Spital Județean, iar proiectul este cofinanțat de Compania Națională de Investiții și Consiliul Județean Arad. Valoarea totală depășește 41 de milioane de euro, din care aproape un sfert reprezintă contribuția Consiliului Județean. Complexul va cuprinde sub acelaşi acoperiş secţiile de Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie, Pediatrie, Chirurgie Infantilă, într-o clădire care va avea șapte nivele.

(Foto: Investițiile în aparatură modernă au reprezentat principala direcție de investiții la Spitalul Județean)

Printre cele mai moderne Unități de Primire Urgențe din România!

În urma investițiilor realizate de Consiliul Județean (care includ și construirea unei clădiri noi pentru pacienții cu urgențe, respectiv extinderea rampei pentru ambulanțe) Aradul are astăzi una dintre cele mai moderne Unități de Primire Urgențe din România, administrată de un Consiliu Județean. Și investițiile nu se opresc aici! Proiectul pentru extinderea Unităţii de Primire Urgenţe prevede amenajarea unei suprafeţe de 378 mp, a unui subsol de 123 mp, inclusiv camere pentru echipamentele medicale: Computer Tomograf, aparat radiologie digitală şi ecograf cu aplicaţii cardio. Imobilul este prevăzut cu căi de acces, aria construită desfăşurată fiind de 501 metri pătraţi. Valoarea totală a investiţiei pentru care depunem proiectul de finanțare este de 6,7 milioane de lei, dintre care echipamentele medicale 4,4 milioane de lei.

(Foto: Secția Chirurgie 2 a Spitalului Județean este printre primele 5 din România, la nivelul dotărilor)

Lista proiectelor de investiție

Lista proiectelor mari de investiție este lungă. În primăvara anului 2017 a început scrierea proiectelor pentru finanțare europeană, iar de atunci totul a mers ca pe bandă rulantă, la Consiliul Județean. Echipa de proiecte a aplicat și câștigat proiecte pe finanțare europeană și pe finanțare națională. Atunci când foarte puțină lume credea în reușita acestor proiecte, la Consiliul Județean se muncea pentru realizarea documentațiilor necesare – și s-a muncit eficient!

Ca urmare, au fost depuse următoarele proiecte (cu precizarea că indicăm și sursa de finanțare), respectiv valoarea proiectului:

*POCU: 3 milioane euro

Perfecționarea resursei umane

*Compania Națională de Investiții:

Construire secție Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie, Secția Chirugie Infantilă, Secție Pediatrie

Valoarea proiectului: 34,5 milioane de euro

Contribuție din bugetul Consiliului Județean: 7.500.000 euro

*Interreg:

-Modernizarea secţiei Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Valoarea proiectului: 1.000.000 euro

Contribuție din bugetul Consiliului Județean: 20.000 euro

-Noi tehnologii în prevenirea, diagnosticul şi tratamentul cancerului

Valoarea proiectului: 1.000.000 euro

Contribuție din vugetul Consiliului Județean: 200.000 euro

-Extindere Unitatea de Primire Urgențe Spitalul Județean (Etapa 2)

Valoarea proiectului: 350.000 euro

Contribuție din bugetul Consiliului Județean: 70.000 euro

-Reabilitate Secție Infecțioase Adulți Spitalul Județean

Valoarea proiectului: 1.800.000 euro

Contribuție din bugetul Consiliului Județean: 360.000 euro

-Programul Național de Dezvoltare Locală:

Construirea unui nou Spital de Psihiatrie, la Căpâlnaș

Valoare totală: 5.900.000 euro

Contribuție din bugetul Consiliului Județean: 120.000 euro

-Secția de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Valoare totată: 3.700.000 euro

Contribuție din bugetul Consiliului Județean: 80.000 euro

Un milion de euro pentru un aparat care salvează vieți!

„Am investit un milion de euro în aparatură la Spitalul Județean! Consiliul Județean și Spitalul Clinic Județean de Urgență au cumpărat, instalează și pun în funcțiune un aparat RMN de ultimă generație, cu toate echipamentele aferente. Acesta va funcționa în cadrul Spitalului Județean. L-am cumpărat din banii Aradului, pentru că Guvernul PSD a retras în luna ianuarie finanțarea pentru RMN! Acest aparat va salva vieți! Este capabil de cele mai complexe investigații și, ce este mai important, vor fi gratuite pentru pacienți!” – declara, în luna iunie, președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.

Aparatura, în valoare de 4.200.700 de lei a fost achiziționată prin fonduri provenite de la Consiliul Județean Arad și din veniturile proprii ale spitalului. Funcționează în cadrul Laboratorului Clinic de Radiologie și Imagistică, la parterul sediului central al SCJU Arad, lângă computerul tomograf.

„Am insistat pentru această investiție!Fără nicio reacție din partea parlamentarilor PSD, în luna ianuarie, Guvernul a retras de la Arad fondurile pentru RMN, în condițiile în care Oradea, orașul ministrului PSD al Sănătății, are trei aparate RMN! În aceste condiții era necesar să îl cumpărăm urgent din banii Consiliului Județean. În luna martie am votat achiziția, cu toată opoziția consilierilor județeni PSD, care voiau să mai așteptăm. Am considerat că investiția este prioritară, pentru că va salva vieți, iar în astfel de situații este nepermis să pierzi timpul, să sacrifici arădenii din considerente politice! Un alt considerent pentru care am insistat pentru acest RMN este că investigațiile vor fi gratuite pentru pacienții din spital, în condițiile în care la privați prețurile ajung și la 1500 de lei” – a declarat președintele Consiliului Județean, Iustin Cionca.

Rezonanța magnetică nucleară (RMN) sau imagistica prin rezonanță magnetică este o investigație modernă, care oferă informații mult mai precise decât radiografia, ecografia sau tomografia computerizată. Prin intermediul unui câmp magnetic și a unor unde de radiofrecvență, RMN-ul oferă imagini ale diferitelor organe și țesuturi ale corpului.

(Foto: Aparatură nouă pentru Secția de Obstetrică Ginecologie și Neonatologie)

1500 de mamografii gratuite!

În partneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Consiliul Județean a pus în funcțiune „CENTRUL DE SCREENING MAMAR”, de pe strada Cocorilor, în municipiul Arad. Consiliul Județean Arad a inițiat în luna iunie 2017 un program județean de prevenție prin care să popularizăm beneficiile acestei examinări radiologice și să facilităm accesul persoanelor din județul Arad la programul de screening. Se estimează că în cadrul acestui proiect pot fi incluse între 6000 și 9000 de persoane în trei ani de zile, cheltuielile totale de legate direct de examinarea persoanelor și interpretarea rezultatelor situându-se la aproximativ 100.000 euro, în toată perioada derulării de screening.

Printr-un proiect pilot se asigură gratuitatea unui număr de 5000 de mamografii, în județul Arad.

De menționat că incidența cancerului mamar în județul Arad se situează la media incidențelor din statele Comunității Europene, însă mortalitatea este mai mare, ceea ce demonstrează faptul că până acum s-a neglijat prevenția.

Consiliul Județean a recuperat 13,8 milioane de lei pentru modernizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad!

În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Județean Arad, s-a votat proiectul recuperării sumei de 13,8 milioane de lei de la Ministerul Dezvoltării. Din această sumă, 8,84 milioane lei reprezintă lucrări de investiții la Spitalul Județean, iar 5 milioane de lei achiziție de aparatură făcută de Spitalul Județean Arad în perioada 2015-2018, din fonduri de la Consiliul Județean și Primărie.

Consiliul Județean Arad a câștigat suma 8,84 milioane lei reprezentând lucrări de modernizare clădire Ambulatoriu la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Banii sunt alocați de Ministerul Dezvoltării, care admite astfel că lucrările executate în anul 2015 la Ambulatorul Spitalul Județean au fost legale și corecte. În același timp, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a câștigat 5 milioane de lei de la Minister, bani care acoperă investițiile realizate în anii precedenți și care vor fi folosiți în continuare pentru modernizarea spitalului arădean.

În urmă cu doi ani, Consiliul Județean Arad acționa în instanță Ministerul Dezvoltării care i-a imputat sumele aferente proiectului de modernizare a Ambulatorului Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, pretextând nerespectarea clauzelor contractuale. Prin faptul că Ministerul a alocat acum acești bani Consiliului Județean și Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, pe proiecte retrospective, litigiul dintre minister și CJ Arad se stinge.

„Noi am susținut permanent că avem dreptate și că Ministerul ne-a luat banii abuziv. Acum și Ministerul a admis acest lucru. Faptul că recuperăm în total 13,8 milioane de lei reprezintă o confirmare că la Consiliul Județean se lucrează bine și că administrăm eficient banii arădenilor. De asemenea, vom continua să investim în modernizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, din fonduri europene și din fondurile Consiliului Județean Arad”, a declarat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.

(Foto: Și societatea civilă arădeană se implică la modul serios în modernizarea Spitalului Județean)

Investiții în saloanele și aparatura Secției de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean Arad!

Parteneriatul dintre administrație și societatea civilă, în vederea creșterii calității serviciilor medicale în județul Arad, a dus la noi investiții importante și la Secția de Obstetrică-Ginecologie și Neonatologie. În această toamnă au fost schimbate geamurile la sala de operații și la unele saloane, acestea au fost rezugrăvite și igienizate, s-au executat reparații în zona casei scărilor și a holurilor de acces. Și, nu în ultimul rând, lampa veche de aproximativ 80 de ani din sala de operație a fost schimbată cu una nouă, modernă.

„Le mulțumesc investitorilor din mediul privat, Asociația Aradensis a Cavalerilor Templieri OSMTH și Profi România, care au decis să contribuie (și vreau să accentuez faptul că nu este pentru prima dată când o fac!) la îmbunătățirea condițiilor din Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Consiliul Județean este partener cu toți cei care se implică în dezvoltarea spitalului și îi invit pe cât mai mulți arădeni să se implice. De această dată, am dublat suma pe care partenerul privat a pus-o la dispoziție pentru lucrări și suntem deschiși să procedăm la fel și în alte situații care au ca rezultat condiții de spitalizare mai bune”, a declarat Sergiu Bîlcea, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad, prezent la eveniment.

Investiția a fost de aproximativ 105.000 lei. Procesul de modernizare a cuprins la aceasta etapă: demontare ferestre din lemn existente, montare ferestre noi, reparații șpaleți geamuri și zugrăveli, achiziționare si montare plasa de insecte.

Aceasta a fost a patra mare lucrare desfășurată de Asociația Aradensis la Spitalul Județean, după renovarea a două saloane ale aceleiași maternități, în ianuarie 2016, respectiv a altor două saloane ale Secției de Pediatrie, un an mai târziu și lucrările din 2017.

Tot cu această ocazie a fost „trimisă în pensie” o lampă de 80 de ani sub care s-au născut patru generații de arădeni. Lampa a fost schimbată cu una modernă.

(Foto: Interioarele spitalului au fost, în cea mai mare parte, modernizate)

Trei milioane de euro pentru instruirea personalului medical

Spitalul Județean se modernizează. Dar investițiile în aparatură și în spații nu sunt suficiente, pentru schimbarea imaginii sistemului de sănătate publică din Arad. De aceea, Consiliul Județean, care administrează spitalul, a insistat pentru aplicarea unui proiect de mare valoare, în vederea perfecționării personalului medical. Proiectul este de 3 milioane de euro și a început în această vară.

În concluzie, ceea ce realizează acum Consiliul Județean Arad este fără precedent în România! Din fonduri europene, din resurse proprii și bani de la Guvern (deși în ultimii doi ani Spitalul Județean din Arad nu a primit niciun leu pentru investiții, de la Ministerul Sănătății!), se reconstruiește, practic, sistemul de sănătate publică din Arad! Nu este un proces care să se încheie peste noapte dar, cu siguranță, este unul cu rezultate deja vizibile și spectaculoase. Și suntem abia la început!

