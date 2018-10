Sergiu Bîlcea (PNL): „România pierde miliarde de euro din cauza incompetenţei guvernanţilor”

Lipsa de performanţă a guvernanţilor a generat României doar pe infrastructura transport pierderi de 1,8 – 2 miliarde de euro. O spune comisarul european promovat chiar de PSD, Corina Creţu. Sergiu Bîlcea consideră că incompetenţa celor de la PSD este principala cauză pentru această situaţie.

„Dacă până şi comisarul european al PSD trage semnale de alarmă şi acuză ineficienţa guvernanţilor, situaţia este foarte gravă. Autorităţile locale au performanţe mai bune în accesarea de fonduri europene decât Guvernul. Aradul are proiecte pregătite şi suntem aproape de a atrage fonduri suplimentare prin POR, de exemplu pentru centur de sud-est. Cred că şi Guvernul ar fi putut face mai mult pentru a-şi finanţa proiectele cu fonduri europene. PSD a numit pe criterii de partid incompetenţi în funcţii publice, unii dintre cei care au gestionat proiectele mari de infrastructură au probleme cu legea iar rezultatele se văd, le plătim toţi inclusiv sub această formă, prin bani europeni pierduţi cu care am fi putut dezvolta infrastructura”, a declarat Sergiu Bîlcea, preşedintele PNL Municipiul Arad.

