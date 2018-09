Zilele Culturii Sârbe, debut festiv la Consiliul Judeţean Arad!

Zilele Culturii Sârbe, cel mai important proiect cultural cu specific sârbesc din județul Arad, au debutat astăzi în sala „Vasile Goldiş” a Consiliului Judeţean, în prezenţa unei asistenţe numeroase. Printre invitaţi s-au numărat Vladan Tadić, consulul general al Republicii Serbia la Timișoara, Ognean Cîrstici, președintele Uniunii Sârbilor din România şi Darko Voștinar, vicepreședinte al Uniunii Sârbilor din România.

Claudia Boghicevici, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad, a deschis ceremonia oficială, printr-un cuvânt de bun-venit adresat oaspeţilor.

„Zilele Culturii Sârbe reprezintă, de mai bine de 20 de ani, un prilej de promovare a specificului, valorilor şi tradiţiilor sârbeşti. Aradul este un judeţ multietnic şi multicultural, un exemplu de convieţuire, prietenie şi respect între minorităţi. Prin această manifestare ne dorim să recunoaştem importanţa pe care au avut-o sârbii în dezvoltarea oraşului nostru, să ne manifestăm respectul faţă de personalităţile sârbe din Arad şi să punem în valoare bogăţia culturală şi identitatea acestei comunităţi”, a declarat Claudia Boghicevici.

Persoanele care şi-au adus o contribuţie semnificativă pentru comunitate au fost recompensate cu cea mai mare distincţie a Uniunii Sârbilor – Diploma „Sava Tekelija”. Cei premiaţi sunt: Jiva Momir, Milovan Milin şi Iustin Cionca.

„Am primit cu emoţie distincţia. De când am preluat conducerea Consiliului Judeţean Arad am continuat să dezvolt relaţia româno-sârbă. Ne leagă o prietenie cu preşedintele Guvernului Provinciei Autonome Voivodina şi cu preşedintele Parlamentului Provinciei Voivodina. Am propus colegilor din Voivodina o înfrăţire cu judeţul Arad şi m-a bucurat acceptul lor. În această perioadă, memorandumul de înfrăţire pe care l-am propus este studiat de autorităţile din Voivodina şi sper ca până la sfârşitul anului să îl putem semna într-un cadru festiv”, a precizat preşedintele Iustin Cionca.

În holul Consiliului Judeţean Arad a fost organizată o expoziţie de costume populare sârbeşti şi prezentată colecţia de portrete a familiei Tekelija, una dintre cele mai importante familii sârbe din Arad, cu rol marcant atât în comunitatea arădeană, cât şi în regiune. Expoziţia a fost prezentată de Bojidar Panici.

Zilele Culturii Sârbe se desfăşoară în perioada 17 – 28 septembrie, evenimentul fiind organizat de Uniunea Sârbilor din România, Consiliul Judeţean Arad, prin Centrul Cultural Judeţean, şi Primăria Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultură.

