Lizica Mihuţ a participat la recepția oferită  cu prilejul împlinirii a 69 de ani de la fondarea REPUBLICII POPULARE CHINEZE

In această seară ,27 Septembrie a ,avut loc la București , recepția oferită cu prilejul împlinirii a 69 de ani de la fondarea REPUBLICII POPULARE CHINEZE .Cuvântul de Bun Venit a fost rostit de către dl. TU JIANG , insărcinatul cu Afaceri Ad Interim al Chinei in România , in prezent ,,cea mai înaltă funcție in cadrul Ambasadei . Guvernul României a fost reprezentat de către dl.VIOREL STEFAN ,vice prim- ministru al țării noastre. S-au exprimat , cu acest prilej , aprecieri cu privire la bunele relații de colaborare între Romania și China , subliniindu-se perspective ale întăririi parteneriatelor de colaborare între cele două tari , in viitor .

