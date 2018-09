Let`s Do It, Romania! Pe 15 septembrie, 1 milion de români sunt invitați să curețe România la cea mai mare mișcare civică de pe Glob

Arad, 5 septembrie 2018

Let`s Do It, Romania! anunță lansarea inițiativei de curățenie World Cleanup Day, care își propune ca, pe 15 septembrie 2018, să mobilizeze toți românii la cea mai ambițioasă acțiune civică de până acum. La nivel internațional, 150 de țări se unesc în cea mai mare mișcare civică – World Cleanup Day.

În România, partenerul principal al campaniei este Kaufland România, care susține organizația încă din 2010. În total, 50 de companii sprijină această inițiativă la nivel național.

În Județul Arad “Let`s Do It, Romania!“ are parteneri fideli care au sprijinit si sprijină proiectul. Consiliul Județean Arad, Instituția Prefectului, Primăria Municipiului Arad, toate instituţiile deconcentrate ale Ministerului Mediului, Ministerului Apelor și Pădurilor, Ministerului Afacerilor Interne, operatorii de salubritate, operatori economici, ONG-uri, unităţile de învăţământ gimnazial şi preuniversitar etc. şi-au asumat colaborarea și participarea. De asemenea avem semnate convenții, deocamdată cu 77% din unitățile administrativ-teritoriale din județ.

„Suntem motivaţi să formăm o echipă la fel ca în anul precedent, să ne implicăm cu aceeaşi energie, deoarece obiectivul nostru este comun: un Arad curat şi frumos!

Ne bucurăm că am reuşit să mobilizăm comunitatea şi au venit alături de noi voluntari, ONG-uri, instituţii şi administraţii locale în această acţiune de protejare a mediului, de înfrumuseţare a întregului judeţ şi de promovare a simţului civic”, a declarat Claudia Boghicevici, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad.

“Dorim să facem o schimbare reală, pozitivă, asupra mediului în care trăim și a mentalității noastre ca locuitori ai acestui județ”, a declarat Dan Paicu, președintele Asociației Efect Verde.

Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populația Globului pentru a produce o schimbare reală de comportament față de resurse și față de deșeurile generate. În România, Let`s Do It, Romania! își propune să mobilizeze 1 milion de voluntari.

“Let`s Do It, Romania! este cunoscută în România ca fiind cea mai mare mișcare socială, cu peste 1 400 000 de voluntari mobilizați și 18 000 de tone de deșeuri curățate. Acest nou obiectiv îndrăzneț de a strânge 1 milion de români pentru 15 septembrie înseamnă, pe de o parte, o șansă de a curăța România, iar pe de altă parte, un pas important în coagularea unei comunități de români activi și conectați, viziunea noastră încă din 2009”, a declarat Ionuț Iordăchescu, Project Manager.

Voluntarii mobilizați pe 15 septembrie vor curăța deșeuri a căror cartare sau identificare a mormanelor de deșeuri se realizează cu aplicația de mobil World Cleanup. Aplicația poate fi descărcată gratuit din AppStore sau GooglePlay. Toate zonele cu deșeuri sunt încărcate în World Waste Platform, prima bază de date despre deșeuri dezvoltată la scală internațională. Aceasta cuprinde informații despre loc, tipuri, originea deșeurilor pentru analiză și pentru a arăta progresul realizat.

Mișcarea Let`s Do It, World!, organizatorul evenimentului World Cleanup Day, a luat naștere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curățenie Națională și a reușit să mobilizeze 50 000 de voluntari într-o singură zi. România este parte din rețeaua internațională Let`s Do It World! încă de la început, fiind a patra țară care a organizat o acțiune națională de curățenie. Comunitatea s-a dezvoltat în ultimii 10 ani și numără astăzi 150 de țări cu experiență sau care vor organiza pentru prima oară o Zi de Curățenie Națională în 2018.

Dacă vrei să participi la cel mai mare proiect de voluntariat din România și să fii parte din schimbare, vino pe 15 septembrie la unul dintre punctele de inregistrare din judeţ. În Municipiul Arad punctul de înregistrare se va instala în dimineaţa zilei de 15 septembrie, ora 08.30 în Piaţa Avram Iancu. Pentru celelalte unităţi administrative, puncte de înregistrare sunt organizate la primării.

Dupa înregistrare voluntarii vor fi instruiți privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi vor primi materialele necesare acţiunii. Apoi vor fi repartizaţi in locațiile cu deseuri din extravilanul localității. Deplasarea voluntarilor se va face cu forțe proprii sau cu mijloacele de transport puse la dispozitie de catre partenerii proiectului. Pentru voluntarii din județ materialele pentru curațenie se vor ridica din locurile organizate de catre primării.

Recomandăm voluntarilor să îmbrace o ţinută adecvată anotimpului şi condiţiilor meteorologice. Încălţămintea trebuie să fie potrivită pentru teren viran, pentru zone cu diverse deşeuri.

Cifre relevante despre situația deșeurilor în România și în lume

Cel puțin jumătate din cantitatea de plastic care există astăzi a fost produsă în ultimii 15 ani (National Geographic, iunie 2018)

Deșeurile din plastic tind să se acumuleze în mijlocul oceanelor. “Insula” din Oceanul Pacific este estimată că ar fi de aproximativ 3 ori dimensiunea Franței (între 700,000 și 1,6 million km2)

În fiecare an, 4,8-12,7 milioane de tone de plastic ajung în oceane din râuri și zone de coastă. Asta înseamnă 15 saci de plastic pentru fiecare metru de coastă din lume. Dacă tot acest plastic ar fi pus în camioane, linia formată din acestea ar înconjura planeta de 24 de ori (Jemma Jambeck, Universitatea Georgia, 2015)

Din tot plasticul produs vreodată, doar 9% a fost reciclat (Jemma Jambeck, National Geographic, 2018)

Mai mult de 3,5 miliarde de oameni nu au acces la cel mai elementar sistem de gestiune a deșeurilor (ISWA, Globalization and Waste Management, 2012)

Un român produce anual 254 kg de deșeuri menajere pe an și mai puțin de 10% sunt reciclate, în vreme ce media UE este de 28%, potrivit celor mai recente date ale organismului Uniunii Europene pentru statistică, Eurostat

România întârzie să adopte instrumente relevante privind gestionarea deșeurilor, iar din 2020, dacă nu va putea atinge o rată a reciclării de 50%, țara va fi pasibilă de sancțiuni de până la 200.000 de euro pe zi și chiar tăierea fondurilor UE pentru protecția mediului.

Înscrierea pentru Ziua de Curățenie Națională se face pe www.letsdoitromania.ro sau prin email: efectverde@gmail.com

https://www.letsdoitromania.ro / https://www.facebook.com/LetsDoItRO

https://www.worldcleanupday.org/

