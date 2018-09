Iustin Cionca: „În continuare, investitorii chinezi sunt foarte interesați de Arad și ne cer informații!”

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a stabilit zilele trecute, în cadrul unei deplasări în Provincia Hainan, din Republica Populară Chineză, primirea la Arad a unor delegații importante în domeniul afacerilor și a sănătății publice, formată din investitori chinezi și medici.

Întâlnirile au avut loc în orașele Haikou și Sanya, la invitația guvernatorului provinciei, Excelența Sa Shen Xiaoming. Întâlnirea dintre guvernatorul Xiaoming și președintele Iustin Cionca a durat mai bine de o oră și a adus în discuție trei direcții prioritare de colaborare: transportul și depozitarea de produse chinezești prin județul Arad; schimburile de studenți și de elevi între licee și universități arădene și omoloagele lor din Hainan; schimb de experiență pentru cadrele medicale din Arad cu medici chinezi (pentru aprofundarea metodelor medicinii tradiționale chineze, care presupune masaj terapeutic, acupunctură și folosirea unor tratamente personalizate, pe bază de preparate din plante).

La invitația guvernatorului provinciei Hainan, președintele Consiliului Județean Arad a avut o ședință de lucru cu conducerea grupului de companii HNA, una dintre cele mai mari din China și chiar la nivel mondial, în domeniul transporturilor Cargo. Concluzia ședinței a fost realizarea, în perioada următoare, a unui studiu de piață de către specialiștii chinezi pentru cartografierea potențialului Aradului, dar și a Europei de Est, în vederea unei posibile investiții în zonă.

În privința schimburilor de elevi și studenți, Provincia Hainan și-a arătat disponibilitatea de a primi cu bursă elevi de liceu și studenți ai celor două universități arădene, Universitatea „Aurel Vlaicu” și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, în cadrul unui program de susținere a mobilităților cu provinciile înfrățite.

În ceea ce privește medicina chineză tradițională, președintele Iustin Cionca a vizitat trei spitale, la Haikou și Sanya. Ambele organizează ateliere de pregătire pentru medicii din întreaga lume, pe patru axe: prevenție, diagnosticare, tratament și recuperare. În cadrul întrevederilor, s-a stabilit ca medici arădeni să fie cooptați în atelierele de pregătire, după ce o delegație medicală din Provincia Hainan va vizita Spitalul Clinic Județean de Urgență din Arad și va stabili contacte cu cadrele medicale și cadrele universitare de la Facultatea de Medicină a Universității de Vest „Vasile Goldiș”, interesate să participe la perfecționarea profesională.

„Legătura noastră cu Provincia Hainan a fost inițiată cu două decenii în urmă. O bună perioadă de timp, ea s-a concentrat doar pe amabilități și vizite la nivel administrativ. Anul trecut m-am întâlnit prima oară cu guvernatorul Hainanului, un om de acțiune, cu care am stabilit să repunem relația noastră pe baze foarte pragmatice, concrete. Anul acesta am primit la Arad cea mai mare delegație chineză de oameni de afaceri care a vizitat vreodată județul nostru, iar acești delegați au plecat cu impresii bune de la noi, interesați să exploreze potențialul arădean. De aceea am revenit, la invitația guvernatorului, să continuăm acest dialog și să îl extindem. Faptul că includem și spitalul în aria relațiilor noastre dovedește preocuparea noastră și interesul lor față de sistemul sanitar arădean, și sănătatea cetățenilor”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

De luni până vineri, președintele Iustin Cionca s-a aflat în Republica Populară Chineză, unde a onorat invitația de a prezenta date suplimentare despre potențialul Aradului, în vederea dezvoltării relațiilor dintre Provincia Hainan (declarată de președintele Chinei „zonă liberă pilot cu deschiderea asupra întregii lumi”) și județul Arad.

