Informare a elevilor privind combaterea ambroziei

Membri ai grupului de lucru privind combaterea ambroziei în județul Arad au desfășurat o acțiune de informare a peste 100 de elevi de la Școala Generală ,,Caius Iacob” cu privire la pericolul pentru sănătate generat de ambrozie.

„În cadrul acţiunii am pus accent pe recunoaşterea plantei. Le-am prezentat copiilor o plantă, pe care am izolat-o într-o cutie de plastic pentru a nu împrăştia polen în atmosferă. Este important să conştientizeze riscul de a deveni alergici şi ce anume ar putea face pentru a reduce cantitatea de polen din aer. De asemenea, am împărţit pliante şi am pus afișe la avizierul şcolii. Prin aceste măsuri ne dorim să creştem gradul de informare şi conştientizare, atât al copiilor, cât şi al părinţilor prin copii, despre problemele pe care le poate cauza ambrozia”, a declarat Paul Hac, specialist în ecologie în cadrul Asociaţiei Excelsior Arad şi membru al grupului de lucru pentru combaterea ambroziei.

Grupul de lucru privind combaterea ambroziei, iniţiat la Consiliul Judeţean Arad, în parteneriat cu Asociaţia Excelsior, universități din Arad și Timiș, cadre medicale, reprezentanți ai societății civile, s-a remarcat cu succes la nivel naţional. Amendamentele formulate în cadrul grupului au fost incluse în textul legii, contribuind astfel în mod esențial la reușita proiectului legislativ privind combaterea ambroziei.

