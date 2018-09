Agromalim îşi deschide porţile pentru a 29-a oară la Expo Arad

Cu o experienţă şi tradiţie de 28 de ani în organizarea evenimentelor agricole, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad propune şi în acest an o ediţie specială pentru unul dintre cele mai importante evenimente în domeniul agriculturii din România – a 29-a ediţie a târgului internaţional de agricultură, industrie alimentară şi ambalaje Agromalim.

Ediţia din acest an va avea loc în perioada 13-16 septembrie 2018, la Expo Arad şi va reuni peste 280 de expozanți din 11 țări: România, Ungaria, Austria, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Cehia, Bulgaria și Rusia.

Pe tot spațiul Expo Arad, companii și producători agricoli vor expune tehnologii, mașini și utilaje agricole, inputuri pentru fermele vegetale, sisteme de creștere și furaje pentru animale, medicamente și instrumentar veterinar, echipamente pentru industria alimentară, produse agroalimentare, tehnică de ambalare, servicii de consultanță, reviste, cărți și cataloage de specialitate. Oferta acoperă nevoile tuturor fermierilor, indiferent de tipul și mărimea exploatației.

“Agromalim este un eveniment în permanentă ascensiune. An de an căutăm soluții pentru extindere și pentru a putea oferi cele mai bune condiții de expunere și prezentare. Anul acesta avem un nou spațiu de parcare amenajat, de 400 de locuri. Îi așteptăm pe arădenii interesați să vadă ultimele evoluții tehnologice și dinamica procesării produselor agricole” – Gheorghe Seculici, președintele CCIA Arad.

Următoarele evenimente pe agenda Camerei de Comerţ din Arad sunt:

– Topul Firmelor, ediţia 25, 12 octombrie 2018

– Vicii & Delicii, ediţia 2, 19-21 octombrie 2018

– Ar-Medica, ediţia 25, 1-3 noiembrie 2018.

Program evenimente Agromalim 2018

Joi, 13 septembrie

Ora 11.00 – Deschidere oficială Agromalim 2018

Ora 13.00 – Inter-Face pentru Agricultură! – soluții moderne pentru administrarea, gestiunea și controlul suprafețelor exploatației agricole – Pompiliu PAVEL, INTER FACE SRL Sibiu

Vineri, 14 septembrie

Ora 10.00 – Conferință Federația Națională GAL – Implementarea strategiilor

de dezvoltare locală PNDR 2014 – 2020 – Scheme de calitate – sala conferințe pavilion A

Ora 10.30 – Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest – prezentare rețea Europe Enterprese Network (platformă europeană de promovare a firmelor pe piețele externe) – sala conferințe pavilion B

Ora 11.00 – Prezentarea sectorului agricol si de industrie alimentară din Bulgaria – sala conferințe pavilion B

Ora 11.30 – Sesiune Brokeraj internațional pentru companii din domeniul agricol, industrie alimentară și ambalaje – sala conferințe pavilion B

Ora 12.00 – USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara – Partenerul fermierilor – sala conferințe pavilion A

– „Proiectarea, înființarea și finanțarea plantațiilor pomicole între mit și realitate”.

Prof. dr. Radu Șumălan – USAMVB „Regele Mihai I al Romaniei” din TIMIȘOARA

Conf. dr. Renata Șumălan – USAMVB „Regele Mihai I al Romaniei” din TIMIȘOARA.

– „Noi preocupari ale INMA Bucuresti in sprijinul fermierilor”

dr. ing. Vlăduț N. Valentin – director general INMA Bucuresti

– “SysAgria – Agricultura de precizie in industrializarea 4.0” – Adrian Zarnescu, SYSWIN SOLUTIONS

– „Asigurarea bunăstării animale pe durata transportului de lungă durată”

Conf.dr.ing. Ludovic Cziszter, CS II Dr.ing. Dinu Gavojdian, Prof.dr. Ioan Pădeanu – USAMVB „Regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara

– „Implementarea roboţilor în agricultura şi zootehnia modernă.”

Conf. dr. ing. Sorin – Tiberiu Bungescu – USAMVB „Regele Mihai I al Romaniei” din TIMIȘOARA

Conf. dr. ing. Radu Ilea – USAMVB „Regele Mihai I al Romaniei” din TIMIȘOARA

– „Potențialul biorafinării reziduurilor din agricultură. Studiu de caz: Regiunea de vest a României”. Dr. Teodor Vintilă, inginer biotehnolog, USAMVB ”Regele Mihai I al României” din Timișoara.

– „Tehnologii si sisteme acvacole recirculante o noua provocare lansata fermierilor”

dr. ing. Caba Ioan Ladislau; drd. ing. Laza Evelin Anda – INMA Bucuresti – Sucursala Timisoara

– „Noutati in domneiul combinelor de recoltat cereale paioase”

Conf. dr. ing. Radu Ilea – USAMVB „Regele Mihai I al Romaniei” din TIMIȘOARA

Conf. dr. ing. Sorin – Tiberiu Bungescu – USAMVB „Regele Mihai I al Romaniei” din TIMIȘOARA

Ora 12.00 – Bonitare taurine rasa Bălțată Românească prezentare animale expuse – ring prezentare taurine

Organizator: Asociația Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească de tip Siemmental Hărman

Ora 14.00 – Concurs berbeci rasa Țurcană – prezentare, bonitare, premiere câștigători – ring prezentare ovine

Organizator: Asociația Crescătorilor de Ovine PĂSTORUL CRIȘANA Arad, asociație conducătoare a registrului genealogic al rasei Țurcană

Sâmbătă, 15 septembrie

Ora 10.00 – Întâlnirea asociațiilor de agricultori din bazinul Carpatic – sala conferință pavilion B, etaj

Ora 10.30 – Finala concursului “Adoptă un tânăr fermier” secțiunea Bălțată Românească – ring de prezentare taurine

Organizator: Asociația Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească de tip Siemmental Hărman

Ora 11.00 – Managementul fermelor de creștere a bovinelor de carne

Organizator: Asociatia Aberdeen Angus România

Ora 13.30 – Finala concursului “Adoptă un tânăr fermier” secțiunea Aberdeen Angus, prezentare animale – ring de prezentare taurine

Organizator: Asociația Aberdeen Angus România Sibiu

Ora 15.00 – Concursul Tinerilor crescători de oi – prezentare fermă, verificare cunoștine creștere ovine, probe surpriză – ring prezentare ovine

Organizatori: ACO PĂSTORUL CRIȘANA Arad, ACOC MIORIȚA Chisineu Criș

Ora 16.00 – Prezentare rase de ovine expuse – prof. dr. ing. Ioan PĂDEANU – studii comparative, avantajele oferite de fiecare rasă și varietate pentru crescători – ring de prezentare ovine

Ora 17.00 – Premierea câștigătorilor Concursului Tinerilor crescători de oi

Duminică, 16 septembrie

Ora 11.00 – Parada taurinelor din rasa Bălțată românească declarate câștigătoare în urma bonitării, premierea crescătorilor

– Desemnarea câștigătoarei titlului de MISS Arad

Ora 14.00 – Premierea crescătorilor de ovine prezenți cu animale la târg

Ora 15.00 Extragere premii vizitatori târgul Agromalim.

Program de vizitare

 Joi, 13 septembrie, 11.00 – 18.00

 Vineri, 14 septembrie, 10.00 – 18.00

 Sâmbătă, 15 septembrie 10.00 – 18.00

 Duminică, 16 septembrie, 10.00 – 16.00

Pentru detalii despre eveniment, accesaţi paginile: http://www.ccia-arad.ro/agromalim/ şi https://www.facebook.com/agromalim.

