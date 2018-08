Picnic Festival îi răsfaţă pe arădeni de Zilele Aradului

Eveniment inovativ, care aduce arădenilor mâncare gătită şi servită în stradă de cei mai buni specialişti, într-un ambient special, Picnic Festival este aşteptat cu nerăbdare de mii de arădeni. Ediţa din acest an va avea loc de Zilele Aradului, între 17 – 26 august, pe Faleza Mureşului, de la noua pasarelă până la Perla. „Ambientul special este asigurat de spaţiul frumos de promenadă al Aradului, muzica de calitate propusă de trupe de jazz, electro, blues și world music, cinema outdoor, activități interactive și creative, ateliere pentru copii. Este un eveniment în aer liber dedicat mâncării spectaculoase, gătite și servite în stradă, dar este în acelaşi timp un eveniment social, în care oamenii se întâlnesc, discută şi se simt bine. Ne bucurăm că atât specialiştii în arta culinară cât şi publicul căruia se adresează sunt nerăbdători să participe la ediţia din acest an. Îi invităm pe arădeni să se simtă bine şi să descopere gusturi şi experienţe speciale la Picnic Festival 2018, pe parcursul a 10 zile. Este cadrul perfect în care comunitatea arădeană poate sărbători Zilele Aradului, la 100 de ani de la Marea Unire”, a declarat deputatul Glad Varga, iniţiator al evenimentului. Picnic Festival este un eveniment organizat de către Centrul de Excelență Arad și susținut de către Primăria Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultură Arad.

„În ultimul an, am încercat să schimbăm conceptul unor evenimente publice, să aducem idei noi şi să atragem printr-o ofertă mai bună un public cât mai divers şi mai numeros. Credem că suntem pe drumul cel bun, evenimente ca Picnic Festival au adus un număr mare de participanţi. Punem în valoare potenţialul Aradului, oferim oportunităţi de petrecere a timpului liber, suntem o comunitate care ştie şi să muncească şi să se simtă bine. Aradul este un oraş frumos şi prin aceste evenimente îl facem mai atractiv pentru arădeni şi pentru cei din afara Aradului. Zilele Aradului vor beneficia în acest an de un program special şi atractiv, cu multe surprize plăcute”, a declarat Geanina Pistru, consilier al primarului Gheorghe Falcă.

„Picnic Festival este un eveniment deosebit, prin concept şi ambient se adresează unui public care iubeşte mâncarea bună, servită într-un spaţiu neconvenţional. Festivalul permite un amestec de gusturi şi senzaţii care garantează un timp de calitate petrecut cu familia şi prietenii. Zilele Aradului trebuie să fie o sărbătoare pentru toţi şi Picnic Festival oferă un cadru plăcut pentru arădeni. Unul dintre evenimentele majore va fi inaugurarea Palatului Cultural, recent renovat, o clădire reprezentativă a oraşului cu care ne putem mândri”, a declarat viceprimarul Aradului, Călin Bibarţ.

„Susţinem evenimentele de calitate, propunem un parteneriat între administraţia locală, societatea civilă şi mediul de afaceri pentru evenimente reuşite. Dacă prin „Produs în Arad” şi Circuitul Gastronomic susţinem produsele şi tradiţiile locale, la Picnic Festival oferim o deschidere spre experienţe diverse. Dorim să susţinem prin astfel de evenimente o viaţă socială, culturală diversificată în Arad, ocazii cu care oamenii se pot întâlni şi pot da culoare spaţiului public arădean”, a declarat Sergiu Bîlcea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad.

