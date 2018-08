Opt filme în Competiție și șase în Panorama la Festivalul de Film Central European

Care-i filmul? Află în perioada 29 august-2 septembrie 2018 participând la Festivalul de Film Central European Timișoara derulat în mai multe spații, în jurul temei Uniri/Despărțiri. Filmele din competiție se iau la întrecere în Aula Magna a Universității de Vest Timișoara, cele din Panorama vor alătura Grădina de Vară/ Sala Capitol de Parcul Regina Maria (Parcul Poporului), iar celelalte categorii se vor regăsi în spații precum Casa Artelor sau Cărturești Mercy.

Partea competițională conține 8 filme din țări central, sud-est europene și nu numai, iar cea panoramică reunește 6 producții și coproducții din țări nordice și SUA. Secțiunea de filme studențești aduce în prim plan filme ale studenților de la UNATC, NATFA/National Academy for Theatre and Film Arts din Bulgaria, ADU/The Academy of Dramatic Art din Croatia și FDU/The Faculty of Dramatic Arts din Serbia.

Juriul din acest an este format din regizorul și scenaristul Laurențiu Damian, scriitorul Marian Sorin Rădulescu și actrița Ioana Iacob, iar intrarea la toate evenimentele din festival este liberă.

Programul, pe zile, arată astfel:

MIERCURI, 29 AUGUST

Piața Unirii/ Casa „Adam Müller Guttenbrunn”

21:00: Deschidere CEFFTM

21:30: CineConcert: Implant pentru Refuz live / Filme românești de război din Arhiva Națională de Filme digitalizate pentru patrimoniul european : Războiul pentru întregirea neamului, România, 1920/Datorie și sacrificiu, România, 1925/Ecaterina Teodoroiu, România, 1931

Aula Magna, Universitatea de Vest Timișoara

17:00: Budapest Noir/Budapest Noir (Competiție)

Regia/Director: Éva Gárdos

Ungaria/ Hungary 2017

19:00: Recviem pentru doamna J./ Requiem for Mrs. J (Competiție)

Regia/Director: Bojan Vuletic

Serbia/ Bulgaria/ Macedonia/ Rusia (Russia)/ Franța (France)/ Germania (Germany) 2015

Sala Pygmallion (Casa Artelor)

18:00 Vernisaj expoziție afișe din filmele lui Radu Gabrea

18 :30 Vernisaj instalație media : Marele Război (Read and Screen)-curator Sanda Vișan

JOI, 30 AUGUST

Aula Magna, Universitatea de Vest Timișoara

17:00 Amok/Amok (Competiție)

Regia/Director: Vardan Tozija

Macedonia 2016

19:00 Omniprezent/Omnipresent (Competiție)

Regia/ Director: Ilian Djevelekov

Bulgaria 2017

Grădina de Vară/Sala Capitol

21:30 Avanpremieră Jafuri, maşini şi fidelitate fără limite / Racer and the Jailbird (Panorama)

Regia/ Director: Michaël R. Roskam

Belgia (Belgium)/ Franța (France)/ Olanda (Netherlands) 2017

Sala Pygmallion (Casa Artelor)

12:00-19:00 Expoziție afișe din filmele lui Radu Gabrea

12:00-19:00 Instalație media : Marele Război (Read and Screen)-curator Sanda Vișan

Casa Artelor

21:00 Viitoare Capitale Culturale Europene

Recviem pentru efemeride

Regia/Director: Gheorghe Sfaițer

Novi Sad

VINERI, 31 AUGUST

Aula Magna, Universitatea de Vest Timișoara

17:00 Granița/The Line (competiție)

Regia/ Director: Peter Bebjak

Slovacia (Slovakia)/ Ucraina (Ukraine) 2017

19:00 Luna lui Jupiter/Jupiter’s Moon (competiție)

Regia/ Director: Kornél Mundruczó

Hungary (Ungaria)/ Germany (Germania)/ France (Franța) 2017

Grădina de Vară Capitol/Sala Capitol

21:30 Avanpremieră Coborâm la prima (Pamorama)

Regia/Director: Tedy Necula

România/Romania 2017

Sala Pygmallion (Casa Artelor)

12:00-19:00 Expoziție afișe din filmele lui Radu Gabrea

12:00-19:00 Instalație media : Marele Război (Read and Screen)-curator Sanda Vișan

Casa Artelor

17:30 Dezbatere și proiecție film documentar: Memoria Cinematografică a Marelui Război (1914-1916 și 1917-1918). Invitată: Andreea Mânicea

20:30 Proiecție filme studențești: UNATC, NATFA/National Academy for Theatre and Film Arts din Bulgaria, ADU/The Academy of Dramatic Art din Croatia și FDU/The Faculty of Dramatic Arts din Serbia.

SÂMBĂTĂ, 1 SEPTEMBRIE

Aula Magna, Universitatea de Vest Timișoara

11:00 Lansare de carte și proiecție de film: Mircea Veroiu-Poezia unei lumi tragice, de Marian Sorin Rădulescu/proiecție scurtmetraj „Fefeleaga”

17 :00 Minerul/The Miner (Competiție)

Regia/ Director: Hanna Antonina Wojcik Slak

Croația (Croatia)/ Slovenia 2017

19:00 Un pas în urma serafimilor/ One Step Behind the Seraphim (Competiție)

Regia/ Director: Daniel Sandu

România (Romania) 2017

Grădina de Vară Capitol/Sala Capitol

21:30 Utøya-22 iulie/ U – July 22 (Panorama)

Regia/ Director: Erik Poppe

Norvegia/Norway 2018

Sala Pygmallion (Casa Artelor)

12:00-19:00 Expoziție afișe din filmele lui Radu Gabrea

12:00-19:00 Instalație media : Marele Război (Read and Screen)-curator Sanda Vișan

Casa Artelor

20:30 Pădurea spânzuraților/Forest of the Hanged

Regia/Director: Liviu Ciulei

România (Romania) 1965

Parcul Regina Maria (Parcul Poporului)

21 :30 Proiectul Florida/The Florida Project (Panorama)

Regia/ Director: Sean Baker

SUA/ USA 2017

Librăria Cărturești Mercy

17:00 Dezbatere: Uniri. Despărțiri. Migrație. Invitați : Radu Carp și Smaranda Vultur

DUMINICĂ, 2 SEPTEMBRIE

Grădina de Vară Capitol/Sala Capitol

21 :00 Închiderea festivalului și decernarea premiilor

21 :30 Jeune Femme/Jeune Femme

Regia/ Director: Léonor Serraille

Franța (France)/ Belgia (Belgium) 2017

Sala Pygmallion (Casa Artelor)

12:00-19:00 Expoziție afișe din filmele lui Radu Gabrea

12:00-19:00 Instalație media : Marele Război (Read and Screen)-curator Sanda Vișan

Casa Artelor

19:00 Cinefilia Tanguera

Festivalul de Film Central European este realizat de Asociația Eurofest cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Primăriei Timișoara și Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, Institutului Cultural Român, Centrului Național al Cinematografiei, Uniunii Cineaștilor din România și al Federației Comunităților Evreiești.

Sponsori : KPMG, Colina.

Parteneri : Universitatea de Vest Timișoara, Filarmonica Banatul, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, UNATC, Cărturești, Facultatea de Muzică și Teatru, Centrul Cultural German, Forumul German, Ozz Vintage House, Asociația Piața Unirii, OSUT, FITT, Youthbank, Tango Arte, Institutul Francez Timișoara, Via Rumania Cultura, Timișoara 2021, Comunitatea Evreilor din Timișoara, United Business Center parte a ansamblului mixt Openville Timișoara.

Parteneri media : TVR, Banatul Azi, Romania Pozitivă, Film New Europe, Banater Zeitung, Live Timișoara, Film New Europe, Aarc.

Văzut de Radio Guerrilla.

