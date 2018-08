Capodopera muzeului arădean, aproape de reexpunere! Vezi AICI cum se restaurează tripticul „Înmormântarea lui Christos”!

În luna aprilie a început restaurarea celei mai importante opere de artă din depozitul Complexului Muzeal al Județului Arad, tripticul „Înmormântarea lui Christos”, realizat de Feszty Arpad, la finalului secolului al XIX-lea. Lucrarea are dimensiunea de 52 mp și a fost ascunsă privirii iubitorilor încă din perioada comunismului sălbatic, datorită temei sale religioase. Peste 40 de ani a zăcut în depozitul Complexului Muzeal al Județului Arad, până când Aradul s-a înscris în competiția de Capitală Europeană a Culturii.

Covaci Carina

Atunci, Asociația Arad 2021 a primit din partea Asociației Culturale Kolcsey solicitarea de a cuprinde în dosarul de candidatură restaurarea și reexpunerea tripticului, ceea ce s-a și întâmplat. În anul 2017, președintele Consiliului Județean, Iustin Cionca, declara că preia inițiativa și face demersurile necesare redării tripticului circuitului cultural internațional. Tabloul a fost trimis la restaurat în aprilie 2018, urmând să poată fi reexpus la sfârșitul acestui an. Restaurarea este realizată de expertul Ioan Muntean, din Sibiu.

Acesta ne relatează care este stadiul lucrării:

„După transportul lucrării la Sibiu, operațiunile de restaurare au început cu pregătirea atelierului pentru această sarcină. Datorită dimensiunilor impresionante ale lucrării a fost necesară confecționarea unei mese de lucru speciale. O parte însemnată dintre operațiunile de restaurare trebuie efectutate pe plan orizontal și accesul pe suprafața de lucru trebuie să fie facil dat fiind faptul că în general operațiunile de restaurare se desfășoară într-un timp lent. În acest sens am proiectat și executat o masă de lucru cu blat semirotund pe doauă laturi lungi de 5m. Curbura mesei putea permite o manipulare în siguranță a picturii fără ca stratigrafia acesteia să aibă de suferit. Această masă a fost acoperită de un strat de pâslă cu grosime medie iar peste acesta a fost așternut un strat de folie monosiliconică.

Prima dintre părțile de pictură pusă în lucru a fost „Coborârea de pe cruce”.

După desfacerea lucrării de pe tambur am trecut la întocmirea documentației fotografice și analizarea vizuală a acesteia. Am identificat zonele cu probleme din stratigrafia lucrării, care necesitau consolidare și am efectuat operațiunea de consolidare pe aceste suprafețe. Consolidarea lucrării am realizat-o prin folosirea unui adeziv din clei de piele în concentrație de 8%, aplicat prin pensulate peste care am aplicat presă caldă cu ajutorul spatulei termostatate iar ulterior zona consolidată a fost pucă în presă rece cu folie monosiliconică și marmură.

Operațiunile de restaurare au continuat cu efectuarea testelor de curățare și alegerea unei soluții de curățare optime pentru acest lucru. Faptul că pictorul Arpad Feszty a fost un adevărat profesionist este demonstrat și de buna calitate a materialelor alese pentru realizarea acestei picturi, asta pe lângă valoare estetică excepțională a acesteia. Două din amestecurile de solvenți s-au dovedit a fi bune pentru a fi folosite în operațiunea de curățare, adică esență de terebentină cu alcool etilic dar și whitespirit cu acetonă.

Faza următoare a operațiunilor de restaurare executate este cea de chituire. Pentru chituirea zonelor cu lacună stratigrafică am folosit clei de piele în concentrație de 6% și carbonat de calciu.

Pentru a proteja cât mai mult lucrarea am gândit un mod de lucru care să necesite o cît mai mică manipulare și rulare pe tamburi a picturii. Astfel am procedat la o restaurare pe zone, în pași diferiți.

Pe lângă operațiunile de restaurare în acest moment se face și o proiectare a șasiului lucrării, treabă destul de complexă dat fiind faptul că avem de-a face cu niște dimensiuni monumentale. Despre aceste aspecte am să vă țin la curent în mailurile viitoare”.

Organizația locală UDMR a anunțat, prin vocea consilierului județean Pero Tamas, că insistă ca tabloul să fie reexpus în sala din Palatul Cultural care a fost proiectată special pentru tripticul lui Feszty: „Nu putem accepta o altă sală pentru expunere, fiindcă există una proiectată special, în anul 1913. Acolo este locul tripticului!” – a precizat Pero, răspunzând întrebării noastre.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a declarat pentru vestic.ro că a solicitat Complexului Muzeal al Județului Arad să promoveze corespunzător reamplasarea tripticului, pentru că este vorba despre un eveniment de factură europeană, nicidecum doar locală sau regională. „Feszty a pictat acest tablou la Florența, l-a expus la Berlin și la Budapesta, apoi l-a adus la Arad, unde a fost piesa centrală a Muzeului de Artă, la deschiderea Palatului Cultural. Faptul că îi redăm circuitului cultural, după zeci de ani de la ascunderea sa de către comuniști, este un eveniment european. Nu mă îndoiesc că acest tablou va fi un reper al Aradului cultural și, de ce nu, chiar un brand în sine al Muzeului. Merită și trebuie să beneficieze de atenție corespunzătoare. Reexpunerea lui este una dintre cele mai importante realizări culturale în Aradul contemporan”, a declarat Iustin Cionca.

Directorul Complexului Muzeal al Județului Arad, Constantin Inel, a declarat pentru vestic.ro că tripticul lui Feszty va reprezenta, fără îndoială, un reper pentru turismul istoric și cultural arădean.

