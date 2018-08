Ancuța Ardelean și Diana Dan ne oferă o retrospectivă a vieţii de student in China

Filiala Arad a Casei Româno-Chineze a organizat o întâlnire cu două studente arădene, care sunt beneficiarele unei burse de patru ani în China. Prof. univ. dr. Lizica Mihuț, președintele filialei Arad a Casei Româno-Chineze: „Este vorba despre două fete, studente foarte bune, care au beneficiat de șansa de a studia în China. A fost o șansă specială, de care au beneficiat din partea Republicii Populare Chineze și a Ambasadei Chinei la București.

Ancuța Ardelean este studentă în anul IV. A absolvit Colegiul Național «Preparandia Dimitrie Țichindeal» și a ales să-și continue studiile în China. Pe viitor mi-aș dori să rămân acolo, însă sunt deschisă și spre alte oportunități, acum mă gândesc să aplic pentru un internship la una din reprezentanțele auto de acolo.”, Ancuța Ardelean.

Daiana Dan este pentru al doilea an în China și studentă în primul an. A reușit să rămână bursieră, în urma exemenului de limbă pe care l-a dat la sfârșitul primului an petrecut acolo. Dacă Ancuța a terminat liceul la litere și s-a axat apoi pe economie și comerț internațional, Daiana a absolvit Colegiul Economic și a ales să se specializeze în limba chineză”, a declarat prof. univ. dr. Lizica Mihuț.

“Am avut un an extrem de greu cu examene pe care le-am trecut, din fericire, cu bine. Primul an, cel pregătitor l-am studiat la Universitatea Normală din Nanjing, iar acum voi trece în primul an de studii, la Universitatea Normală din Shanghai.Cred că experiența de a locui în China m-a făcut mai sociabilă, mai deschisă și mai prietenoasă. Este altă lume acolo, chinezii sunt foarte organizați, ceea ce a devenit și pentru noi o parte din rutină. Punctualitatea este un punct forte, drept urmare am primit și o diplomă la sfârșitul anului pentru faptul că nu am întârziat la niciodată la cursuri.”, ne-a declarat Daiana Dan.

